 Объявить отбор кандидатов на должности судей планируется в феврале, - ВККС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККС.
"17 января 2017 года состоялось совместное рабочее совещание с участием Председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, ректора Национальной школы судей Украины Николая Онищука, председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, секретаря квалификационной палаты Комиссии Станислава Щотки и руководителя секретариата Комиссии Елены Пономаренко. Во время встречи были обсуждены и согласованы планы проведения отбора кандидатов на должности судей для юристов, которые отвечают требованиям к кандидатам, и помощников судей с опытом работы не менее трех лет. Объявить отбор кандидатов на должности судей Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует в феврале 2017 года", - сказано в сообщении.
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Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной,
Кто же з них будет судьей?
Выходи поскорей,
Не задерживай добрых и честных людей.
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