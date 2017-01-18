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 Объявить отбор кандидатов на должности судей планируется в феврале, - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) озвучила свои планы по отбору кандидатов на должности судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККС.

"17 января 2017 года состоялось совместное рабочее совещание с участием Председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, ректора Национальной школы судей Украины Николая Онищука, председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, секретаря квалификационной палаты Комиссии Станислава Щотки и руководителя секретариата Комиссии Елены Пономаренко. Во время встречи были обсуждены и согласованы планы проведения отбора кандидатов на должности судей для юристов, которые отвечают требованиям к кандидатам, и помощников судей с опытом работы не менее трех лет. Объявить отбор кандидатов на должности судей Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует в феврале 2017 года", - сказано в сообщении.

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Вибори суддів із 100% корумпованого шобла))))Циркова вистава триває ))))
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Патова сітуація-обрати гідних із негідників)))))
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Та еще и отбирающие кто. А в результате копания кучкой кррупционеров в большой куче навоза на выходе должна появиться честная и прозрачная судебная система. Проще барону Мюнхгаузену себя за волосы из болота вытащить было.
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С размером проходного взноса с рыла определялись?
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Щось в параші з економікою таки не того, не сього і не чешисобаціспину.

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На золотом крыльце сидели,
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной,
Кто же з них будет судьей?
Выходи поскорей,
Не задерживай добрых и честных людей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъявить отбор кандидатов на должности судей планируется в феврале, - ВККС
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