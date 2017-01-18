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Все про:грузы (166) Крым (17968) перевозки (171) Польша (3578) Турция (1748) волонтеры (2258)

 "Товары из оккупированного Крыма идут уже не только в Украину. Не парятся с этим также Польша и Турция", - волонтер Шовкошитный. СКРИНШОТ

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Товары из оккупированного Крыма поставляются не только на материковую часть Украины, но также в Польшу и Турцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Родион Шовкошитный на Facebook.

"Товары из оккупированного Крыма идут уже не только в Украину. Не парятся с этим также Польша и Турция. Собственно, а чего они должны, если мы сами до сих пор не перекрыли бизнес-связи с Крымом, сами наполняем им бюджет", - пишет он.

Волонтер привел несколько примеров международных грузоперевозок:
- Балаклава - Тересполь (Польша). Груз - химия (21,6 тонн). Перевозчик - West Logistics (Литва);
- Евпатория - Стамбул (Турция). Груз - рыба (20 тонн). Перевозчик - ФОП Меренков (Запорожье).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры намерено дать возможность бизнесу автоперевозок развиваться без вмешательства чиновников, - Омелян

Также Шовкошитный приводит примеры доставок грузов из Крыма на материковую часть Украины:
- Белогорск - Житомир (перевозчик - фирма "Рыскаль И.П.", Житомир);
- Черноморское - Винница (перевозчик - "Агрологистика Украины", Харьков);
- Керчь - Киев (перевозчик - Grand Logistics, Бровары);
- Симферополь - Киев (перевозчик - "Полтаваукртранс", Полтава).

"Это просто не ища тщательно. Первое, что попало", - отметил он.


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(Скриншот со страницы Rodion Shovkoshytnyi)
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хер там. фурами. Это шыкаладный шахер махер.
как мычит соевая питорасня - тамжынаши люди - онижыдети. А сами втихую и электрику и газ на крысм поставляют.
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так если по суше,причем тут Польша,Литва и Турция??))) по Украине же везут)) вопросы к Украине тогда все)
так и наркотрафик если свободный через государство то виновато государство ,а не конечный пункт назначения)
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никто не винит не Польшу ни Литву. Причина всему шыкаладный глаз и его прихвостни.
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а какого им парится? Наши "патриоты" во всю торгуют с рашкой и крымом, а они страдать должны?? В стране единицы Людей, остальное вороватое , беспринцыпное быдло -от бомжа до президента.
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Vasji patrioti to daa, hotja vasji pedritoi za krimnasj uzje v mordu bjot. znajesj sjto vidalo tebja - stradatj dolzjni - nee mi nestradajem ot togo sjto netorgujem s rasjkoi, serjozno, nestradajem, eto vam tolpoiopam razskazivajet, kakije zje mi miljardi ot etogo teerjajem - durik, jesli eto bilo bi tak, to mi torgovali bi.
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Странно,а итальянский министр говорит о миллиардных убытках.Кого бы послушать,итальянского министра или норвежского гастарбайтера????
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Я думаю,що цe Лenко xочe nашкодити Пeтру та Nасірову,які дenь і nіч nаповюють бюджeт Украіnи та проводять рішучі рeформи...
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Чому й досі на законодавчому рівні не скасовано ВЕЗ "Крим"?
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Я вам денежку принес, за квартиру транзиты за январь,
Очень даже хорошо, положите на комод. (см)
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вопрос как они физически туда доходят? Морем или через РФ и белорусь? логистика такой доставки очень большая. не удивлюсь если с АРК в тихоря тоже укрзализниця что то там тягает . как на донбассе.
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автомобильными фурами. Шасают такие периодически по трассе
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припиздент сотоварищи - сброд и банда коррупционных шлюх. И все "украинцы", которым, мягко говоря, срать на страну и ее народ, у них и другие паспорта есть. Так что все закономерно.
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Пороху можно, а остальные,что не люди..... ха-ха-ха
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А что, есть идиоты, которые ждали другого?
Бизнес - ничего личного.
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Знакомые забросили своё предприятие и занялись "контрабасом", очень прибыльно и работа не пыльная.
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Паритись має в першу чергу Україна, а не Польща з Турцією))))
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Безденежье и голод самое страшное то может быть и это нужно понимать что сидеть в нищите и подыхать с голоду никто не будет. Другой вопрос как выполняются санкции другими странами и что от них требовать когда Киев лидирует по торговле с Крымом
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Мало того,Россия у Украины до сих пор на первом месте по импорту и экспорту.А вот Украина у России даже в 10-ку не входит.
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Потрібно прийняти закон. Всі фірми які торгують с крисчанами - ліквідувати. Всіх причетних штрафувати неащадно та люто. За другий раз - конфіскація разом з товаром. Магазини котрі продають товар з кріму - штрафувати. Позбавити таких осіб будь-яких пільг, дотацій і т.д. Транзитному транспорту заборонити право проїзду по территорії України, водіїв позбавляти право вїзду на 20 років.
Ось так ми і живем - просимо одних про санкції, а самі торгуєм...
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У нас сигареты в магазине продаются,написано Крым Россия на пачке.Самые дешёвые из всех,дешевле нет.
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У нас из ОРДЛО товары уже продаются, а вы говорите какой то там Крым.

Повесить Петю за яйца на столбе возле АП, и всё сразу же закончится. И война тоже.
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С чего закончится?Ваш Майдан такую нищету сделал,что люди колбасу в бензобаках в ОРДЛО везут,чтоб деньги получить.Или ты сам этим людям свою зарплату раздашь?
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Дурачёк. Не Майдан, а Петя, Гройсманчик, Гонтарева, Насиров и т.д.
В прошлом году по уровню коррупции Украина заняла 1-е место среди европейскийх и азиатских стран.
Пришли ублюдки к власти на крови людей.
После Майдана ним чего не изменилось, те кто был при власти, те и остались. Так где же переворот?

А возят потому, что спрос есть на украинское качественное, в отличии от москальского.
Да и в ОРДЛО умных хватает. Сидят и двух коров доят, и Украину, и паРашу, и саму ЛДНРию.
Пенсы получают две пенсии, украинскую и местную.
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Ёп-та,так вы же этого Петю и Гройсмана к власти привели.я напомню тебе кастрюля,что до Майдана презиком был Янык,а не Петя.И напомню тебе как вы тут орали про европейские зарплаты и пенсии.И конкретно после Майдана доллар стал 28,а пенсия 40 евро,то есть из-за Майдана и конкретно из-за тебя,поддерживающего Майдан.Возят жратву в ОРДЛО потому что украинцам деньги нужны тупень,или вы колбасу бесплатно раздаёте?????
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"Товары из оккупированного Крыма"? А что в Крыму производится? Все только закрывается.
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Ты еще веришь в эти сказки?
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Кастрюли они непробиваемые,живёт в самой нищей стране европы и спрашивает что в Крыму производится)
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если что я из Крыма, поэтому знаю что там "производится" и как там обстоят дела. Так что свои высеры оставь для путинофилов.
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Из Крыма,но не живёшь в Крыму уже года 3,правильно?Так откуда ты знаешь что там закрывается,а что открывается?Из Цензора и КрымРеалии,которые в Киеве находятся?
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Очевидно, что человек из Крыма имеет знакомых в Крыму и имеет гораздо более достоверную информацию из Крыма, чем кто-то, жрущий гавно российской пропаганды, вроде тебя.
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Да ладно?То есть я россиянин,знаю о российском Крыме меньше,чем какой то крендель сидящий в Киеве?Ты головой удареный?))
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А откуда ты, россиянин, знаешь об оккупированном Крыме ДОСТОВЕРНУЮ информацию? От кого?
Если из пропаганды, что ты не просто ударенный и тупой - ты полный даун, если веришь в это.
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Что значит пропаганды?????Пропаганда-это когда украинские журналисты говорят что происходит на Донбассе,хотя на Донбассе не было ни одного укрожурналиста уже 2 года.Вот это и есть пропаганда.И в Крым укрожурнашлюхи ездят раз в год.А российских журналистов и там и там полно и поэтому информации всякой разной море.Плюс куча блоггеров.а чё ты мне,сидя в Киеве можешь за Крым рассказать,кастрюля???
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Вот я конкретно написал например,у нас в Сибири сигареты из Крыма продаются.
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Знаю что в Беларуси вино появилось крымское.
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Появилось? В что - пропадало? Крымское вино в Беларуси всегда продавали. Это основной крымский товар всегда был.
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Пилять ну сейчас то его не должно быть.санкции же вроде
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Цинічні бандери, пардон, БАРИГИ!
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Сказульки от ВСУ.Можно и по 1000 сепаров в день ловить.Кто проверяет то?
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Да фейк это. Девчонка с оружием пофоткалась. Это спам. Он свой ресурс рекламирует уже вторые сутки.
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В Минске Массандра появилась в изобилии.
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А что это за табличка? Даты которых еще нет. Это хотелки или факт?
Зрадафилы диванные набежали, да еще троллятина ольгинская, под флагами всего мира.
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так и без этих табличек мы наблюдаем, что и куда движется на крысм и из крысма.
тут соевое вывсеврети не прокатывает.
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Перевозчики все наши, значит везут за взятки через нашу таможню!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Товары из оккупированного Крыма идут уже не только в Украину. Не парятся с этим также Польша и Турция", - волонтер Шовкошитный. СКРИНШОТ
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