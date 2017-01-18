 СБУ разрешила певице Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки, - Гитлянская

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, Королевой не будут препятствовать во время ее приезда в Украину. Она уточнила, что в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, СБУ позволяет приехать на похороны. Однако чиновник подчеркнула, что разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.
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Напомним, 12 октября СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину российской певице украинского происхождения Наталье Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева.
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"Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могли быть подняты в небо против гражданского лайнера?", - спикер СБУ(298)
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Давайте делиться рецептами...
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С тарзаном?
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И хоть как то бы оделась, зима у нас.
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"українці нація невротиків - вони рефлексують від самої можливості зробити шось, шо не сподобається їхнім ворогам" (за Арестовичем)
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А где я такое написал?
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а потім вигнати напутіна з країни
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І для чого хлопцям настрій псувати виглядом підстилки багатоверстатної?
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Иначе ты нелюдь, не стоящая даже ногтя Меркель, и будешь ты проклята.
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