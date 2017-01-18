 ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году, - доклад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в докладе ООН.
По данным экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2017 году инфляция в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%.
Также аналитики прогнозируют рост экономики в странах СНГ на 1,7% после двух лет спада. Это произойдет благодаря стабилизации цен на нефть и снижению политической напряженности. В России в 2017 году ожидается медленный рост на уровне 1,5%.
При этом мировая экономика в 2017 году вырастет на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%.
Как сообщалось, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ.
Ранее сталоизвестно о планах властей по развитию экономики Украины в 2017 году.
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Инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%, - Госстат(83)
В этом году мы будем иметь рост экономики около 1,5%, - Гройсман(101)
"У нас по макроэкономике никаких проблем нет", - вице-премьер РФ Шувалов(31)
"Мы имеем 1,8% роста ВВП, а хотим иметь 5-7%", - Гройсман(34)
Почему мы игнорируем пургу от НБУ(1)
Инфляция в октябре ускорилась до 2,8%, Госстат(0)
Никаких инфляционных последствий, ни ослабления курса гривни от повышения минимальной зарплаты не будет, - Розенко(86)
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http://kozak.co.ua/index.php/politika/3051-v-merezhi-shkval
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Доклад ООН свідчить про
1. Неінвестування в Україну у 2017
2. Неповернення ані Криму, ані Донбасу в 2017-2018.
3. Тримання расії "на плаву" у цьому році
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