 РФ предоставила гражданство 10 обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцам": среди них бывший командир спецроты Садовник, - прокуратура

Об этом прокурор Роман Псюк заявил 17 января в ходе рассмотрения Святошинским районным судом Киева дела по обвинению бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В частности Псюк попросил суд присяжных принять во внимание и исследовать ответ России на запрос Генеральной прокуратуры Украины.
"У нас есть ответы Генеральной прокуратуры РФ с подписями заместителей генпрокурора РФ, согласно которым 10 лиц, их фамилии указаны в обвинительном акте - это бойцы спецроты "Беркута", уже получили гражданство Российской Федерации и, по нашим данным, скрываются именно на территории России", - сообщил прокурор.
По словам Псюка, Россия предоставила Садовнику гражданство в декабре 2014 года, а девяти бывшим "беркутовцам" - в апреле 2014, сентябре 2014, апреле 2015 и январе 2015.
Двоим бывшим "беркутовцам" Россия предоставила временное убежище как беженцам.
Суд приобщил эти материалы к делу.
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http://dpsu.gov.ua/.../V-aeroportu-Kiiv-prikordonniki.../
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Взять его одного и вся ниточка распутается , но его отпустили , легко и не принужденно .
После этого мы должны доверять нашим гос органам ? - такие же сепаратюги .
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