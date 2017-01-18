 НАПК выявило нарушение порядка финансирования 12 партий, - Корчак

По результатам анализа отчетов политических партий об имуществе за третий квартал 2016 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения порядка финансирования у 12 политических партий, а также административные нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявила на своей странице в Facebook глава НАПК Наталия Корчак.
"НАПК утвердило выводы по отчетам 254 политических партий, которые были разработаны департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции. Все отчеты партий обнародованы на сайте агентства, выводы по каждому отчету обнародуются (12 выводов уже можно увидеть, остальные - в процессе)", - отметила она.
Также она сообщает, что партии стали более ответственными в части своевременности представления отчетов, ощутимо сдержанными в получении средств в партийную кассу и однотипными в допущенных ими нарушениях порядка отчетности.
"Для партий все еще сложно, как оказалось, контролировать представление отчетов местными организациями: большинство нарушений - административного характера, касаются не предоставления финотчетов местными ячейками", - подчеркнула Корчак.
В сообщении сказано, что в партиях "За Украину!", "Движение за реформы", "Еднисть" местные организации указаны, но отчеты по ним отсутствуют полностью; "5.10" имеет 48 местных ячеек, в отчете только 28; из 20 партячеек "Витчизны" финансовые документы предоставили только две.
"Лидером в данном списке является Украинская народная партия, имеющая 422 местные организации и, только внимание, - 22 заполненных отчета", - пишет Корчак.
По итогам анализа отчетов партий выявлены нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку партии у трех партий. В частности, выявлен факт получения членских взносов от физических лиц в наличной форме, что согласно ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет наложение штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов и на должностных лиц - от 100 до 130 необлагаемых минимумов.
"Нарушение порядка финансирования политической партии (блока), то есть правонарушение уголовного характера - 12 политических партий. Отмечу, что имели место представления заведомо недостоверных сведений в отчетах партий. Согласно ст. 159-1 Уголовного кодекса Украины, представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметила Корчак.
Зафиксированы нарушения сроков представления отчета у 29 партий (согласно ст. 212-21 КУоАП, это влечет наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан), непредставление отчетов в третьем квартале - 96 партий (согласно ст. 212-21 КУоАП, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан), нарушения порядка представления отчета - 83 партии (согласно ст. 212-21 КУоАП, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан).
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