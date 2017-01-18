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 ЕС призвал Раду принять пакет "децентрализационных" законопроектов: "Промедления могут затормозить реформы"

ЕС призывает Верховную Раду принять законы о децентрализации в текущей редакции на заседании в ближайший четверг.

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В этот четверг Верховная Рада рассмотрит три законопроекта по децентрализации (4772, 5520, 2489). Эти законы необходимы для дополнения и улучшения действующего законодательства. Они также служат предпосылкой для успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины. Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров - в их числе и ЕС - в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом. Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без дальнейших поправок, поскольку промедления могут затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без противоречий и задержек", - сказано в заявлении.

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Напомним, в Украине проходит реформа децентрализации, суть которой заключается в передаче полномочий и бюджетных средств от государственных органов органам местного самоуправления.
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Ніякої децентралізації під час війни бути не може, це розвал країни!
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Може нашим керманичам пора вже навчитися своїм розумом жити, а не виконувати забаганки чиновників ЄС?
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так мы жили 23 года. Нажили только войну (
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Уже 23 керманили без ЕС по указкам Кремля. Докерманились.
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ЄС ж не знає.що в Україні можуть під цим приводом пограбувати весь народ,тому і не розуміє,чого та довго йдуть "рехформи" в Україні...
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Он намекает Трампу о компромате . Щас Жену Трампа в кгб вызовут .
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Думаю что первым стоит вопрос о смене премьера- он своим популизмом пополнил рынок безработных по подсчетам Кужель на 500 тысяч . И еше доллар сорвал.
За такое надо отвечать отставкой.
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хм, как можно затормозить то, чего нет в украинской природе ?! это к энштейну и пушкину, они любили парадоксы.
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Под децентралиацией понимают особый статус Дамбасу?
Или просто завуалированная федерализация?
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