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Все про:избирательный закон (81) Охендовский (234) Совет Европы (384) ЦИК (2732) Энберг (2)

 Вероятность перехода Украины в ближайшие два-три года к пропорциональной избирательной системе с открытыми списками очень низка, - глава ЦИК Охендовский

17 января состоялась рабочая встреча председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского с Главой Офиса Совета Европы в Украине, Представителем Генерального секретаря Совета Европы по вопросам координации программ сотрудничества Совета Европы Мортеном Энбергом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в информации ЦИК.

В тексте сообщения отмечается: "Стороны коснулись вопроса назначения нового состава Центральной избирательной комиссии. Так, М.Охендовский подробно проинформировал Главу Офиса Совета Европы о юридических аспектах увольнения действующих и назначения новых членов Комиссии. Председатель Комиссии отметил, что из 15 ее членов ожидают увольнения 12, срок полномочий которых истек еще в 2014 году, но сами такие полномочия не прекращены до настоящего времени. Он также обратил внимание на то, что в начале февраля 2017 года семилетний срок полномочий завершится, и еще у одного члена Комиссии.

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Также состоялось обсуждение широкого круга вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках реализации проекта Совета Европы "Реформа избирательной практики в Украине". Так, в начале февраля планируется проведение Наблюдательного совета проекта. Кроме того, в мае по приглашению Офиса Совета Европы в Украине предусмотрен визит делегации ЦИК в Великобритании, во время которого основное внимание будет уделяться обмену опытом администрирования местных выборов. Полезность такого визита является очевидной, учитывая процесс создания в Украине объединенных территориальных общин и проведения в них первых местных выборов".

В дальнейшем во время встречи основное внимание было сосредоточено на актуальных вопросах реформы избирательного законодательства Украины.

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"Видимо, пришло время понять, что с большой долей вероятности следующие парламентские выборы в Украине будут проводиться на основе той же избирательной системы, которая применялась в 2012 и 2014 годах. Хотя в нашем государстве достаточно сложно найти политика, который выступал бы против избрания парламента по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками, несравненно сложнее найти 226 народных депутатов, готовых проголосовать за соответствующий закон", - отметил председатель Комиссии.

По его словам, на протяжении последних лет внимание и мирового сообщества, включая глав дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и международных организаций, которые предоставляют нашему государству помощь, финансируя проекты развития демократии, а также украинского гражданского общества была сосредоточена на лоббировании двух основных вопросов: введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками и принятия основанного на этой же модели избирательного кодекса.

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"На мой взгляд, в среднесрочной перспективе - на ближайшие 2-3 года - вероятность перехода Украины к применению пропорциональной избирательной системы с открытыми списками является крайне низкой. Вероятность принятия избирательного кодекса - еще ниже. Тогда может стоит подумать над тем, как модернизировать существующую смешанную избирательную систему, а именно - ее мажоритарный компонент, который вызывает больше всего критики как внутри страны, так и за рубежом? Необходимая аналитическая работа в Центральной избирательной комиссии уже проведена. В ближайшее время мы будем готовы предложить и обществу, и политикам проект изменений, которые необходимо внести в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов из всех почти 30 тысяч избирательных участков непосредственно в ЦИК. Это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы. Но самым важным является то, что в результате ЦИК сможет максимально быстро - уже на утро понедельника, следующего за днем голосования, а не через 10-15 дней, получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество. Риск манипулирования цифрами протоколов участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов за недопустимое влияние на их членов со стороны кандидатов и партий будет практически ликвидирован", - отметил Охендовский.

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Это также даст возможность составлять протоколы участковых избирательных комиссий не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов УИК. Возможность подделки подписей членов УИК в протоколах таким образом также будет сведена к нулю.

При этом Председатель ЦИК подчеркнул, что Комиссия никоим образом не ставит вопрос о внедрении в Украине электронного голосования. Речь идет о модернизации системы "Выборы" - внедрение современных информационных технологий и полную компьютеризацию администрирование процесса передачи данных о подсчете голосов непосредственно от участковых комиссий в Центральную избирательную комиссию с исключением из этого процесса окружных комиссий.

В этом контексте Охендовский проинформировал Энберга относительно намерений уже в ближайшее время организовать широкую дискуссию по обсуждению данной инициативы".

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ой млять... нах на цензоре такое говно выкладывать? Вы ещё Рабиновича начните публиковать
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и да. ОН не глава ЦВК--его полномочия давно закончились.
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он, конечно же, мудень редкостный,
но я почему-то тоже считаю, что хрен найдётся в Раде 226 голосов для принятия нового избирательного закона по отрытым партийным спискам
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Та це зрозуміло! Я про інше сказав. Справжня реформа виборчого законодавства може докорінно змінити політичну систему країни. І не факт, що на краще. От ніхто і не хоче ризикувати і випускати вибори з під контролю.
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Таки да.

Я вот лично с трудом могу представить тот избирательный округ, где кандидат от БЮТ по фамилии Юля сможет набрать большинство голосов.
Следовательно, в Раду она не попадёт...

А оно ей надо?

Точно так же и по многим остальным.
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Пан Охендовський хоче черговий орден отримати, чи щось більше?
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ця сука, сидіти повинна, а не інтерв"ю давати і зустрічі проводити
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Эта мразота,уже "под-шконкой" кукарекать давно должна,а она рассказывает о каких-то "двух-трёх-летних перспективах"....

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а меня уже достало голосовать за неизвестно кого по спискам,потом эти демоны там места продают друг-другу.
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Ну звичайно............. якщо не прогнати нинішніх бандюків із влади і не ліквідувати "інститут президентства" та диктатуру Києва то така ймовірність - дуже низька............... Але якщо найближчим часом цього не зробити, то існування України, як держави ще - нижча........
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Андруша - турбувався б ти краще про існування державності на теренах своєї родіни.. Ми тут якось і без тебе розберемося.. Йди додому..
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а якщо прогнати нинішніх, то хто конкретно прийме новий закон про вибори?
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Не легитимный глава ЦИК, не легитимно заявил, что ещё три года будет легитимно сидеть в избушке на курьих ножках, варить зелье и колдовать над бюллетнями.
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А як же передвиборна програма гідранта? Це ж один з перших пунктів пжити по новому.
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правильно, така вирогідність низька поки Барига при владі
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Так Охуев-кий что, все еще глава укр. ЦИК? Пиз-ц, приехали, простите за мой хфранцузский!
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Повноваження у пана Охендовського закінчились. Але, на жаль, так воно напевне і буде. Маю сумнів, що ця Рада прийме новий Закон про вибори. Хочу помилятися.
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Разве что по ошибке, как с отменой налоговых ментов.
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Мажоритарку протащили в конституцию сраные Рыги, а закрытые списки это вообще бред.
Какое моральное право имеют эти 450 мудаков подсовывать народу коррупционную схему выбота депутатов? Страна терпил
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https://sveola.blogspot.com/2016/01/blog-post_31.html

Обама: «Украина является ярким примером страны, которой правят идиоты»

13.01.2016
Стив Крофт: «В чем заключается идиотизм украинской власти господин Президент
Барак Обама: «Во всем. Я не доверил бы им (укр. власти - прим.) даже чистить лужайку от какашек моего Бо (президентская собака - прим.)»





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Ссуку в тюрьму за все пидрахуи А выборная система на следующих выборах должна быть с открытыми списками
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І повірте,Охенда знає,що говорить,до того, щей і не випадково,озвучує думкі і цілі самого "доброзичлового", ні вчому "не винного","простокуватого"і в той же час англомовного,олігарха - мородера, "ПР"езидента Порошенко.

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Петр Порошенко (БПП) - Один из создателей СДПУо и Партии Регионов. Был замешан в громких коррупционных скандалах на протяжении всей своей политической и бизнесовой карьеры, обвинялся в убийстве брата, других политических заказах, но ни одно из дел не дошло до суда по причине мощных связей и денег. Отец Петра Алексеевича, получивший Героя Украины после того как его сын стал Президентом, судимый. Отсидел 5 лет, после отсидки еще раз должен был сесть, однако на этот раз уже помог сын и его связи с Медвечуком.
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Пропорциональная система с открытыми списками, как это было прописано в программе кандидата в президенты ,вместе с многочисленными обещаниями "Я такого не казав"
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Сергей Пашинский (Народный Фронт) - судимый в 2001 -2004 годах, отсидел срок за кражу 4 миллионов долларов в сговоре с Виктором Медвечуком.
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Чем ближе вероятность выборов по открытым спискам,тем ближе вероятность посадки по открытым судебным заседаниям ентого хероя охрендовского.
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Охендовский и Петя с кодлой пытаются убедить всех что сохранение выборов по существующей системе (партийные списки в "загальнодержаному виборчому окрузі") лучшее решение. При этом все партии при слове "мажоритарка" сразу звереют и утрачивают последние признаки приличия. А демократия можеть быть только по мажоритарке! То есть прямое представительство граждан. Прямое, а не опосредованнное через яценюков, капительманов, рабиновичей, колениковых и прочей совкодрочерной ляшкопедрильной межпухи! Сегодня это же кайф для коррупционеров! Заплатил за место в списках любой партии и пять лет в шоколаде! Отозвать не кому (бо вибори не місцеві, а опосередковані патійними списками загальнодержавного округу), неприкосновенность и безнаказанность. И на хрена нам, то есть народу, и дальше быть одноразовым электоратом? Потому что им так хочется? Выбирать нужно уже давно пора не через "партийные списки", а через Гильйотину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВероятность перехода Украины в ближайшие два-три года к пропорциональной избирательной системе с открытыми списками очень низка, - глава ЦИК Охендовский
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