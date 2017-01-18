 Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России к Украине по долгу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Представители российской стороны, сообщает Financial Times, во вторник настаивали в суде на рассмотрении иска не в рамках полномасштабного судебного процесса, а в ускоренном порядке, что предполагает презентацию позиций сторон и вынесение решение на основе исследования фактов, то есть кредитной документации.
Украина представила в суд письменные разъяснения, в которых говорится о необходимости полномасштабного судебного процесса, чтобы рассмотреть все обстоятельства дела, включая присоединение к России Крыма, что, согласно заявлению украинской стороны, создало проблемы для украинской экономики и ограничило ее возможности для погашения долга. "Иск вызван и является частью более широкой стратегии незаконной, противоправной экономической, политической и военной агрессии России против Украины", - говорится в письменном разъяснении украинской стороны.
Киев считает, что в этом контексте соглашение сторон в отношении облигаций может быть аннулировано.
В то же время, пишет FT, представитель российской стороны отметил в суде, что Киев рассматривал облигации как действительные с момента их выпуска в 2013 году, что нашло отражение как в его публичных заявлениях, так и в коммуникациях с Международным валютным фондом.
Российская сторона настаивает, что суд не должен определять, противоречили ли какие-либо действия России в отношении Украины международному законодательству, так как это никак не связано с рассматриваемым делом, и спор касается "обычного долгового соглашения, подписанного по английскому праву".
Судьей по процессу является Джастис Блэр, брат бывшего премьера Великобритании Тони Блэра.
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и депортировала догнивать в "любимый" рузкимир
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