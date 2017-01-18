 Командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, по данным украинской разведки, военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 (Донецк) АК ВС РФ отказываются выполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач.
Кроме того, среди военнослужащих 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ распространяется недовольство действиями командования по сокрытию фактов боевых потерь и оформления документов об увольнении военнослужащих за сутки до гибели.
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- В чем сила, брат?
- В ньютонах, брат.
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Действительно!
А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой ...
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Нынче возмущаются зело... Говорят, что фуагра оч уж на обглоданные кости с перловой кашей похожи!
НУ разве рашисты не мечтательные винторогие свинособаки, а?! ))))))))))))))))
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Оформил бумажку и вперед, на мины.
Вот только если выживет, дострелить прийдется.
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