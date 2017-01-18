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Все про:ГПУ (7969) документ (222) Луценко (6309) суд (19874) Янукович (32032) Енин (25)

 Копия заявления Януковича с просьбой о введении войск РФ - ключевое доказательство в его деле и вскоре принесет результаты, - Енин

В ГПУ ожидают, что судебный процесс может начаться уже в первом квартале этого года.

Фотокопия заявления экс-президента-беглеца Виктора Януковича с просьбой к Российской Федерации ввести войска на территорию Украины является ключевым доказательством по возбужденному против него делу о государственной измене и вскоре принесет результаты, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Как заявил генеральный прокурор, судебный процесс в отношении Виктора Януковича по обвинению его в государственной измене может начаться уже в первом квартале этого года. Буквально в последние дни мы получили очень важное доказательство из Организации Объединенных Наций. В частности, речь идет о заявлении Виктора Януковича, в которой он призвал правительство Российской Федерации ввести свои войска на территорию Украины. Это является одним из ключевых доказательств по этому делу. Копия заверена соответствующими печатями ООН и может быть признана доказательством в уголовном производстве. Результаты этого процесса можно увидеть уже вскоре", - отметил он.

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Как сообщалось, вчера, 17 января, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил ГПУ изъять из Администрации Путина обращение Януковича с просьбой ввести войска.

Напомним, на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что фотокопия находится в суде уже два месяца.
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результаты,какие результаты,клоуны, не смешите.
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Шел 20 год рассмотрения.... Нашли еще одну бумажку.
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Чтобы народ не думал о проблемах в стране, надо "стадо ослов" чем то занять:
1. повесить перед "ослами" морковку - "Безвиз" при этом "Ослы" должны её видеть, но не получать, чтобы "тянули лямки" дальше.
2. Надо найти "Вечного козла отпущения", который "виноват" во всем, что сейчас происходит при новой власти.
3. Сообщить "ослам" страшную тайну, что есть Фотокопия госизмены и внушить, что в правительстве одни "патриоты" и грабят они то, что осталось от "врагов народа", т.е все делают на благо Людей,но только Родственников, кумовей и просто "Люби друзи")
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ничего не выйдет, овощ предоставит справку о эпилепсии и в связи тем, что приступ произошел в первый раз, дело закроют из гуманных соображений.
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"Мажора", виновного в смертельном ДТП в Киеве, признали неподсудным
Повторная экспертиза подтвердила эпилептический припадокЕсли у пацана есть день на суд и на експертизу, так что говорить за овоща.
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могу себе представить, как ржут над кагтавым алкоголиком и его соратниками адвокаты хряка.

***Копия заявления Януковича с просьбой о введении войск РФ*** --- эта бумажка (если и была) неудачный новогодний розыгрыш, максимум тянущий на админ.наказание или общественное порицание.

версия с эпилептическим припадком также заслуживает право на внимане. отличная, скажем так, версия.
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Так это шо ж получается, Свинохряка посодють?
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шоколадники тупо тянут время.
Скоро 20 февраля, третья годовщина победы Майдана, а результатов - ноль.
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))) А нЕту. Януковича взаД, він самий лЄгітімний ізО усіх лєгітімних президентів на планеті. Далой хунту, ліпецька хвабрика, карателі пожрали всіх снєгірєй, путен президент планети.
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Ну да, Путлер хотел подстраховаться, как в Сирии, где войска введены "по просьбе" президента Асада. На случай официального ввода прашенских войск у не была бы отмазка - обращение Овоща. Но поезд ушел, а это чмо теперь можно хорошо засадить.
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Копия заявления Януковича с просьбой о введении войск

Овоща осудим и агрессию оправдаем, признав этот документ.
Значит войска по просьбе ...
.
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Луценко наконец освоил азы Фотошопа.
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У більшовиків вся гидота вже давно би згнила.в розстрільних ямах )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКопия заявления Януковича с просьбой о введении войск РФ - ключевое доказательство в его деле и вскоре принесет результаты, - Енин
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