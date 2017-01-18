 Набсовет "ПриватБанка" возглавил Энгин Акчакоча, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Вчера состоялась первая встреча нового Наблюдательного совета ПриватБанка и избран его глава. На практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины. Это сложно переоценить. Если бы такой наблюдательный совет был в Привате до национализации, многие проблемы просто не возникли бы. Ранее из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно когда в наблюдательном совете нет независимых членов и еще и он состоит из акционеров банка, он действует в интересах владельцев, а не вкладчиков", - написал он.
Данилюк отметил, что новый наблюдательный совет государственного Привата сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы, а также представители международных финансовых организаций.
"Самое главное, что новый наблюдательный совет теперь действительно независимый", - сообщил министр, добавив, что теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнеса, а в интересах государства и в соответствии с законом.
"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран сегодня председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в государстве", - написал А.Данилюк.
Напомним, Энгин Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции.
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