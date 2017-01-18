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 График работы наблюдателей на Донбассе надо расширить, - председатель ОБСЕ Курц

Жители Донбасса жалуются, что наблюдатели не фиксируют обстрелы, поскольку стрелять начинают ночью, сказал новый председатель ОБСЕ.

Министр иностранных дел Австрии, новый глава ОБСЕ Себастьян Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Жители на востоке Украины рассказывают, что когда наблюдатели уходят, то начинается стрельба, в частности, ночью. Поэтому необходимо лучше технически оснастить наблюдательную миссию и продлить время, когда происходит процесс наблюдения, чтобы сделать все возможное для соблюдения перемирия", - заявил Курц.

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Он отметил, что проблема с несоблюдением перемирия заключается в недостатке доверия между Киевом и Москвой.
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чтобы работали на час дольше, но бабла получали в разы больше. Можно подумать, что они в недетское время по морозу будут где-то лазить обстрелы фиксировать. Вообще, конечно, интересно, в каком бункере обсе-шники в зоне АТО ночуют, что не слышат обстрелов.
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О каком доверии к агрессору может идти речь? Капец какой-то...
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