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Все про:архив (93) документ (222) США (11697) ЦРУ (114)

 ЦРУ выложило в открытый доступ 13 млн архивных документов о своей деятельности, в том числе и в период холодной войны

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выложило в открытый сетевой доступ около 13 млн страниц архивных документов о своей деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду американский телеканал CNN.

В них содержится информация о работе ЦРУ во время войн во Вьетнаме, в Корее и в период холодной войны.

Доступ к этим документам ранее был возможен только через четыре терминала, установленных в Национальных архивах в американском штате Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованы документы КГБ о репрессиях против украинцев, сопротивлявшихся истреблению Голодомором

"Доступ к этим исторически значимым документам больше не ограничен географией", - сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.
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Все згідно законодавства-щось не подобається?
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Ну ЦРУ секретные документы по прошествии определенного времени рассекречивает, а ФСБ вот продлило гриф секретности на документы по революции 1917 года, по смерти Дзержинского и Фрунзе. Нафига???
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Тому що все на масковії тримається на брехні.
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Це має зробити і СБУ. Багато "цікавого" дізнаємося.
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этой новости уже пол года, если уж что то постить то можно и поинтересоваться что....
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Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел: Мы возвращаемся в Украину - Местный житель

«В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах.
Все связанно с последними событиями на мировой арене… Уже ни у кого не остается сомнений, что в ближайшие месяцы Донбасс возвращается в Украину на правах особого статуса, а о России и речи быть не может» - пишет местный житель Григорий Володин на страницах Elise Journal
«Жители Донецка наконец начали понимать, что о России не может быть и речи. Мало того, даже тех кто уехал в Россию на правах беженцев, массово высылают обратно в Донецк. (ред. Elise Journal писал об этом материал: Наивных беженцев из Донбасса массово выгоняют из России)
Допустим, в моем подъезде, недавно один из жителей обвинил другого в том, что он голосовал за отделение Донбасса от Украины, так тот ему разбил голову бутылкой за такое обвинение. Люди просто переобуваются налету! Каждый понимает, что Россия забила на регион и в ближайшее время они снова будут украинцами как и положено по Конституции и по международному праву. Но понимают и то, что кто-то будет нести ответственность за всю эту кашу. Может не сразу, но через 5-6 лет обязательно кто-то да понесет ответственность и именно поэтому люди принимавшие участие в референдумах, блокировки гос.структур, поддерживающие боевиков, пытаются максимально выбелить свою репутацию и уничтожить все доказательства причастности к этим актам.
Мне нравится наблюдать на работе за идиотами и идиотками, которые собственноручно сожгли украинский паспорт и получили филькиную грамоту «Паспорт ДНР». Рекомендую читателям заглянуть в статистику онлайн и посмотреть сколько донецких и луганских подали заявление на получение украинского паспорта, за последнее время. Их тысячи! Это и есть та масса, с помощью которой Россия заварила всю эту кашу у нас на Донбассе…Большая часть этих дегенератов сожгли свой украинский паспорт, а сейчас врут о том, что якобы потеряли!
Насчет риторики местных.
Понятное дело, что никто не хочет признавать факт лоховства, что именно они пригласили войну в свой дом….Риторика сейчас следующая: Обама развязал братоубийственную войну, но сейчас пришел наш человек - Трамп и сейчас все будет по-другому.
Вооруженных ополченцев в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас в Крыму, либо не знаю как, но сумели прорваться в Россию…Дело в том, что в Россию их не пускают, а если ловят то сажают в тюрьму. Те кто сейчас до сих пор на передке, либо отрабатывают перед главарями кредиты и квартиры, либо наемники из России. Идейных нет в Донецке! Это я авторитетно могу сказать, как житель Донецка, который вырос здесь.
Чтобы не забыть. В последнее время, украинский язык приветствуется в гос. структурах. Если раньше могли за это убить, то сейчас многие свободно цитируют документы и пересказывают новости именно на украинском. В общем как и было до этой каши» - пишет Григорий Володин.
Как сообщал Elise Journal ранее, Сурков предупредил боевиков, что пора готовится к возвращению в Украину. Ни о какой ДНР и ЛНР больше и речи быть не может.
В России начали массово вылавливать людей которые ранее воевали в рядах террористической организации ЛДНР и показательно устраивают над ними суд. Беженцев из Донбасса, со всех уголков России выгоняют среди ночи и депортируют обратно домой на Донбасс
Риторика России кардинально поменялась, как и риторика Украины. Порошенко четко дал понять, что Донбасс в 2017 году снова вернется в Украину. И это не просто слова, Кабмин уже начал принимать документы касательно возвращения Донбасса в Украину.
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Пропоную мешканцям Донецька перечитати спогади власівців та російських поліцаїв .
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"Репортаж с петлей на шее"?
Там, правда, немного о другом. Но название, как говорится, приятно навевает. Понятно, что не для всех, но показательные процессы нужны. Со всей строгостью, но без фанатизма.
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Розмінування - процес повного знешкодження та видалення мін, мін-пасток, саморобних вибухових пристроїв, які не розірвалися
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"Вооруженных ополченцев в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас в Крыму, либо не знаю как, но сумели прорваться в Россию" - не только. Они переоделись в гражданское и живут в квартирах, отжатых у временных переселенцев. И в засранную Бурятию/Якутию/какой-нить Красножопинск возвращаться не хотят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЦРУ выложило в открытый доступ 13 млн архивных документов о своей деятельности, в том числе и в период холодной войны
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