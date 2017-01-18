 Пограничники предотвратили контрабанду 38 ящиков сигарет в Румынию. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сначала наряд выявил 11 ящиков сигарет, спрятанных в лесу. Там было 5400 пачек без марок акцизного сбора.
Также пограничники отдела "Фальков" обнаружили еще 27 пакетов с сигаретами в хорошо замаскированном тайнике. Пакеты с товаром, предположительно, были подготовлены к незаконному перемещению в Румынию.
(Фото Госпогранслужбы)
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Опять дип. почтой вывозили Контрабандистку из посольства уже посадили , толи Чехии ,то ли Словакии Как могут пропадать материалы из дела
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