 ГПУ инициирует начало межправительственного переговорного процесса по возвращению активов Януковича из Латвии, - Енин

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) инициирует начало межправительственного переговорного процесса по возвращению активов бывшего президента-беглеца Виктора Януковича из Латвии. Сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко намерен обратиться к премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с предложением сформировать межведомственную делегацию, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
"Генпрокурор Украины находился с визитом в Латвийской Республике, провел переговоры со своим коллегой. Могу сказать, что переговоры прошли достаточно конструктивно. Мы представили доказательства преступного происхождения этих денег именно с Украины. Нам было что продемонстрировать латвийским коллегам. Мы продолжаем работу в этом направлении. В то же время нами получен четкий сигнал от латвийских коллег, что вопрос должен решаться на политико-дипломатическом уровне. Соответственно буквально сегодня генпрокурор Украины направит письмо в адрес премьер-министра Украины с предложением сформировать межведомственную делегацию и сейчас, не ожидая окончательного вердикта по делу, начать переговорный процесс с правительством Латвии. Именно в ходе такого переговорного процесса мы ожидаем, будет определен порядок и объем возврата этих денег", - отметил он.
При этом Енин подчеркнул, что конструктивное решение этого вопроса является выгодным как Украине, так и Латвии. "Во-первых, это не последние деньги, которые Украина рассчитывает вернуть из Латвии совместными усилиями. Во-вторых, важно в контексте репутации Латвии в рамках ее членства в Организации экономического сотрудничества и развития. В-третьих, это могло бы быть важным общим результатом, который бы мы могли совместно представить в рамках глобального форума по борьбе с клептократией, который планируется летом этого года в США... Активное сотрудничество латвийского правительства по вопросам возвращения активов могла бы укрепить репутации банковской системы", - сказал он.
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не прошло и трех лет, а они уже инициируют.
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