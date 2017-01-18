EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  356  7
Все про:ветераны (277) ВР (21287) медицина (1377) образование (1446) финансирование (1080)

 Рада сегодня рассмотрит вопрос бесплатного санаторного лечения ветеранов АТО и законопроекты о финансировании профтехобразования с поправками Порошенко

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроекты №3830-3 и №3831-2 с предложениями Президента Петра Порошенко о финансировании профессионального технического образования.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также Рада намерена рассмотреть законопроект №3833 о предоставлении убежища бездомным лицам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14 марта - День украинского добровольца

Кроме того, в повестке дня стоит законопроект №1248, который предусматривает создание за счет средств местного бюджета молодежных центров, назначение и увольнение руководителей этих учреждений исключительной компетенцией сельских, поселковых, городских советов.

Парламент планирует рассмотреть проект постановления №5576 о назначении в 2016 году именных стипендий Рады для самых талантливых молодых ученых.

Верховная Рада также планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно первоочередного бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением инвалидов войны, участвовавших в антитеррористической операции).

Депутаты планируют рассмотреть проект постановления о проведении в апреле парламентских слушаний на тему: "Роль Украины в глобальной проблеме изменений климата - вызовы и новые возможности".

Кроме того, в повестке дня - два законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно уточнения норм, в соответствии с которыми законы, постановления и другие акты ВР признаются утратившими силу, а также относительно подготовки законопроектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде опять не хватило голосов за включение в повестку дня законопроекта о спецконфискации

Напомним, 18 марта 2016 года Порошенко ветировал законопроекты №3830-3 и №3831-2 о финансировании профессионального технического образования. Первый из них выделяет 997,865 млн гривен на субвенцию от государственного местным бюджетам на поддержку подготовки рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных заведениях. Второй - вводит субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам для поддержки подготовки рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных заведениях и разрешает направлять ее на оптимизацию их сети.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
новость была бы неплохая, но последнее слово о Порошенке ща перерастёт в срач на 200 комментов о зраде
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сын гаранта по бесплатной путевке поедет в Трускавец в санаторий Янтарь?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гидрант везде свой пятак засунет, ведь он самый мудрый, самый смелый и самый красивый...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вопрос бесплатного санаторного лечения ветеранов АТО

Почему бесплатного ?
Может принять: "За государственный счет" ?
.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит вопрос бесплатного санаторного лечения ветеранов АТО и законопроекты о финансировании профтехобразования с поправками Порошенко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Беркут бюджет ВР граница Гройсман Додон Донбасс евромайдан зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция обстрел пограничники Порошенко преступность прокуратура Россия СБУ суд США терроризм Трамп финансирование Швейцария Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти