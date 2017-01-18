 Украина расширяет договорную базу с Беларусью в сфере миграции

17 января в Государственной миграционной службе Украины во время экспертных белорусско-украинских консультаций обсуждали проект Соглашения о межведомственном сотрудничестве в сфере миграции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В консультациях участвовали представители Государственной миграционной службы Украины, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Украины и Беларуси.
Эксперты согласовали текст документа и договорились начать внутригосударственные процедуры для подготовки Соглашения к подписанию.
Сотрудничество ГМС в сфере миграции с компетентными органами других стран мира является одним из приоритетных направлений реализации государственной миграционной политики и сферой особого внимания службы.
Это направление предусматривает как проведение консультационно-переговорного процесса с другими странами мира по заключению соответствующих соглашений о сотрудничестве в сфере миграции, так и эффективное практическое выполнение положений таких межведомственных соглашений.
Двустороннее сотрудничество в сфере миграции с Республикой Беларусь является важным ввиду того, что оно позволит ГМС более эффективно осуществлять свои полномочия в сфере реализации государственной миграционной политики, поскольку в совокупности с модернизацией системы документов, удостоверяющих личность, позволит избегать излишней бюрократизации при сотрудничестве с компетентными органами соседнего государства.
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