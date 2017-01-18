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Все про:запрет (1003) похороны (568) разрешение (60) СБУ (13008) Гитлянская (67)

 СБУ разрешила певице Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки, - Гитлянская

Служба безопасности Украины (СБУ) позволила российской певице Наташе Королевой (настоящее имя - Наталья Порывай) прилететь в Киев, чтобы похоронить бабушку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Королевой не будут препятствовать во время ее приезда в Украину. Она уточнила, что в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, СБУ позволяет приехать на похороны. Однако чиновник подчеркнула, что разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.

Читайте также: "Наташа Королева и иже с ней - это такие же солдаты, как те, что пришли с "Градами" и "Буками" на нашу землю", - Забужко

Напомним, 12 октября СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину российской певице украинского происхождения Наталье Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева.


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Хоть-бы сама корольова с перепугу не померла, мыж тут все фашисты и хотим её сьесть
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є в Полінезії такий спосіб приготування - перебивають усі суглоби і живцем вимочують три дні у холодній проточній воді (найкраще в гірському ручаї) шоб м'ясо отримало спеціфічний тонкий смак.
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Да вы гурман.... а как рузьких младенцев предлагаете готовить?
Давайте делиться рецептами...
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В духовці, з цибулькою. В рот- яблучко. Під первачок, та з хроном- пальчики оближеш.
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Можем трахнуть до эпилептического оргазма
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блин какой маразм.
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как в чем? специально путин подстроил похороны. что бы шпионка смогла встредится с агентурной сетью и раздать задание,
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И зачем Украине эта про@лядь? Даже на похоронах?
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у тарзана сиськи больше, а писюнчик махонький, меньше чем у натахи клитор
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Вернется на Россию и начнет выть про то как в Украине любят москалей , " простые люди хотят миру", "нас сорит Америка" , "все устали от войны - давайте мирится" и прочий пропагандистский бред.
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"нас ссорит Америка" уже не пройдет, Трампушка ведь их, уже непонятно, кто ссорит
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трампушка зовсім не їхній. не читайте на нічь ліберастичних ЗМІ - не снитимуться кошмари.
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так у них и Эрдоган - то фашист и пособник ИГИЛ, то друг Парашки.
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или:фошизды с бабушкой попрощаться не пустили...А то что сама себе это устроила пи@доболка-пофиг
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Престарелая русалка приехала возложить желтые тюльпаны.
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Главное, чтоб она по случаю не устроила концерт в честь бабушки.
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Кто то в кремле скрежетнул клыками,вот если бы не разрешили,вони бы было,кисель из соловьем тоже растроились
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тебе хвилює шо в черговий раз висре сікіль тб?
"українці нація невротиків - вони рефлексують від самої можливості зробити шось, шо не сподобається їхнім ворогам" (за Арестовичем)
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Это не тот случай,что бы такое говорить,вот когда нам питарасы из рады и ихние боты втирают ,сидите тихо,не создавайте картинки для кремля,тогда,да,а это шо она приедет можно и во внимания не брать
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до уваги можна і не брати, а якщо є факт дій на користь агресорів та сепаратистів - брати не роздумуючи.
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СБУ разрешила певице Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки, Конечно эту продажную кремлёвскую шкуру не пустить на похороны было бы ни гуманно. А вот после похорон заплевать с ног до головы и пинками гнать назад до фашиста )(уйла в лапотную паРАШУ. И пускай она только там поёт свои оды оккупационным войнам развязанных российской педерации пока там и не сдохнет.
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та да - це тільки з українцями можна вчиняти не по людські. з ворогами - виключно по людськи.
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Правильно,пусть едет.А когда приедет-НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ!За что?Не мне спецслужбы учить!Как говорил еще незабвенный Лавруха Берия:"Был бы человек,а статья для него всегда найдется!"... А затем ОБМЕН.На всех украинских заложников путина.Начиная с Сенцова и заканчивая остальными 23 его украинскими заложниками... С террористами нужно говорить только на их языке.Только такой язык они понимают!
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По ходу примерно так и нашего украинского патриота путин в свою Империю Зла заманил.И тут же арестовал!А что нам мешает поступить в отношении продажной шлюхи Королевой таким же образом???..
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Тем, что это наша шлюха. И она нах никому там не нужна (впрочем, как и здесь)
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Артур Ланглиц. Неужели Вы думаете эта турецкая "Наташа" иметь хоть какую то ценность для Ху-ла? Думаете Ху-ло узнав что королеву арестовали он тут же подпрыгнет и освободит всех наших пленных...? Да эта кремлядская тварь наших пленных не согласится обменять даже на его собственную дочь если бы Вы ее арестовали. Ху-ло - это тот же Сталин - который не согласился обменять из немецкого плена своего старшего сына Якова.
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Зато,ей никто и ничто не будет мешать поприсутствовать на похоронах,так ею любимого,плешиво-ботксного Ху#ла-педофила.
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Правильно сделали, что разрешили. Мы ж не звери. Но потом- пусть забудет сюда дорогу.
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ну так, по звірячому можна вчиняти виключно з українцями, а як тільки звірів загнати в кут - так зразу Мы ж не звери
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"по звірячому можна вчиняти виключно з українцями".
А где я такое написал?
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а нельзя бабушку отвезти в москву поближе к внученьке?
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нехай сбу відвезе її в госпіталь - нехай подивиться у вічі хлопцям, на мадан заодно - нехай подивиться на фото хлопців, і на Софіївську - там на стіні плакати з Героями....
а потім вигнати напутіна з країни
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нехай подивиться у вічі хлопцям

І для чого хлопцям настрій псувати виглядом підстилки багатоверстатної?
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Україна завжди з розумінням відноситься до подібних випадків. на жаль Росія це не робить. Наш гуманізм нам і шкодить--всі зродникі своєї батьківщини, повинні знати, що зрада буде покарана. Можливо недопуск її в Україну був би використаний в пропаганді Росією. але це був би дієвий урок для зрадників і всякого роду запроданців.
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Концерт на похоронах будет давать? А чо, два в одном: и бабку прикопает, и бабла подзаработает. Эти твари ведь без комплексов.
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К НЕЙ КАК К РОДНОЙ, А ОНА СЕБЯ ПРОДАЁТ КАЦАПАМ !!!
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Хех, сепари табунами по Києву шастають, а сбу якусь дурну вівцю пасе.
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она шлюха , а шлюхи национальных признаков не имеют
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Да ладно. Могли бы бабку упаковать в коробочку и отправить на Россиюшку(фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором).
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Натаха как была борщаговской пробл...дью, так ею и осталась.
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Совсем озверели, сволочи, подонки. Да вы и ногтя её не стоите. И прокляты вы будете во веки вечные. НЕЛЮДИ!!!
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И это всё на что ты, мразь, способен. Дерьмо бандеровское.
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я ще здатен вас обох, тварюки прокацапські, взяти за задні ноги і розірвати як жаб смердючих.
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Все верно!Певичка подстилка хуйловская.И зря сбу эту дуру пустила.
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Зря твоя мама в своё время аборт не сделала а папа презерватив не одел.
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Елена, вы не прекрасны, вы заурядное тролевское гавно
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Иди спой Гитлеру дифирамбы. Помолись за него.
Иначе ты нелюдь, не стоящая даже ногтя Меркель, и будешь ты проклята.
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Папа маме в жопу вилку. Мама родила дебилку. Это про вас с королеврй, сувместно
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Надька шлюха...Наташка шлюха....ааа у вас один Ляшко честный
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Доброту хахла ватнику последний защитьівает как прогиб. Зря все ето.
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А хто з нас знає що тая бабця про свою онучу від лаптєй думала? Може від сорому й померла, бож мертві сорому не їмуть, за таких онучь... Хай спочиває з миром в Україні, а онуча до своїх лаптєй...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ разрешила певице Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки, - Гитлянская
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