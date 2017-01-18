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Все про:здравоохранение (124) Кабмин (9599) Минздрав (1246) Гройсман (1971) реформы (2346)

 Гройсман: "Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения"

Премьер-министр Украины заявил, что не допустит возврата "старых схем" в систему здравоохранения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.

"Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения. Зато понимаю, что многие возможно и критикует наши действия, возможно имеют и добрые намерения, поэтому и я бы просил Минздрав скоммуницировать с этими людьми, выслушать, понять в чем проблема, если эти проблемы есть, или на уровне министерства или уровне правительства", - сказал премьер.

Также Гройсман отметил, что за годы независимости системой здравоохранения системно никто не занимался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств, - Минздрав

Напомним, ранее Гройсман заявил о необходимости внедрения в Украине системы медицинского страхования.

Отметим также, что обязательное медицинское страхование в Украине планируют ввести уже давно. В частности, подобная реформа предусмотрена коалиционным соглашением партий в новом парламенте. Также предлагается создать условия для свободного доступа частных поставщиков на рынок гарантированных государством медицинских услуг, а также для закупки органами местной власти услуг у частных поставщиков.
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса надо «сдать» Крым России.
«Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье», - сказала она в эфире телеканала «112 Украина». Отказаться от Крыма, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». По словам депутата, другого мирного пути она пока не видит.
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статус окупованого Криму більше нагадує Турецьку республіку північного Кіпру (визнаний Турцією), а не ПМР, бо рассєя визнала Крим і включила у свій склад. ДНР та ЛНР більш схожі на ПМР
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Как уже достала этот "аналитег" с прорассейским уклоном. И ведь выдает всякие "перлы" с претензией на истинность, неуважая и презирая украинский народ. Когда уже ей закроют вульву?
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Новые схемы гораздо лучше старых-они дают больше гешефта !!!
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Маладец... Уверен, Мертвечук найдёт для тебя рыбное местечко...
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Канечно, в доле... Со всей мразотой , , которая напала на Супрун, как только та прикрыла схемки...
Такие смешные зрадуны... Элементарного не знают...
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Ети его мать,то-то я смотрю,как "улучшилось" качество медицинского обслуживания и" упали "цены на лекарства....
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Смотри чтобы тебя не нашли лизоблюд ты шоколадный !
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Как запели в унисон мертветчук, зрадо___бы и жопоблок...) Нота в ноту...)))
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Ты кажись забыл "родной",кто стоял у истоков рыгыоналов,так я тебе напомню,это был ни кто иной,как Пётр Алексеевич Порошенко собственной персоной,от тебе и жопоблок !
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Ну да. Мир не стоит на месте. Новые схемы более энергомичнее, прогрессивнее, больший КПД.
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Исчерпывающие доводы-и добавить нечего.
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Шампанское и шоколадки.. ))) автор даже не представляет примерный годовой доход одного роддома областного города - 5-10 млн у.е. и какие откаты получают чиновники МОЗ на тендерах по закупке лекарств и оборудования. Тодуров - известный сепар и самодур, строящий под себя свою империю и не желающий платить налоги. В сраку его вместе с мураево-рабиновичем!
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Это, конечно, но куда девать заявления пани министра?
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Прям Господь Бог какой-то... Да, он никому не позволит- сам будет
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цнзор тормозит-даже не вывесли новость что Гадя предложила сдать Крым
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правильно,мы уже новые придумали-более доходные.
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молодца -- объем этих услуг 200 грн/чел/год на терапевта?!
и это медицина???
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Думаю, что гройсман сегодня кандидат на отставку. За два дня получить 500 тысяч безработных( по подсчетам аудитора Кужель) дополнительно и одновременно сорвать доллар ради дешевого пиара о заботе про людей- надо быть редким д...
Порох , щас отправит его в отставку , как плохого премьер министра и чтобы самому отмазаться от этого идиотизма.
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был бы "Порох" - отправил бы, а так... порошок соевый. Самому бы удержаться)))
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Да хрен он его отправит. Не для того пропихивал он "своего сукина сына" (Гройсмана), чтобы отправлять.
Тут ситуёвина 1:1 как с Гонтаревой и Муженко.
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Кужель могла и миллион насчитать. Сколько йулька скажет, столько она и насчитает.
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Правильно. Премьер - идиот, зачем нашему народу поднимать зарплату? Сидят на минималку официально в 1600 в лучшем случае, половина вообще без оформления, дули крутят в карманах вместо налогов, но орать о низких пенсиях и нищенской минималке, тут они в первых рядах и самые громкие. А Гройсман решил что-то менять. Да нафига это нужно? 😊
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шо-шо??? Кто не позволит??? какие схемы???)) гройсман) схемы?
все. не могу))) слезы писать мешают))) во дает!!!!!!

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Гройсман: "Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения"

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Гройсман: "Там будут работать только мои новые схемы!"
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Я не знаю есть ли медицинское образование у У.Супрун, но судя по тому, какой вой подняли рыги и Мусий, уверен, что она все делает правильно.
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а може просто справа в тому, шо в них корито забрано і віддано своїм?
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Хоть бы одна су_ написала о том, что когда сепары рабинович и мураев начинают выть вместе с троллями на форуме - это значит, что Украина развивается в правильном направлении))
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сепары рабинович и мураев начинают выть коли в них корито відбирають і віддають своїм рабиновичам и мураевам. Нам має бути легше від того шо свої рабиновичи и мураевы у вишиванках?
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Какой ты грозный гройсман! Про схемы расскажи кананенькам-березенькам-грановским и барыге. Они тебя будут слушать внимательно и сразу сделают как ты прикажешь. Идиот!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Я никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения"
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