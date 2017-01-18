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 Алексей Горбунов представит в Киеве собравший аншлаги спектакль "Черная шкатулка"

Актер Алексей Горбунов и его группа "Грусть пилота" представят в Киеве спектакль "Черная шкатулка", который с аншлагом прошел в 2016 году в Запорожье и Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Музыкальный спектакль "Черная шкатулка" - это маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях, и о надежде, по мотивам произведений Людвика Ашкенази. Прозвучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы.
Режиссер-постановщик - заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.

горбунов

"Черная шкатулка" в Одессе. 28 января 2017 г., 19:00
Русский театр.

"Черная шкатулка" в Киеве. 30 января 2017 г., 19:00
Киевский Академический Молодой театр.

"Черная шкатулка" в Харькове. 28 февраля 2017 г., 19:00
Харьковский государственный академический драматический театр им. Шевченко.
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Славный парень этот Горбунов ! ВСЕ на спектакль !
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А ты в курсах что Горбунов снимается в кАзломордых фильмах,в том числе и запрещённых к показу в Украине,тот же Ленинград 46?
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После 14 года он порвал с Михалковым, хотя до этого лучшим другом был.
Жизнь всё расставляет по своим местам, понимаете?
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После агрессии отказался сниматься в кацапских фильмах.
Изучи его высказывания об Украине, агрессии РФ, а потом рассказывай про запрещенные фильмы.
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Я представляю, как на него "бесогон" Михалков зубы точит, за то что Горбунов таким честным парнем оказался и остался преданным Украине.
Уважение ему за все поступки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАлексей Горбунов представит в Киеве собравший аншлаги спектакль "Черная шкатулка"
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