 Главари боевиков Захарченко и Плотницкий - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой РФ, - Чубаров

Такое мнение Крым.Реалии высказал 17 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ
"Это не первый визит бандитов, курируемых Москвой в Крым. Кто-то из террористов сказал, что около двух тысяч крымчан воевали на территории "ЛНР" и "ДНР", но мы-то помним, что первые группы бандитов на территории Крыма формировались под руководством Гиркина-Стрелкова, одного из тех, кто организовал нападение и захват государственных зданий в Крыму в феврале 2014 года", - напомнил Чубаров.
Он отметил, что приезд главарей группировоксостоялся по приглашению "Русской общины Крыма", но не подконтрольных Кремлю оккупационных властей полуострова и не руководства России, таким образом, официальные российские органы стараются дистанцироваться от представителей группировок "ЛНР" и "ДНР", считает Чубаров.
"Оба террористических лидера - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой России, при этом они могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля. Этих террористов приглашают к себе не крымские оккупационные власти, поскольку это тоже может испачкать Москву, а приглашает "Русская община Крыма", которая выступила проводником так называемой "русской весны" в Крыму", - добавил председатель Меджлиса крымских татар.
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Т.е. до этого Чубаров с ними на территории России здоровался? Смелое заявление.
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Не, ну можно заявить, что с крымскими татарами, союзниками Богдана Хмельницкого, поляков громили. Правда, они тогда хорошо в Украине полона набрали - у них же тактика хапануть и бежать. А если учесть, что сёла охранять некому было - вот и хапали.
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предателі нікому не потрібні...
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Юга, почему нет уголовных дел против этих пид@р@в?
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