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 Госпродпотребслужба о дымке в Киеве: Явление безопасное, но источников загрязнения нужно избегать

Жителям столицы не рекомендуют находиться вблизи автомагистралей и котельных.

В столичном управлении Госпродпотребслужбы успокоили киевлян: метеорологическая дымка, которая наблюдается в последние дни - природное и безопасное явление, однако следует избегать источников загрязнения воздуха, в частности автомагистралей и котельных. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " заявил начальник управления службы в Киеве Олег Рубан.

"Это явление естественное и вполне безопасное. В народе это называют "воздушным одеялом", которое накрывает землю и накапливает все продукты жизнедеятельности человека, автотранспорта. Мы проводим ежечасный мониторинг. За вчерашний день зафиксировано незначительное превышение в 2-3 раза утром. В парках можно дышать свежим воздухом. В группе риска - пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями легких. На улице находиться можно, но не возле источника загрязнения, то есть не возле автомагистралей и котельной", - отметил он.


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Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

Позже в ГосЧС уточнили, что аналогичная ситуация в столице будет наблюдаться в ближайшие трое суток. Также в сообщении сказано, что на территории столицы и Киевской области возгораний на свалках, торфянниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению в настоящее время нет, информация о них в ГосЧС не поступала.

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Явление безопасное, можно даже сказать, полезное для здоровья педалика и его молодой команды.
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Как сказал Байден в Киеве раковая опухоль коррупции . Может от неё ваняет ? Петя , ответь ! Не от тебя ?
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ветер подует и все будет ок!
єто же не снег убирать!!!
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раскажите астматикам, что смог полезен для их здоровья... а здоровые - это лишь балансирующие на грани астматиков...
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Запорожье -город молодолсти и юмора. Когда ветер дует на правый дерег, смеёться левый и наоборот, а до старости ни кто не доживает.
А вы (уважаемая редакция) дымком озаботились.
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"Хочется правда отметить, что данная информация уже устаревшая, потому как эта новость проходила почти два года назад, почему она всплыла снова неизвестно."
Источник: http://www.kievpravda.com/news/38963
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А так как Киев - сплошная автомагистраль , особенно в часы пик - то глупость статьи становится очевидной.....
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А это как понимать - "воздушным одеялом", которое накрывает землю и накапливает все продукты жизнедеятельности человека.... Говно под одеялом?
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Ага, смог в таких концентрациях не только вреден, не ещё и полезен. Верю!
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Превышение в 2-3 раза чего? Незначительных превышений не бывает в принципе.
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А цікаво знати, скільки домогосподарств Києва і області перейшли цієї зими на обігрів твердим паливом. Певно, це все й пояснить...
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Так і є, ось дані з метеопункту на Бесеребці:


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Туман то пох, но воняет же гарью! Какое это нах природное явление?
в 2-3 раза превышение чего именно???
Такое впечатление что скрывают какую-то информацию.
1 Мая 1986 такие же с честными глазами "всё нормально" говорили.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГоспродпотребслужба о дымке в Киеве: Явление безопасное, но источников загрязнения нужно избегать
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