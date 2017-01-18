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Все про:Беркут (10312) гражданство (485) прокуратура (2539) Россия (64743) суд (19874) евромайдан (7901) Садовник (12)

 РФ предоставила гражданство 10 обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцам": среди них бывший командир спецроты Садовник, - прокуратура

Россия предоставила гражданство бывшему командиру специальной роты специального подразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Об этом прокурор Роман Псюк заявил 17 января в ходе рассмотрения Святошинским районным судом Киева дела по обвинению бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В частности Псюк попросил суд присяжных принять во внимание и исследовать ответ России на запрос Генеральной прокуратуры Украины.

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"У нас есть ответы Генеральной прокуратуры РФ с подписями заместителей генпрокурора РФ, согласно которым 10 лиц, их фамилии указаны в обвинительном акте - это бойцы спецроты "Беркута", уже получили гражданство Российской Федерации и, по нашим данным, скрываются именно на территории России", - сообщил прокурор.

По словам Псюка, Россия предоставила Садовнику гражданство в декабре 2014 года, а девяти бывшим "беркутовцам" - в апреле 2014, сентябре 2014, апреле 2015 и январе 2015.
Двоим бывшим "беркутовцам" Россия предоставила временное убежище как беженцам.

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Суд приобщил эти материалы к делу.
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ктобы сомневался. кацапы подбирают всякую гидоту со всего мира, от наркобаронов и сбежавших диктаторов, до убийц и воров.
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Еще проводят у себя конференции террористических организаций типа ХАМАС, неонацистских организаций, ультраправых радикалов.
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Так сделайте ответные меры, конфискуйте у них всё, что было, а семьи тоже пусть на парашу едут.
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Низя, им еще действующую власть защищать...
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Тупые "птицы" не понимают, что их там пидорашке и похоронят, или уже похоронили - они же свидетели преступлений Путлера!!! Дата принятия гражданства - это скорее всего дата смерти!
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ну и шо теперь? а те, кто их отпустили уже в тюрьме?
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Навпаки Пішли на підвищення Тільки одну курву по життю й суддю по сумісництву Відсторонили від судівства Але думаю тимчасово Це просто якесь недопрцювання Петіних рішал Вони на кацапів кивають В них сук шеколадних є списки Відряджень беркутвівців яким складом і де отримували зброю і боєприпаси І т д Та вони напевне вбивць Переховують в генпрокуратурі Це більш вірогідніше що це іудейське шобло Когось покарає
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ценные кадры, в парашке, могут потребоваться или на зачистках в лугандоне и Крыму!
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Предоставила своим шакалам убежище. А где-же наше СБУ?
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Бля.....дебилы какие-то. Этот "Беркут", причем луганский "Беркут", в котором служили жители Луганска, в 1998 году с применением слезоточивого газа и дубинок разгонял в Луганске шахтерский майдан. Тогда один из луганских шахтеров сжег себя возле здания Луганской ОГА...
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ну так, не удивительно , убийцы на мордоре - мышебратья и адиннарот.
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А потом гавкают Шо в Украине не исследуются события майдана и одессы
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Моя бабуся про таке казала: до їхнього берега що не приб"ється - то скіпка або г...мно.
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Ублюдки выполнили их задание по расстрелу мирных граждан и получили гражданство мордора.
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Цікаво вся гидота світу поміститься на московії .
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А потім обнести парканом і залити бетоном?
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о гімно кацапське вилізло, здохне падло разом з тима беркутовцями... птх! птн!!
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Можно подумать т.н. "гражданство" которое раздается налево и направо, имеет для Украины какое то значение. Попадутся, размахивай бумажкой не размахивай, поздно.
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суддя Світлана Волкова також отримала мордорське громадянство?
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суддя Світлана Волкова вже отримала мордоське громадянство?
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Країна вбивця і світовий терорист № 1 надала притулок іншим вбивцям... Думаю в цьому немає нічого дивного, а ще думаю їх рано чи пізно таки видасть Україні нове керівництво Московії, якщо така ще буде на картах світу через 5-10 років...
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я одного бившего зустрічал.... виродок чекає на хуйла-путіна.... ось де ворог є... вразі чогось... вони перші беркути кляті будуть на боці кацапо-фашистов... кого треба вже зараз прибрати, поки не піздно буде....
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Тоже знаю такого , бывшего начальника спец роты в моей области - тот слюной брызжет , готов рвать и метать как только сюда придут , он уже кипит от ненависти к этой власти .
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Садовник - ключевой свидетель , т.к. он командир и отдавал команды .
Взять его одного и вся ниточка распутается , но его отпустили , легко и не принужденно .
После этого мы должны доверять нашим гос органам ? - такие же сепаратюги .
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тепер екс-бройлерів вдягнуть в форму ОМОНу і разі чого, вони будуть по кацапам стріляти, по жінкам і дітям, ЗАКОННО!
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В Україні - злочинці, в Кацапстані - герої! Допоки буде діяти Договір про дружбу з РФ?! А ми досі в добланому ЕС-ЕН-ГЄ...
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Поздравляю всех россиянцев с ценным приобретением - теперь, если какая новая Болотная, вас не разгонять будут, а просто мочить! Эти убийцы - по вашу душу.
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То что роССия своих исполнителей гражданством обеспечивает это естественно и понятно. Но вот почему Украна не может предоставить реальным добровольцам гражданство? Навеивает на нездоровые размышления...
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Треба ловити в суддю, яка Ситника відпустила і пустити їй кров, а хату спалити - ті суки продажні боятимуться виключно фізичного знищення!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ предоставила гражданство 10 обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцам": среди них бывший командир спецроты Садовник, - прокуратура
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