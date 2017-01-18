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 Крещение в Киеве 2017: столичная власть определила 6 мест для купания 19 января

Киевская городская государственная администрация констатирует обустройство 6 мест для купания в рамках общегородского празднования Крещения в четверг, 19 января.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Плесо", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Искупаться 19 января можно будет на пляжах "Детский" (возле часовни в Гидропарке), "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом), "Тельбин", "Вербный" (на озере Вербное), а также в зонах отдыха "Троещина" и "Галерная".

Отмечается, что в этих 6 точках будут дежурить спасатели.

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С целью безопасности специалисты настоятельно рекомендуют проводить погружения в воду исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных для этого местах.

Как сообщалось, в 2016 году около 1,5 тыс. человек приняли участие в освящении вод Днепра Украинской православной церковью Киевского патриархата в честь празднования Крещения в Гидропарке в Киеве.
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Как набратся силы Духа и скупатся в проруби на Крещение ? Восхищение и уважение к людям способным такое сделать
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Не пий перед цим , а так дуже рідко хтось хворіє після цього .
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просто в гидропарк рано утром приедь глянь. и я думаю все будет просто. увидишь как народ купается на след год сам залезешь.
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Глядел я уже, на купающихся в ледяной воде,на прыгающих с парашюта, на укротителей тигров и слонов )) не могу,и Гидропарка нет, есть море, соленое Черное море
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жаль. тут массовое движение такое. и с каждым годом все больше. раньше были утром единицы и одни мужики. сейчас сотни и кто хочешь. даже девченки худые. кажется что замерзнет нафиг. ан нет. наголо и вперед!
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Я в Перевальное ездил, на Аянское водохранилище, источник, где берёт начало Салгир. Ммм...
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И в Тополином, был, женский монастырь там. Не понравилось.
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Не поверишь, легче, чем сомневаться! И, выходя из воды, ощущение не холода, а жара! Просто невероятно! Решись однажды и будет тебе счастье!
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Я читал учение Парферия Иванова на этот счет, великий был ЧЕЛОВЕК, немцы его голым в мороз обливали водой и катали на мотоцикле,он смеялся,фашисты его отпустили...затем красножопые его в Одессе посадили, и тоже выпустили приняв за сумашедшего он голый по снегу ходил босиком,знаю что по этому поводу говорит и учит Агни Йога и многие другие мудрые писания, НЕ МОГУ,холодно
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Смотреть - да, холодно. Но не окунуться. Парадокс!
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Главное - ноги сразу вытереть и стать на сухое полотенце. Ощущения вновь на свет народившегося младенца, правда . Решись однажды, не пожалеешь об этом опыте.

А там уже и по-псят мона
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Спасибо, даю слово, попробую в этом году, если выживу о результатах сообщу обязательно
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Я челу одному дал слово, что БУДУ это делать каждый год, пока жив. Сдерживаю пока
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Порфирий Иванов,ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК,это вся его одежда
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКрещение в Киеве 2017: столичная власть определила 6 мест для купания 19 января
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