 ЕС призвал Раду принять пакет "децентрализационных" законопроектов: "Промедления могут затормозить реформы"

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"В этот четверг Верховная Рада рассмотрит три законопроекта по децентрализации (4772, 5520, 2489). Эти законы необходимы для дополнения и улучшения действующего законодательства. Они также служат предпосылкой для успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины. Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров - в их числе и ЕС - в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом. Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без дальнейших поправок, поскольку промедления могут затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без противоречий и задержек", - сказано в заявлении.
Напомним, в Украине проходит реформа децентрализации, суть которой заключается в передаче полномочий и бюджетных средств от государственных органов органам местного самоуправления.
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шалун
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За такое надо отвечать отставкой.
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Или просто завуалированная федерализация?
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