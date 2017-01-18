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 Под видом борьбы с терроризмом оккупационная власть РФ создает "фильтрационную зону" на админгранице с Крымом, - ГУР

Оккупационная власть РФ пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"Российская оккупационная власть пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма. Администрацией завода "Крымский Титан" (Армянск) проводятся увольнения граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы. Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к специальным службам Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аннексировав Крым и совершив агрессию на Донбассе, Россия полностью уничтожила систему мировой безопасности, - Порошенко

Как известно, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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Крим поступово перетворюється на концтабір для ватників під охороною фсб
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А навіщо цивільні на військовій базі "Крим"? Для них один шлях - у концтабір.
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"Русские праститутки - самые лучшие в мире" - (с) В.В.Путин


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Це потрібно , бо Крим вже лускає від туристів .
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звільняють з Титану- так то нормально роблять( як на їхній погляд) Не здивуюсь якщо створять там фільтраційні концтабори - тому і пропонував Що кожен виїжджаючий мешканець Криму до України мусив би власноруч писати українською мовою, громадянином якої країни себе вважає і записати дані та номер паспорта виданого окупантами.Пропускати тільки громадян України. І водночас створювати базу даних. Жодних вантажівок та автобусів до Криму не пропускати. В руках не більше 5 кг вантажу на одну особу (щоб не надірвали здоров*я) Легковим авто -не більше 2 дорослих + їхні діти. І не частіше 1разу на 2 тижні - для профілактики шпигунства. періодично закривати на вихідний день (плаваюча дата) пункти перетину без коментарів
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод видом борьбы с терроризмом оккупационная власть РФ создает "фильтрационную зону" на админгранице с Крымом, - ГУР
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