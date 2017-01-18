 Лутковская призвала Раду срочно отменить предоставление Минюсту полномочий органа следствия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в открытом обращении омбудсмена и Украинского Хельсинского союза по правам человека
Обращение адресовано премьер-министру, председателю парламента и министру юстиции.
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Лутковская и правозащитники считают, что Рада нарушила регламент, приняв закон "О Высшем совете правосудия", переходными положениями которого предусмотрено предоставление полномочий органа следствия Государственной уголовно-исполнительной службе в составе Минюста.
"Эти положения не обсуждались в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Более того, они были инициированы через народных депутатов Министерством юстиции, что позволило обойти согласовательную процедуру представления правительственного законопроекта", - сказано в обращении.
Омбудсмен уверена, что передача Уголовно-исполнительной службе функции расследовать преступления в тюрьмах противоречит принципам надлежащего расследования, заложенным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Очевидно, что о независимости и беспристрастности в связи с созданием следственных полномочий в Уголовно-исполнительной службе речи не идет вообще", - подчеркивает Лутковская.
Кроме того, правозащитники считают, что предоставление следственных полномочий Минюсту - это нарушение фундаментальных принципов справедливой и эффективной процедуры расследования, согласно которой никто не может быть судьей в собственном деле.
Такие изменения, по мнению инициаторов обращения, приведут лишь к усугублению проблемы неэффективного расследования дел о пытках и других злоупотреблениях в местах несвободы.
Правозащитники призывают власть как можно скорее отменить изменения законодательства, касающиеся предоставления следственных полномочий Минюсту и немедленно остановить создание следственных подразделений Государственной уголовно-исполнительной службе.
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