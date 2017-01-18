 Никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.
"Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения. Зато понимаю, что многие возможно и критикует наши действия, возможно имеют и добрые намерения, поэтому и я бы просил Минздрав скоммуницировать с этими людьми, выслушать, понять в чем проблема, если эти проблемы есть, или на уровне министерства или уровне правительства", - сказал премьер.
Также Гройсман отметил, что за годы независимости системой здравоохранения системно никто не занимался.
Напомним, ранее Гройсман заявил о необходимости внедрения в Украине системы медицинского страхования.
Отметим также, что обязательное медицинское страхование в Украине планируют ввести уже давно. В частности, подобная реформа предусмотрена коалиционным соглашением партий в новом парламенте. Также предлагается создать условия для свободного доступа частных поставщиков на рынок гарантированных государством медицинских услуг, а также для закупки органами местной власти услуг у частных поставщиков.
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«Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье», - сказала она в эфире телеканала «112 Украина». Отказаться от Крыма, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». По словам депутата, другого мирного пути она пока не видит.
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Такие смешные зрадуны... Элементарного не знают...
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Министр за пару месяцев на посту не повысила качество обслуживания... )))
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Но если уже сейчас она так наступила на хвост мразоте типа шуфрича и мертветчука, что вой стоит, то есть надежда, что будет толк...
Лан, я тебя достаточно покормил) Отбой...
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Мне важно , что есть сейчас...
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(с)
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Другого толку от них ноль...
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Не дочитал пост...
ППКС
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Если Супрун мешает Вилкулам - значит хоть что-то хорошее в ее действиях есть.
Ибо мешать такой мрази - это тоже доброе дело.
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и это медицина???
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Порох , щас отправит его в отставку , как плохого премьер министра и чтобы самому отмазаться от этого идиотизма.
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Тут ситуёвина 1:1 как с Гонтаревой и Муженко.
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На возражения о том, что закроются предприятия, производящие сковородки, скажу, что целью любого частного предприятия является получение прибыли, так что пусть владельцы прибыль себе в карман с легонца урежут. А вообще интересно посмотреть на "профит" владельцев предприятий по сравнению с уровнем зарплат работников, интересные цифры увидим.
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все. не могу))) слезы писать мешают))) во дает!!!!!!
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Гройсман: "Там будут работать только мои новые схемы!"
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Так що все вірно робить Супрун , відібравши в них кормушку і віддавши своїм.
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