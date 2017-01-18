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 Командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели, - ГУР

В подразделениях 1 АК (Донецк) ВС РФ среди военнослужащих распространяется недовольство условиями прохождения службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Так, по данным украинской разведки, военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 (Донецк) АК ВС РФ отказываются выполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вооруженном столкновении между военными ВС РФ и местными боевиками 3 оккупанта были убиты, 9 - ранены, - ГУР

Кроме того, среди военнослужащих 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ распространяется недовольство действиями командования по сокрытию фактов боевых потерь и оформления документов об увольнении военнослужащих за сутки до гибели.


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Іхтамнєтінебилонікагдаонівообщеінєрождалісь..
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Народные Республики отстояли независимость отпистив всё великое укровоинство с его артиллерией, бронетехникой и авиацией. остальное - от лукавого
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Новоотсос - ти вже зайняв чергу на утилізацію?
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потому шо сила в правде
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А правда в тому, що новоотсосів іпли, іпуть та будуть іпати..
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7 котлов под аплодисменты народа
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І тому новопокидьки хтять обміняти 50 наших бійців з 7 котлів на 700 " переможців" ? Якщо там всі такі йолопи як ти то це добре .
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А чому ви поділились Ваня , хіба новожопія не одна ? може у вас мовний бар'єр ?
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Так это ж современная российская присказка
- В чем сила, брат?
- В ньютонах, брат.
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Убогий пидар, где провда, а где ты. А пока в спам.
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высасывают новости из пальца! Или это не палец? отвлекают просто народ! За пашинского уже тишина? Поделился и живи спокойно?долар ползет вверх! топливо дорожает ребята гибнут на войне которое для процветания маланского бизнеса называют АТО!А ну да! Это ж и есть "ЖЫТдЫ ПО НОВОМУ"народ за чертой бедности а депутатам костюмы под заказ шьют( в стандартные не вмещаются)разжирели нешуточно! интересно когда лопать будут? Или попробывать булавкой потыкать? вдруг начнут все таки!
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народ за чертой бедности а депутатам костюмы под заказ шьют...

Действительно!

А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой ...
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Ванга с Нострадамусом нервно курят в сторонке.....
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Послали на убой - потом оформляют задним числом, чтобы быдлородственникам компенсации не платить. Нормальные бы не пустили на войну против своих. Китай вздрючит их - все остальные будут молчать в тряпочку. Никто не поможет. Только заборы повыше построят.
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Добрый день!Верю,это принято у российских властей.Брехливые,подлые,трусливые,лицемерные подонки.Слава Украине!
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Собаки мечтали о пентхаузе в Каннах, а получили цепь и будку...
Нынче возмущаются зело... Говорят, что фуагра оч уж на обглоданные кости с перловой кашей похожи!
НУ разве рашисты не мечтательные винторогие свинособаки, а?! ))))))))))))))))
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За день мало, похоронки должны за неделю уже рассылать.
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или оформлять их перевод в рефрижераторные войска
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Правильное решение!!!
Оформил бумажку и вперед, на мины.
Вот только если выживет, дострелить прийдется.
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В них заднім числом звільняють, в Муженка - на самогубство і небойові втрати списують. За 2016 й рік офіційно загинуло 211 бійців, з них більше 60-ти - офіційно "самогубці". Хтось вірить в подібну "офіційну" статистику від Матіоса-Мужерка?????
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а ты подыми статистику по совку...сколько самоубийц в са было.армия -это не курорт.
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тю...это шо новость?они с самого начала так делали
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В отдел кадров конкурс только через финал в "Битве экстрасенсов"!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели, - ГУР
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