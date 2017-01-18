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Все про:Черновицкая область (237) граница (2736) контрабанда (1604) пограничники (1038) Румыния (451) сигареты (488) изъятие (278)

 Пограничники предотвратили контрабанду 38 ящиков сигарет в Румынию. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области, на границе с Румынией, пограничники обнаружили контрабандные сигареты, которые нарушители планировали переместить через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сначала наряд выявил 11 ящиков сигарет, спрятанных в лесу. Там было 5400 пачек без марок акцизного сбора.

Также пограничники отдела "Фальков" обнаружили еще 27 пакетов с сигаретами в хорошо замаскированном тайнике. Пакеты с товаром, предположительно, были подготовлены к незаконному перемещению в Румынию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Буковине применили оружие для задержания контрабандистов. ФОТО


сигаретысигаретысигареты

(Фото Госпогранслужбы)
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Опять дип. почтой вывозили Контрабандистку из посольства уже посадили , толи Чехии ,то ли Словакии Как могут пропадать материалы из дела
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Какая страна, такие и новости. То сигареты нашли, то 10 лярдов скомуниздили и виновных отпустили, то кому то дали орден за "многоспизжженно". Хотя нет, кому то за взятку в 100 баксов 6 лет тюрьмы дали. Значит гарант работает, народ радуется.
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обалдеть, какие объёмы. а девочка, которая везла лимон баксов наличными, так и повезла его за бугор
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Стоять вагони з кругляком на ст. Чернівці центральнідля відправки в Румунію...20км відкордону .Ніяких більшевагонів з матеріалами.Чернівчани на це все байдуже дивляться,прямуючи на роботу на ,,Калинку''.Без ланцюга:Яценюк-Бурбак-Салагор-ОДА цей вантаж неможливо перетягнути через кордон..а тут якихось 40ящиків цигарок -військові також курять.
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Спрашивается зачем? Это дело румын контрабанду вылавливать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПограничники предотвратили контрабанду 38 ящиков сигарет в Румынию. ФОТОрепортаж
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