 Госпродпотребслужба о дымке в Киеве: Явление безопасное, но источников загрязнения нужно избегать

В столичном управлении Госпродпотребслужбы успокоили киевлян: метеорологическая дымка, которая наблюдается в последние дни - природное и безопасное явление, однако следует избегать источников загрязнения воздуха, в частности автомагистралей и котельных. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " заявил начальник управления службы в Киеве Олег Рубан.

"Это явление естественное и вполне безопасное. В народе это называют "воздушным одеялом", которое накрывает землю и накапливает все продукты жизнедеятельности человека, автотранспорта. Мы проводим ежечасный мониторинг. За вчерашний день зафиксировано незначительное превышение в 2-3 раза утром. В парках можно дышать свежим воздухом. В группе риска - пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями легких. На улице находиться можно, но не возле источника загрязнения, то есть не возле автомагистралей и котельной", - отметил он.

Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

Позже в ГосЧС уточнили, что аналогичная ситуация в столице будет наблюдаться в ближайшие трое суток. Также в сообщении сказано, что на территории столицы и Киевской области возгораний на свалках, торфянниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению в настоящее время нет, информация о них в ГосЧС не поступала.