 "Я не просил денег у Путина", - президент Молдовы Додон

Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать", - сказал Додон.
Он также подчеркнул, что жители Молдовы являются трудолюбивым народом, и они "сами смогут накормить свою страну".
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Чур, я в укрытии.
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оружие?
найомничество?
так вам за опытом в ПМС!!! Пардон ПМР)
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Эти быстро закуют,рты заткнут,церемониться не станут.
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бакшиш
подкуп
подарок
мзду
хапен зи гевезен
барашка в бумажке
хаптус гевезен
Благодарность
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Дайте, дайте, дайте, какие все эти додоны одинаковые, за эти дайте в качестве оплаты свои страны продают с потрохами...
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