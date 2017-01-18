 Крещение в Киеве 2017: столичная власть определила 6 мест для купания 19 января

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Плесо", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Искупаться 19 января можно будет на пляжах "Детский" (возле часовни в Гидропарке), "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом), "Тельбин", "Вербный" (на озере Вербное), а также в зонах отдыха "Троещина" и "Галерная".
Отмечается, что в этих 6 точках будут дежурить спасатели.
С целью безопасности специалисты настоятельно рекомендуют проводить погружения в воду исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных для этого местах.
Как сообщалось, в 2016 году около 1,5 тыс. человек приняли участие в освящении вод Днепра Украинской православной церковью Киевского патриархата в честь празднования Крещения в Гидропарке в Киеве.
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А там уже и по-псят мона
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