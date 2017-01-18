 Террористы обстреляли украинских полицейских на Луганщине, - замглавы ОГА Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.
"Цинизм террористов выходит за рамки здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует о попытке террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь, по предварительной версии, мужчина погиб от пули вражеского снайпера. Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, мы вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ", - сказал он.
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наркота+алкоголь и калаш --это у них точно есть!
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