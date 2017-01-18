 Под видом борьбы с терроризмом оккупационная власть РФ создает "фильтрационную зону" на админгранице с Крымом, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"Российская оккупационная власть пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма. Администрацией завода "Крымский Титан" (Армянск) проводятся увольнения граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы. Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к специальным службам Украины", - сказано в сообщении.
Как известно, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
445 7
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
Командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели, - ГУР(12)
"Это реализация плана Кремля", - Березюк о новом распоряжении Кабмина по оккупированным территориям(159)
В своем иске в Международный суд ООН Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса и разрешить украинские и крымскотатарские СМИ, - Климкин(36)
ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин(15)
Правоохоронці України погано приховують своє бажання видати ФСБ громадян Росії(0)
Строительство участка трассы "Таврида" в оккупированном Крыму может подорожать втрое, - распорядитель целевой программы Никитченко(23)
МИД возмущен высказываниями французского политика Ле Пен об оккупации Крыма, "ничтожными как с исторической, так и правовой точек зрения"(57)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить