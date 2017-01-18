 "Товары из оккупированного Крыма идут уже не только в Украину. Не парятся с этим также Польша и Турция", - волонтер Шовкошитный. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Родион Шовкошитный на Facebook.
"Товары из оккупированного Крыма идут уже не только в Украину. Не парятся с этим также Польша и Турция. Собственно, а чего они должны, если мы сами до сих пор не перекрыли бизнес-связи с Крымом, сами наполняем им бюджет", - пишет он.
Волонтер привел несколько примеров международных грузоперевозок:
- Балаклава - Тересполь (Польша). Груз - химия (21,6 тонн). Перевозчик - West Logistics (Литва);
- Евпатория - Стамбул (Турция). Груз - рыба (20 тонн). Перевозчик - ФОП Меренков (Запорожье).
Также Шовкошитный приводит примеры доставок грузов из Крыма на материковую часть Украины:
- Белогорск - Житомир (перевозчик - фирма "Рыскаль И.П.", Житомир);
- Черноморское - Винница (перевозчик - "Агрологистика Украины", Харьков);
- Керчь - Киев (перевозчик - Grand Logistics, Бровары);
- Симферополь - Киев (перевозчик - "Полтаваукртранс", Полтава).
"Это просто не ища тщательно. Первое, что попало", - отметил он.
(Скриншот со страницы Rodion Shovkoshytnyi)
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как мычит соевая питорасня - тамжынаши люди - онижыдети. А сами втихую и электрику и газ на крысм поставляют.
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так и наркотрафик если свободный через государство то виновато государство ,а не конечный пункт назначения)
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квартирутранзиты за январь,
Очень даже хорошо, положите на комод. (см)
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Бизнес - ничего личного.
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шалунишка
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Ось так ми і живем - просимо одних про санкції, а самі торгуєм...
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Повесить Петю за яйца на столбе возле АП, и всё сразу же закончится. И война тоже.
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В прошлом году по уровню коррупции Украина заняла 1-е место среди европейскийх и азиатских стран.
Пришли ублюдки к власти на крови людей.
После Майдана ним чего не изменилось, те кто был при власти, те и остались. Так где же переворот?
А возят потому, что спрос есть на украинское качественное, в отличии от москальского.
Да и в ОРДЛО умных хватает. Сидят и двух коров доят, и Украину, и паРашу, и саму ЛДНРию.
Пенсы получают две пенсии, украинскую и местную.
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Если из пропаганды, что ты не просто ударенный и тупой - ты полный даун, если веришь в это.
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бандери, пардон, БАРИГИ!
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Уже в 19 снайпер ДНР!!
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Зрадафилы диванные набежали, да еще троллятина ольгинская, под флагами всего мира.
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тут соевое вывсеврети не прокатывает.
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