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 "Я не просил денег у Путина", - президент Молдовы Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в ходе переговоров с главой России Владимиром Путиным он не просил финансовой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать", - сказал Додон.

Он также подчеркнул, что жители Молдовы являются трудолюбивым народом, и они "сами смогут накормить свою страну".

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Ну, почему "не дали"!? думаю ДАЛИ. Потом догнали и еще ДАЛИ.
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судячи з того, що цей холуй став президентом, мандамони йому вірять
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деньги были даны ему ранее, сейчас он их отрабатывает!
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В руках противника через 3 секунды.
Чур, я в укрытии.
)))
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наркотики?
оружие?
найомничество?

так вам за опытом в ПМС!!! Пардон ПМР)
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Наивный Фэт Фрумос, дайте ему удочку, пусть в молдавском акеяне рыбу ловит
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"Я не просил денег у Путина" - патамушта : " денег нет....
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Конечно нет, не за что. Сначала глубокий миньет, а потом уж деньги. Ждите.
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І що??? Дав тобі той ракоцап вудку??? Він тобі наобіцяє ще й нєвод, а після обмотає в цей нєвод та повісить на вудку...
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Удочку он просил...комедия...
Эти быстро закуют,рты заткнут,церемониться не станут.
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Удочку він просив в пуйла... ага, з бамбука !!! А в мідьвєдеєва хробаків на наживку. Рибак х..єв !
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Удочка,в подарок,дается только в паре с ошейником!
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проси, не проси - у кацапов то денег уже и нет. остались только рубли.
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Ну финансовую помощь может и не просил. А просил по порядку
бакшиш
подкуп

подарок
мзду

хапен зи гевезен

барашка в бумажке
хаптус гевезен

Благодарность
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Удочку он просил. Посмотрел бы лучше какими ходили и ходят социалисты по всему миру (Северная Корея,Венесуэла,Эфиопия и др.),не то что без рыбы - вообще сверкают голыми задницами без штанов!
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Дайте удочку... Дайте возможность... Но я не просил... Додон 100%!
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А хоть проси хоть не проси денег нет так шо держитесь там
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Ну что ещё "президент суверенного и независимого государства" мог делать в мацкве, как не просить у х@йла разрешения на "работать, производить и зарабатывать"?
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Царан, (гопник млдв.) ты у КОГО удочку-то просил!? У главного браконьера всея мира сего!? Он на удочки свех ПОДСАЖИВАЕТ, но не раздает!
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Все правильно,но цэран (țăran) - это крестьянин.
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Денег я не просил, но дайте нам возможность )))))) Додон - гандон ((((((
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А я Додону - верю! Вовке не до него было с его просьбами бабок - он Трампа отмазывал от шлюх.
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Надо посмотреть где была М. Захерова,когда Трамп приезжал в Москву,эта могла совратить Дональда 100 процентов,-неотразимая красавица,да еще и танцующая!
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Видимо ответ был крылатой фразой, "денег нет, но вы там держитесь и т.д." все по "классику".
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Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать
Дайте, дайте, дайте, какие все эти додоны одинаковые, за эти дайте в качестве оплаты свои страны продают с потрохами...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не просил денег у Путина", - президент Молдовы Додон
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