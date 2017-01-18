 Вероятность перехода Украины в ближайшие два-три года к пропорциональной избирательной системе с открытыми списками очень низка, - глава ЦИК Охендовский

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в информации ЦИК.
В тексте сообщения отмечается: "Стороны коснулись вопроса назначения нового состава Центральной избирательной комиссии. Так, М.Охендовский подробно проинформировал Главу Офиса Совета Европы о юридических аспектах увольнения действующих и назначения новых членов Комиссии. Председатель Комиссии отметил, что из 15 ее членов ожидают увольнения 12, срок полномочий которых истек еще в 2014 году, но сами такие полномочия не прекращены до настоящего времени. Он также обратил внимание на то, что в начале февраля 2017 года семилетний срок полномочий завершится, и еще у одного члена Комиссии.
Также состоялось обсуждение широкого круга вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках реализации проекта Совета Европы "Реформа избирательной практики в Украине". Так, в начале февраля планируется проведение Наблюдательного совета проекта. Кроме того, в мае по приглашению Офиса Совета Европы в Украине предусмотрен визит делегации ЦИК в Великобритании, во время которого основное внимание будет уделяться обмену опытом администрирования местных выборов. Полезность такого визита является очевидной, учитывая процесс создания в Украине объединенных территориальных общин и проведения в них первых местных выборов".
В дальнейшем во время встречи основное внимание было сосредоточено на актуальных вопросах реформы избирательного законодательства Украины.
"Видимо, пришло время понять, что с большой долей вероятности следующие парламентские выборы в Украине будут проводиться на основе той же избирательной системы, которая применялась в 2012 и 2014 годах. Хотя в нашем государстве достаточно сложно найти политика, который выступал бы против избрания парламента по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками, несравненно сложнее найти 226 народных депутатов, готовых проголосовать за соответствующий закон", - отметил председатель Комиссии.
По его словам, на протяжении последних лет внимание и мирового сообщества, включая глав дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и международных организаций, которые предоставляют нашему государству помощь, финансируя проекты развития демократии, а также украинского гражданского общества была сосредоточена на лоббировании двух основных вопросов: введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками и принятия основанного на этой же модели избирательного кодекса.
"На мой взгляд, в среднесрочной перспективе - на ближайшие 2-3 года - вероятность перехода Украины к применению пропорциональной избирательной системы с открытыми списками является крайне низкой. Вероятность принятия избирательного кодекса - еще ниже. Тогда может стоит подумать над тем, как модернизировать существующую смешанную избирательную систему, а именно - ее мажоритарный компонент, который вызывает больше всего критики как внутри страны, так и за рубежом? Необходимая аналитическая работа в Центральной избирательной комиссии уже проведена. В ближайшее время мы будем готовы предложить и обществу, и политикам проект изменений, которые необходимо внести в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов из всех почти 30 тысяч избирательных участков непосредственно в ЦИК. Это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы. Но самым важным является то, что в результате ЦИК сможет максимально быстро - уже на утро понедельника, следующего за днем голосования, а не через 10-15 дней, получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество. Риск манипулирования цифрами протоколов участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов за недопустимое влияние на их членов со стороны кандидатов и партий будет практически ликвидирован", - отметил Охендовский.
Это также даст возможность составлять протоколы участковых избирательных комиссий не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов УИК. Возможность подделки подписей членов УИК в протоколах таким образом также будет сведена к нулю.
При этом Председатель ЦИК подчеркнул, что Комиссия никоим образом не ставит вопрос о внедрении в Украине электронного голосования. Речь идет о модернизации системы "Выборы" - внедрение современных информационных технологий и полную компьютеризацию администрирование процесса передачи данных о подсчете голосов непосредственно от участковых комиссий в Центральную избирательную комиссию с исключением из этого процесса окружных комиссий.
В этом контексте Охендовский проинформировал Энберга относительно намерений уже в ближайшее время организовать широкую дискуссию по обсуждению данной инициативы".
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но я почему-то тоже считаю, что хрен найдётся в Раде 226 голосов для принятия нового избирательного закона по отрытым партийным спискам
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Я вот лично с трудом могу представить тот избирательный округ, где кандидат от БЮТ по фамилии Юля сможет набрать большинство голосов.
Следовательно, в Раду она не попадёт...
А оно ей надо?
Точно так же и по многим остальным.
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шалунишка
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Какое моральное право имеют эти 450 мудаков подсовывать народу коррупционную схему выбота депутатов? Страна терпил
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