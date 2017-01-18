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Все про:ВР (21292) соцпомощь (167) бездомные (25)

 Рада в первом чтении проголосовала за разрешение негосударственным организациям создавать учреждения для бездомных

Верховная Рада намерена разрешить негосударственным организациям создавать специализированные социальные учреждения для граждан без определенного места жительства.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие за основу законопроекта №3833 проголосовали 230 народных депутатов.

Также законопроектом предлагается усовершенствовать процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным и другим лицам, которые не имеют постоянного места жительства.

Проектом предлагается внести изменения в статью 61 Закона Украины "О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине", предусмотрев, что бездомные и другие лица, не имеющие постоянного места жительства, регистрируются по адресу специализированного учреждения, заведения социального обслуживания и социальной защиты, созданных согласно Закону Украины "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей".

Законопроектом также предусмотрено, что подача заявления о регистрации и снятии с регистрации места проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное социальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где указанным лицам предоставляются социальные услуги согласно Закону Украины "О социальных услугах".

По словам заместителя министра социальной политики Натальи Федорович, это позволит гражданам без определенного места жительства регистрироваться не только в коммунальных учреждениях, в которых они проживают, но и в других негосударственных учреждениях.

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Наполеон, прибыв на остров Эльба первым делом органиовал приют для нищих.
Но у нас нет Наполеона - у нас торгаши и жлобьё.
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Забота о бездомных людях и животных должна быть государственной за счёт бюджета.
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Не, ну поберегите себя, пашете ж , как лошади! Аж ночлежки бездомным разрешили создавать!!! Правда в первом чтении... А к 2020 , к третьему чтению те бомжи и не доживут.. Сегодня одному такому под балконом вынесла хлеба с салом.Не знаю, есть ли закон , это разрешающий?..
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а теперь нужен проверяющий орган, который будет контролировать эти приюты от балды... с нашими продвинутыми дельцами - это и наркопритоны и бордели и вербовка "на дело" и торговля людьми и органами и все, что в голову придет...
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Раненая собака из последних сил доползла до приемного отделения киевской больницы http://glavnoe.ua/news/n296092
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