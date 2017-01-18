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 Главари боевиков Захарченко и Плотницкий - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой РФ, - Чубаров

Главарей боевиков "ЛНР" и "ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко используют в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля.

Такое мнение Крым.Реалии высказал 17 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ

"Это не первый визит бандитов, курируемых Москвой в Крым. Кто-то из террористов сказал, что около двух тысяч крымчан воевали на территории "ЛНР" и "ДНР", но мы-то помним, что первые группы бандитов на территории Крыма формировались под руководством Гиркина-Стрелкова, одного из тех, кто организовал нападение и захват государственных зданий в Крыму в феврале 2014 года", - напомнил Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приезд главарей боевиков Захарченко и Плотницкого в оккупированный Крым доказывает причастность РФ к терроризму, - Чубаров

Он отметил, что приезд главарей группировоксостоялся по приглашению "Русской общины Крыма", но не подконтрольных Кремлю оккупационных властей полуострова и не руководства России, таким образом, официальные российские органы стараются дистанцироваться от представителей группировок "ЛНР" и "ДНР", считает Чубаров.

"Оба террористических лидера - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой России, при этом они могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля. Этих террористов приглашают к себе не крымские оккупационные власти, поскольку это тоже может испачкать Москву, а приглашает "Русская община Крыма", которая выступила проводником так называемой "русской весны" в Крыму", - добавил председатель Меджлиса крымских татар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В своем иске в Международный суд ООН Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса и разрешить украинские и крымскотатарские СМИ, - Климкин
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С логикой у вас проблемы , попробуйте себя в разведении улиток .
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Споконвічний ворог Украіни це московити а з татарами ми разом москву палили .
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Да? Набеги крымчаков в поисках рабов на территорию Украины - это дружба? Что-то не припомню, когда они москалей палили. Поляков - помню, про казаков (и Донских, и Запорожских) - читал. Когда же там крымские татары отметились?
Не, ну можно заявить, что с крымскими татарами, союзниками Богдана Хмельницкого, поляков громили. Правда, они тогда хорошо в Украине полона набрали - у них же тактика хапануть и бежать. А если учесть, что сёла охранять некому было - вот и хапали.
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Кримський похід на Москву - похід кримського хана Девлет Ґерая на Москву навесні 1571 року, який закінчився її спаленням 3 червня 1571 року.
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Извини, кацапчик, но крымские татары нам ближе и дороже всех вас, мокшанцев, вместе взятых.
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Зрозуміло , як тільки про очко , значить московська воша прийшла .
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на донбасі теж рефередум провели...як у криму...а роССіяни не беруть...
предателі нікому не потрібні...
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Если б вы исчо и ЧУМУ пригласили.... Было бы ващщще мило да красиво!!
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для начала нашей доблестной ГПУ надо начать уголовные производства против захараста и плотвы.
Юга, почему нет уголовных дел против этих пид@р@в?
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Я так думаю,що тих двох абізьян путіноїди вирішили на дорожку ще в ліфті покатати...Ну що ж,чекаємо новин...😕😕😕
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Вся ЛуганДонія відпрацьований матеріал, а не тільки вони. Вона і тут не потрібна.
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Надо просто освобождать свои земли,представляя что продвигаешься по равнине,а ватный приплод определиться куда убегать.
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Не сподівайся, нікуди вони тікати не будуть, а ходитимуть з каменем за пазухою і чекатимуть моменту щоб вдарити в спину.
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Если всё на своём пути выравнивать то можно не беспокоится.
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Так Ефремова в луганскую область завезли, щас партию под него слепят, потом он сбежит или так отпустят . И будет новый лидер на встречи с порохом ездить. А иначе зачем его было тащить в Старобельск?
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затем что бы не обвинили что Украина заканчиваетца Киевом , и ввалят тому Ефрему по саме не могу , почти уверен что судьями будут ярые анти майдановцы тех краев .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавари боевиков Захарченко и Плотницкий - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой РФ, - Чубаров
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