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 Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России к Украине по долгу

Высокий суд Лондона во вторник начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на $3 млрд, по которым Киев допустил дефолт в 2015 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представители российской стороны, сообщает Financial Times, во вторник настаивали в суде на рассмотрении иска не в рамках полномасштабного судебного процесса, а в ускоренном порядке, что предполагает презентацию позиций сторон и вынесение решение на основе исследования фактов, то есть кредитной документации.

Украина представила в суд письменные разъяснения, в которых говорится о необходимости полномасштабного судебного процесса, чтобы рассмотреть все обстоятельства дела, включая присоединение к России Крыма, что, согласно заявлению украинской стороны, создало проблемы для украинской экономики и ограничило ее возможности для погашения долга. "Иск вызван и является частью более широкой стратегии незаконной, противоправной экономической, политической и военной агрессии России против Украины", - говорится в письменном разъяснении украинской стороны.

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Киев считает, что в этом контексте соглашение сторон в отношении облигаций может быть аннулировано.

В то же время, пишет FT, представитель российской стороны отметил в суде, что Киев рассматривал облигации как действительные с момента их выпуска в 2013 году, что нашло отражение как в его публичных заявлениях, так и в коммуникациях с Международным валютным фондом.

Российская сторона настаивает, что суд не должен определять, противоречили ли какие-либо действия России в отношении Украины международному законодательству, так как это никак не связано с рассматриваемым делом, и спор касается "обычного долгового соглашения, подписанного по английскому праву".

Судьей по процессу является Джастис Блэр, брат бывшего премьера Великобритании Тони Блэра.
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Реально дело завалил Касько . Немного усилили позицию Украины материалы собранные военным прокурором Матиосом. В Украины очень мало шансов на выигрыш.
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Когда уже будут рассматривать дела "Украина против параши"?
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Разные суды. При выдаче кредита РФ было предусмотрено рассмотрение дел именно в высоком суде Лондона. Это довольно простое дело, уже были предварительные заседания. Иски Украины к РФ сложные и не однозначные . Лучше всего их было рассматривать в специальном суде ООН, но его блокирует РФ. А так отдельные иски рассматриваются в суде ООН по морскому праву, международном криминальном суде, суде по правам человека и пр.
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Платить придется.
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Украина заплатит и долг, и проценты, и судебные издержки.
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Тут господа зрадища карячится. Сколько кукишей не пости на цензоре с вероятностью в 90% платить придется.
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Бг-ггг... любитель посмоктать у хутина (карамельку)... ХЕХ...
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