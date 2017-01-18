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Все про:взрыв (3591) граната (475) Харьков (3986)

 В одной из квартир Харькова взорвалась граната, есть погибший, - Нацполиция

В Харькове в одной из квартир взорвалась граната, в результате чего погиб человек, еще один получил многочисленные осколочные ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Второй пострадавший с многочисленными травмами находится в больнице. Информация о событии, которое произошло в жилом доме на улице Фейербаха, поступила в Московский отдел полиции 17 января около 00-00.

Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв.

Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Как сообщил начальник взрывотехнической службы Дмитрий Каракурчи, при осмотре квартиры было обнаружено 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.

Следователем открыты уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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как, пардон, называется отдел полиции? Шо за фуфло?
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Хотел гранатовый сок в стакан выжать, чтобы запить.
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Ну вот зачем гранату тащить домой,вот зачем, а если-б на атомной станции работал ?
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