 На предприятиях оккупированного Крыма сокращено 3 000 сотрудников, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 - начале января 2017 года проведено сокращение порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове", - пишет он.
По его информации, сокращения произведены на следующих предприятиях:
- Керченский государственный морской технологический университет - 535 человек;
- Керченский морской торговый порт - 254;
- ГУП РК "Крымэнерго" - 127;
- "Крымпочта" - 125;
- "Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" (Симферополь) - 120;
- "Центр медико-специальной экспертизы" (Симферополь) - 114.
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Коррупция - сильнее, чем до Майдана.
Уровень доходов - в 4 раза ниже, чем до Майдана.
Безвиза нет.
Ассоциация не ратифицирована.
Если что, я из Киева, встретиться могу в любой день,
так что про вату вонять нех - сухие факты.
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аргументируй фактами
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Вы счастливы, мои бывшие земляки? Рад за вас!
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Симферополь
ул.Кечкеметская/Арабатская
Абама великолепен-город завален мусором практически под завязку
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Коли доходить справа до грошей, то українські гривні, як виявляється, не такі вже й фашистські.
Знайомтеся, це Гілль Анна Володимирівна, член Народного Контролю з Дебальцевого, палка прихильниця "ДНР" і її ватажка Захарченка. Про неї в Твіттері розповів лікар з Єнакієвого Олександр Чернов.- Александр Чернов (@Utilizator_) 17 січня 2017 р.
А от пенсію отримувати вона їздить до України!
Користувачі соцмережі не шкодують для запроданки "теплих" слів:
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