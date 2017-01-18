 Алексей Горбунов представит в Киеве собравший аншлаги спектакль "Черная шкатулка"

Музыкальный спектакль "Черная шкатулка" - это маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях, и о надежде, по мотивам произведений Людвика Ашкенази. Прозвучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы.
"Черная шкатулка" в Одессе. 28 января 2017 г., 19:00
Русский театр.
"Черная шкатулка" в Киеве. 30 января 2017 г., 19:00
Киевский Академический Молодой театр.
"Черная шкатулка" в Харькове. 28 февраля 2017 г., 19:00
Харьковский государственный академический драматический театр им. Шевченко.
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Жизнь всё расставляет по своим местам, понимаете?
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Изучи его высказывания об Украине, агрессии РФ, а потом рассказывай про запрещенные фильмы.
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Уважение ему за все поступки.
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