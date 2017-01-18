 Рада в первом чтении проголосовала за разрешение негосударственным организациям создавать учреждения для бездомных

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За принятие за основу законопроекта №3833 проголосовали 230 народных депутатов.
Также законопроектом предлагается усовершенствовать процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным и другим лицам, которые не имеют постоянного места жительства.
Проектом предлагается внести изменения в статью 61 Закона Украины "О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине", предусмотрев, что бездомные и другие лица, не имеющие постоянного места жительства, регистрируются по адресу специализированного учреждения, заведения социального обслуживания и социальной защиты, созданных согласно Закону Украины "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей".
Законопроектом также предусмотрено, что подача заявления о регистрации и снятии с регистрации места проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное социальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где указанным лицам предоставляются социальные услуги согласно Закону Украины "О социальных услугах".
По словам заместителя министра социальной политики Натальи Федорович, это позволит гражданам без определенного места жительства регистрироваться не только в коммунальных учреждениях, в которых они проживают, но и в других негосударственных учреждениях.
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