 Рада сегодня рассмотрит вопрос бесплатного санаторного лечения ветеранов АТО и законопроекты о финансировании профтехобразования с поправками Порошенко

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Также Рада намерена рассмотреть законопроект №3833 о предоставлении убежища бездомным лицам.
Кроме того, в повестке дня стоит законопроект №1248, который предусматривает создание за счет средств местного бюджета молодежных центров, назначение и увольнение руководителей этих учреждений исключительной компетенцией сельских, поселковых, городских советов.
Парламент планирует рассмотреть проект постановления №5576 о назначении в 2016 году именных стипендий Рады для самых талантливых молодых ученых.
Верховная Рада также планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно первоочередного бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением инвалидов войны, участвовавших в антитеррористической операции).
Депутаты планируют рассмотреть проект постановления о проведении в апреле парламентских слушаний на тему: "Роль Украины в глобальной проблеме изменений климата - вызовы и новые возможности".
Кроме того, в повестке дня - два законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно уточнения норм, в соответствии с которыми законы, постановления и другие акты ВР признаются утратившими силу, а также относительно подготовки законопроектов.
Напомним, 18 марта 2016 года Порошенко ветировал законопроекты №3830-3 и №3831-2 о финансировании профессионального технического образования. Первый из них выделяет 997,865 млн гривен на субвенцию от государственного местным бюджетам на поддержку подготовки рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных заведениях. Второй - вводит субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам для поддержки подготовки рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных заведениях и разрешает направлять ее на оптимизацию их сети.
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Почему бесплатного ?
Может принять: "За государственный счет" ?
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