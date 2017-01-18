 Байден предупредил Украину: Если власть не перейдет от обещаний к реальным шагам, США не смогут помочь, - Немыря

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.
"Визит Байдена за 4 дня до того, как осуществится передача власти в США, может иметь несколько причин. Интересно не только то, что было на поверхности заявлений, которые были сами по себе интересны, а то, что происходило за кулисами", - сказал он в комментарии INTV в кулуарах парламента.
По словам депутата, ключевой и важный акцент от американского политика - это вопрос коррупции: "Не столько как вопрос добропорядочного управления, а как вопрос национальной безопасности Украины. Байден отметил в этом контексте самосохранении Украины как таковой".
В частности, как отметил вице-президент США, 2017 г. станет показательным годом и пока не время откладывать процессы борьбы с коррупцией, а также ряда других реформ, отметил Немыря.
"В переводе с дипломатического языка - это было предупреждение: если в Украине наконец-то не перейдут от обещаний к реальным шагам, в том числе и в борьбе с коррупцией, США не смогут помочь", - пояснил народный депутат.
Он также обратил внимание на сообщение от Джо Байдена о санкциях против России и ситуации на Востоке Украины.
"Наконец, в конце срока действующей администрации президента США мы увидели позицию, которая является более четкой, чем до того. А по санкциям, четкость была в том, что он подчеркнул: они должны сохраняться до полного выполнения обязательств в отношении Минска", - сказал парламентарий.
Немыря также отметил, что вице-президент США Джо Байден выполнил функцию президента США Барака Обамы, который стал первым президентом США за время независимости Украины, который не нашел возможности посетить Украину с официальным визитом.
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НО "бабон" своих не видит,он фейковые картинки постит
НИКУДА они отваливать не будут,Украина для них кормушка,скроее загонят людей в стойло при помощи вооруженной до зубов нацгвардии.
В израиле в аэропорту Бен Гурион,висел плакатик........Не думай,что ты самый умный,здесь все евреи.
Очень в масть.
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