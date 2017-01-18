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Все про:ВР (21287) Минюст (1014) правозащитники (414) следствие (159) Хельсинкская группа (24) Лутковская (293)

 Лутковская призвала Раду срочно отменить предоставление Минюсту полномочий органа следствия

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призывает Верховную Раду безотлагательно отменить предоставление Министерству юстиции полномочий органа следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в открытом обращении омбудсмена и Украинского Хельсинского союза по правам человека

Обращение адресовано премьер-министру, председателю парламента и министру юстиции.

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Лутковская и правозащитники считают, что Рада нарушила регламент, приняв закон "О Высшем совете правосудия", переходными положениями которого предусмотрено предоставление полномочий органа следствия Государственной уголовно-исполнительной службе в составе Минюста.

"Эти положения не обсуждались в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Более того, они были инициированы через народных депутатов Министерством юстиции, что позволило обойти согласовательную процедуру представления правительственного законопроекта", - сказано в обращении.

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Омбудсмен уверена, что передача Уголовно-исполнительной службе функции расследовать преступления в тюрьмах противоречит принципам надлежащего расследования, заложенным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Очевидно, что о независимости и беспристрастности в связи с созданием следственных полномочий в Уголовно-исполнительной службе речи не идет вообще", - подчеркивает Лутковская.

Кроме того, правозащитники считают, что предоставление следственных полномочий Минюсту - это нарушение фундаментальных принципов справедливой и эффективной процедуры расследования, согласно которой никто не может быть судьей в собственном деле.

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Такие изменения, по мнению инициаторов обращения, приведут лишь к усугублению проблемы неэффективного расследования дел о пытках и других злоупотреблениях в местах несвободы.

Правозащитники призывают власть как можно скорее отменить изменения законодательства, касающиеся предоставления следственных полномочий Минюсту и немедленно остановить создание следственных подразделений Государственной уголовно-исполнительной службе.





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Неладно шото в ШакалАДном королевстве....
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Ты смотри, хоть один умный человек нашелся. Такого блядства с правоохранительными органами, какое развела сейчас рада, у нас давно не было. Органы следствия контролирует прокуратура. Прокуратуру - генеральная. Генеральную - минюст. Давая минюсту подобные полномочия, мы создаем никому не подконтрольный орган.
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не боись контроль есть - шоколадное хуйло узурпировавшее власть.
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Если Лутковская требует отменить, значит нужно расширить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская призвала Раду срочно отменить предоставление Минюсту полномочий органа следствия
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