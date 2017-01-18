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Все про:Луганщина (3576) обстрел (5117) ОГА (1224) Нацполиция (5501) расследование (1815) терроризм (19672) Клименко Юрий (25)

 Террористы обстреляли украинских полицейских на Луганщине, - замглавы ОГА Клименко

Следственно-оперативную группу полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район города Золотое-5 (Луганская область), боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Цинизм террористов выходит за рамки здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует о попытке террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь, по предварительной версии, мужчина погиб от пули вражеского снайпера. Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, мы вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики ночью били из стрелкового оружия и гранатометов по позициям ВСУ на мариупольском направлении, - штаб
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а шо у обдроченцев есть здравый смысл или он был?!
наркота+алкоголь и калаш --это у них точно есть!
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Причем тут " цинизм террористов"? Ну они такие и должны быть, раз террористы. Вы лучше бабу проверьте, которая полицию вызвала и подставила их пол засаду.
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Цинизм наших керманычей которые пособствуют колорадским террористам , их безплатно кормят , поят и согревают ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА .
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Их что вызвали с оккупированной территории? Если да - то зачем такой вопрос, война. Или на нашей территории обстреляли полицию, опять же война (ой перемирие)? Или в серой зоне?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли украинских полицейских на Луганщине, - замглавы ОГА Клименко
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