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Все про:ВВП (484) Всемирный Банк (263) инфляция (750) ООН (1865)

 ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году, - доклад

Темпы роста реального ВВП Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 году – 3,2%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в докладе ООН.

По данным экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%.

Также аналитики прогнозируют рост экономики в странах СНГ на 1,7% после двух лет спада. Это произойдет благодаря стабилизации цен на нефть и снижению политической напряженности. В России в 2017 году ожидается медленный рост на уровне 1,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%, - Госстат

При этом мировая экономика в 2017 году вырастет на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%.

Как сообщалось, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ.

Ранее сталоизвестно о планах властей по развитию экономики Украины в 2017 году.
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Eto na mnogo nadjozjnei i pravdopodobnei, kak jesli bi huilo prognoziroval rost, kstati, u nih novij trend - oni o rassejke teperj ne govorit , rost no negativnij, no peresjli na novoje oboznacjenije - ekonomika szjimajetsa, vobsje to rostjot i stanovitsa krepcje, no szjimajetsa - kstati eto on uzje neprognozirujet, no konstatirujet fakt, a da jesjcjo, ekonomika prisposoblivajetsa takk k malenkim cenam na neftj - vot tak vot, dietoi skoro nazavut.
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zA sjcjot rassejusjki, ta na dietu prisela, ili kak huilo trindel - neee, uzje ne rastjot s otricateljnim znakom, no szjimajetsa, nu korocje poneli, stanovitsa mensje, no krepcje. (vot na sjcjot krepcje, ja dumaju, - ne verno budet
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За счет инфляции. При инфляции в 12.7% рост в 2% при желании можно статистическими методами насчитать легко.
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Читай новости на других сайтах вместо сидения на цензоре
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Интересно про зраду читать. Одна сплошная зрада.
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Нема чого губу розкатувати,тому,що у Гройсмана - Порошенко зовсім інше завдання.
http://kozak.co.ua/index.php/politika/3051-v-merezhi-shkval


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Во всех странах снг,кроме Украины ,где правит супер ворье(папередники по сравнению с ним святые) ,Больше вериться шо довалят остатки того шо еще працюе,все распродадут и свалят за бугор на тамошние маетки Пока три года реформаторов у власти подтверждают именно такой вариант.С каждым годом простому человеку все тяжелее выжить.Ну кроме депутатов понятное дело и тому кто у власти Ну кто еще на госрессурсах сидит типа нефти и газа.У тех зарплатня под лимон,боятся кризисов нечего.
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На расії "повільне" зростання у 1,5%, а у нас шалене у 1,9? На рівні інфляції USD?

Доклад ООН свідчить про
1. Неінвестування в Україну у 2017
2. Неповернення ані Криму, ані Донбасу в 2017-2018.
3. Тримання расії "на плаву" у цьому році
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