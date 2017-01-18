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 Никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения, - Гройсман

Премьер-министр Украины заявил, что не допустит возврата "старых схем" в систему здравоохранения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.

"Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения. Зато понимаю, что многие возможно и критикует наши действия, возможно имеют и добрые намерения, поэтому и я бы просил Минздрав скоммуницировать с этими людьми, выслушать, понять в чем проблема, если эти проблемы есть, или на уровне министерства или уровне правительства", - сказал премьер.

Также Гройсман отметил, что за годы независимости системой здравоохранения системно никто не занимался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств, - Минздрав

Напомним, ранее Гройсман заявил о необходимости внедрения в Украине системы медицинского страхования.

Отметим также, что обязательное медицинское страхование в Украине планируют ввести уже давно. В частности, подобная реформа предусмотрена коалиционным соглашением партий в новом парламенте. Также предлагается создать условия для свободного доступа частных поставщиков на рынок гарантированных государством медицинских услуг, а также для закупки органами местной власти услуг у частных поставщиков.
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса надо «сдать» Крым России.
«Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье», - сказала она в эфире телеканала «112 Украина». Отказаться от Крыма, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». По словам депутата, другого мирного пути она пока не видит.
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статус окупованого Криму більше нагадує Турецьку республіку північного Кіпру (визнаний Турцією), а не ПМР, бо рассєя визнала Крим і включила у свій склад. ДНР та ЛНР більш схожі на ПМР
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Как уже достала этот "аналитег" с прорассейским уклоном. И ведь выдает всякие "перлы" с претензией на истинность, неуважая и презирая украинский народ. Когда уже ей закроют вульву?
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ну так питор дал установку "жыты по новому"-исполняй !!!
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Новые схемы гораздо лучше старых-они дают больше гешефта !!!
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Маладец... Уверен, Мертвечук найдёт для тебя рыбное местечко...
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Канечно, в доле... Со всей мразотой , , которая напала на Супрун, как только та прикрыла схемки...
Такие смешные зрадуны... Элементарного не знают...
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Ети его мать,то-то я смотрю,как "улучшилось" качество медицинского обслуживания и" упали "цены на лекарства....
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жити па новому - це вдягти вишиванки і продовжити красти па старому.
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Ой бля))) Это эпик...)))
Министр за пару месяцев на посту не повысила качество обслуживания... )))
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Да всё может быть...
Но если уже сейчас она так наступила на хвост мразоте типа шуфрича и мертветчука, что вой стоит, то есть надежда, что будет толк...
Лан, я тебя достаточно покормил) Отбой...
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Да не всё может быть а так и будет -100% и ещё хотелось бы узнать,как именно пострадали шуфрич с медведчуком ...
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Та не смеши меня С прикрытием схемок Все как было так и осталось Просто люди Гроси и Петручио Пытаются согнать аморалов с \хлебных\ мест И вмостить туда свои жопы И пока они вмащиваются Нам лохам от этого будет только хуже Стоимость медицины Будет только расти
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Смотри чтобы тебя не нашли лизоблюд ты шоколадный !
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Как запели в унисон мертветчук, зрадо___бы и жопоблок...) Нота в ноту...)))
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Ты кажись забыл "родной",кто стоял у истоков рыгыоналов,так я тебе напомню,это был ни кто иной,как Пётр Алексеевич Порошенко собственной персоной,от тебе и жопоблок !
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Да мне по бую, что было когда-то и кто где- стоял...
Мне важно , что есть сейчас...
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Как запели в унисон мертветчук, зрадо___бы и жопоблок...) Нота в ноту...)))

(с)
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Мы поняли, что ты умеешь вводить слово Порошенко в Гугл...
Другого толку от них ноль...
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Ну да. Мир не стоит на месте. Новые схемы более энергомичнее, прогрессивнее, больший КПД.
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Исчерпывающие доводы-и добавить нечего.
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Шампанское и шоколадки.. ))) автор даже не представляет примерный годовой доход одного роддома областного города - 5-10 млн у.е. и какие откаты получают чиновники МОЗ на тендерах по закупке лекарств и оборудования. Тодуров - известный сепар и самодур, строящий под себя свою империю и не желающий платить налоги. В сраку его вместе с мураево-рабиновичем!
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Это, конечно, но куда девать заявления пани министра?
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Нда...если такая мразь как Вилкул против - это большой + Супрун.
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В общем-то да, это +.
Если Супрун мешает Вилкулам - значит хоть что-то хорошее в ее действиях есть.
Ибо мешать такой мрази - это тоже доброе дело.
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Прям Господь Бог какой-то... Да, он никому не позволит- сам будет
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цнзор тормозит-даже не вывесли новость что Гадя предложила сдать Крым
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правильно,мы уже новые придумали-более доходные.
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молодца -- объем этих услуг 200 грн/чел/год на терапевта?!
и это медицина???
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Думаю, что гройсман сегодня кандидат на отставку. За два дня получить 500 тысяч безработных( по подсчетам аудитора Кужель) дополнительно и одновременно сорвать доллар ради дешевого пиара о заботе про людей- надо быть редким д...
Порох , щас отправит его в отставку , как плохого премьер министра и чтобы самому отмазаться от этого идиотизма.
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был бы "Порох" - отправил бы, а так... порошок соевый. Самому бы удержаться)))
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Да хрен он его отправит. Не для того пропихивал он "своего сукина сына" (Гройсмана), чтобы отправлять.
Тут ситуёвина 1:1 как с Гонтаревой и Муженко.
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Кужель могла и миллион насчитать. Сколько йулька скажет, столько она и насчитает.
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А вы же не электорат? Тогда считаем- 125 000 тысяч закрытых фопов . Берем минимум два человека в штате- уже 250 000. А в штате было и по 10 человек.
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Прошу учесть -это были люди официально оформленные и с трудовыми книжками.
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Для чего нужны субъекты хозяйствования, неспособные заплатить наемному работнику даже минимальную зарплату?
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Правильно. Премьер - идиот, зачем нашему народу поднимать зарплату? Сидят на минималку официально в 1600 в лучшем случае, половина вообще без оформления, дули крутят в карманах вместо налогов, но орать о низких пенсиях и нищенской минималке, тут они в первых рядах и самые громкие. А Гройсман решил что-то менять. Да нафига это нужно? 😊
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вы экономист??? А у Гройсмана вообще образование нет. Собрал свой капитал поборами на базаре. Что он изменил? ТО ЧТО СЕЙЧАС ЭТИ 3200 ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЛОЖАТ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ И ЦЕНЫ ОПЯТЬ ВЫРАСТУТ. Или кто тот запретит увеличивать цены? Тогда вперед к талонам в Венесуэле.
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Та это все словеса Пусть ради смеха Эта победунша Прочтет объявления о работе Никто доведенному до отчаянья быдлу Платить этих несчастных 110 доларов Не собирается И не будет
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Зрадофилы просто не понимают, что поднятие минимальной заработной платы - то есть зар.платы той части населения, которая тратит всю ее целиком, на продукты и услиги, поднимает покупательную способность населения.
На возражения о том, что закроются предприятия, производящие сковородки, скажу, что целью любого частного предприятия является получение прибыли, так что пусть владельцы прибыль себе в карман с легонца урежут. А вообще интересно посмотреть на "профит" владельцев предприятий по сравнению с уровнем зарплат работников, интересные цифры увидим.
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шо-шо??? Кто не позволит??? какие схемы???)) гройсман) схемы?
все. не могу))) слезы писать мешают))) во дает!!!!!!

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Гройсман: "Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения"

----------------
Гройсман: "Там будут работать только мои новые схемы!"
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Я не знаю есть ли медицинское образование у У.Супрун, но судя по тому, какой вой подняли рыги и Мусий, уверен, что она все делает правильно.
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а може просто справа в тому, шо в них корито забрано і віддано своїм?
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Закупки лекарств в подразделение ООН? И там свои? Ну если этим "своим", тогда нормально.
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Хоть бы одна су_ написала о том, что когда сепары рабинович и мураев начинают выть вместе с троллями на форуме - это значит, что Украина развивается в правильном направлении))
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сепары рабинович и мураев начинают выть коли в них корито відбирають і віддають своїм рабиновичам и мураевам. Нам має бути легше від того шо свої рабиновичи и мураевы у вишиванках?
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Какой ты грозный гройсман! Про схемы расскажи кананенькам-березенькам-грановским и барыге. Они тебя будут слушать внимательно и сразу сделают как ты прикажешь. Идиот!
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Иногда полезно послушать не кто говорит, а что говорит. Нынешние переплюнули папередников.
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Пора Пете уже почитывать ленина-сталина о постреволюционной борьбе с белыми спецами и саботажем.Думаю, люстрациии через мусорные баки уже не достаточно. Пора народу видеть своих "хероев" рабиновича, мураева, вилкула болтающихся на одном телеграфном столбе ))
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Декілька років назад вирізали апендицит , написали стільки медикаментів , спирту ,марлі і бинтів , що ледь влізло в пакет. Плюс сюди щей за саму операцію заплатив окремо бабло. Так що все вірно робить Супрун , відібравши в них кормушку.
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зараз тобі б набагато більше довелось і купити і заплатити.
Так що все вірно робить Супрун , відібравши в них кормушку і віддавши своїм.
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Огидно на все це дивитися і читати!старі схеми це ще коли при Союзі!а все що після це дерибан і геноцид!Яка медицина?та у нас від грипу люди вмирают!та у нас що б вилікувати насмарк то потрібно місяць на роботу ходити!
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Различие новых и старых схем в том,кто крадёт.И потому гройсман и недопустит старых схем,чтобы товар не уплывал мимо его базара.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения, - Гройсман
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