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Все про:Львов (3209) мусор (256)

 Во Львове создали оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора

Накануне о данной проблеме напомнил львовский градоначальник.

Во Львове создан оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора, которая длительное время наблюдается в городе, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

"В городе уже заработал оперативный штаб, который призван решить ситуацию с мусором. До конца месяца должен закончиться срок подачи заявок на перевозку и город приглашает обращаться всех, кто имеет транспорт и доступ к мусорным павильонам", - сказано в сообщении.

Как известно, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. Мэр Львова Андрей Садовый обратился за помощью к своему киевскому коллеге Виталию Кличко

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"быстро ожеребились", уже второй год пошёл, как их мусор по всей стране развозят.
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Фігня, просто їм хочуть впарити б/в завод по спалюванню сміття з Європи і потім качати бабло за рахунок підняття тарифів.
А потрібно довести переробку сміття до 85-90% і питання буде вирішене.

Десь приблизно так, тут десь 60-70% по об'єму і вазі обробляється




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за цей час вже можна було побудувати завод з переробки відходів...кому ж там у Львові так яйця заважають це зробити ?
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Зnов nа каnоnізоваnого патріота Пашиnського щось мутять...Та всe одnо віn пeрeможe всіx з позиціі "лeжачи"....Оx уж ці фсбшnики львівські))
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Приклад політичних чвар.
Це питання швидко вирішиться тільки но Садовий піде на поступки Банковій.
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Так в чому питання? Побудував сміттєпереробну фабрику, і " ні грама в рот, ні сантиметра в зад" Банковій
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Допоки ніхто ніде не пободував,у чому проблема? Нікому не потрібно?
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"Во Львове создали оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора" - взоржал
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оперативно решают в каком очередном населенном пункте Украины, в лесочке, можно по-тихому скинуть свой калл.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львове создали оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора
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