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Все про:Байден (381) ВР (21287) коррупция (6554) Немыря (263) Батькивщина (1828)

 Байден предупредил Украину: Если власть не перейдет от обещаний к реальным шагам, США не смогут помочь, - Немыря

Заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря подчеркнул, что ключевой месседж вице-президента США Джо Байдена к украинской власти - это насущная необходимость начать реальную борьбу с коррупцией, которую он рассматривает как вопрос национальной безопасности нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Визит Байдена за 4 дня до того, как осуществится передача власти в США, может иметь несколько причин. Интересно не только то, что было на поверхности заявлений, которые были сами по себе интересны, а то, что происходило за кулисами", - сказал он в комментарии INTV в кулуарах парламента.

По словам депутата, ключевой и важный акцент от американского политика - это вопрос коррупции: "Не столько как вопрос добропорядочного управления, а как вопрос национальной безопасности Украины. Байден отметил в этом контексте самосохранении Украины как таковой".

В частности, как отметил вице-президент США, 2017 г. станет показательным годом и пока не время откладывать процессы борьбы с коррупцией, а также ряда других реформ, отметил Немыря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ, реформы и борьбу с коррупцией: "Следующий год будет очень трудным, он покажет результат"

"В переводе с дипломатического языка - это было предупреждение: если в Украине наконец-то не перейдут от обещаний к реальным шагам, в том числе и в борьбе с коррупцией, США не смогут помочь", - пояснил народный депутат.

Он также обратил внимание на сообщение от Джо Байдена о санкциях против России и ситуации на Востоке Украины.

"Наконец, в конце срока действующей администрации президента США мы увидели позицию, которая является более четкой, чем до того. А по санкциям, четкость была в том, что он подчеркнул: они должны сохраняться до полного выполнения обязательств в отношении Минска", - сказал парламентарий.

Немыря также отметил, что вице-президент США Джо Байден выполнил функцию президента США Барака Обамы, который стал первым президентом США за время независимости Украины, который не нашел возможности посетить Украину с официальным визитом.
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кагал скорее открыто под куйло ляжет, чем воровать перестанет..
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Байден говорил, что единственный способ Украине не развалиться - выполнить минские соглашения. Почему здесь этого нет?
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Абрам Кельманович Капительман , это дедушка этой милой леди а исходя с этого , ваша верхняя картинка противоречит сей ,
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вальцман,гройсман,рабинович,...чет всех перечислять мерзко.
НО "бабон" своих не видит,он фейковые картинки постит
НИКУДА они отваливать не будут,Украина для них кормушка,скроее загонят людей в стойло при помощи вооруженной до зубов нацгвардии.
В израиле в аэропорту Бен Гурион,висел плакатик........Не думай,что ты самый умный,здесь все евреи.
Очень в масть.
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Юлькоботы, предлагайте портреты своей багини в колониях общего режима. Озолотитиесь.
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Немыря, это тот, который не голосует в Раде за проукраинские законы вместе со своей шефиней. Если кто сомневается - зайдите на сайт Рады и убедитесь в этом. Уж я то слежу за такими персонажами.
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Чинуша после введения в Украине законов шариата!
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ІБайден казав неодноразово і Даля казала що імітація рехворм і боротьби з корупцією в Україні вже задовбали ЄС та світ ))))
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"В переводе с дипломатического языка - это было предупреждение: если в Украине наконец-то не перейдут от обещаний к реальным шагам, в том числе и в борьбе с коррупцией, США не смогут помочь" - какой-то неправильный перевод с дипломатического языка. Получается, что если Порошенко, Яценюк, Гройсман (коррупционеры в самых высоких кабинетах, о которых говорили Пайет и президент Литвы) и остальные такие же не придут добровольно с чистосердечным признанием и наворованным под ворота тюрьмы, то США не смогут им чем-то помочь.
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Це означає що ЄС та світ за цей лохотрон з рехвормами пошле Україну в еротичну подорож і залишит Україну віч-на-віч з агресором))))
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Как же уже утомили эти псевдо-переводчики... Приведи прямую речь Байдена-а я сам разберусь, что он сказал, а чего и не думал говорить!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБайден предупредил Украину: Если власть не перейдет от обещаний к реальным шагам, США не смогут помочь, - Немыря
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