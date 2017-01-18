 Алексей Горбунов представит в Киеве собравший аншлаги спектакль "Черная шкатулка"







Режиссер-постановщик - заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.

Музыкальный спектакль "Черная шкатулка" - это маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях, и о надежде, по мотивам произведений Людвика Ашкенази. Прозвучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы.