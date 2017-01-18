 Во Львове создали оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора

Во Львове создан оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора, которая длительное время наблюдается в городе, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "112 Украина".
"В городе уже заработал оперативный штаб, который призван решить ситуацию с мусором. До конца месяца должен закончиться срок подачи заявок на перевозку и город приглашает обращаться всех, кто имеет транспорт и доступ к мусорным павильонам", - сказано в сообщении.
Как известно, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. Мэр Львова Андрей Садовый обратился за помощью к своему киевскому коллеге Виталию Кличко
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А потрібно довести переробку сміття до 85-90% і питання буде вирішене.
Десь приблизно так, тут десь 60-70% по об'єму і вазі обробляється
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https://www.facebook.com/ParolesDzz/videos/1879706965649707/
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Це питання швидко вирішиться тільки но Садовий піде на поступки Банковій.
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