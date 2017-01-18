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 Будущей администрации Трампа придется выбирать между разведкой США и WikiLeaks с Россией, - Белый дом

Администрация Дональда Трампа, которая начнет активно работать со следующей недели должна определиться, какую позицию занимать в отношении действий Москвы: американского разведывательного сообщества или сайта WikiLeaks вместе с Россией.

Об этом заявил во время брифинга во вторник представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В конце концов, следующая администрация должна сделать решение (по отношению к России. - Ред.), и здесь имеет место достаточно четкое разделение", - отметил Эрнест в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Путина, что администрация США занимается фальсификацией фактов.

"С одной стороны - это мужчины и женщины, которые представляют американское разведывательное сообщество, демократы и республиканцы в Конгрессе, которые глубоко обеспокоены тем, как Россия действует против нас, стремится поставить под сомнение легитимность и стабильность нашей демократии. С другой стороны - WikiLeaks и россияне", - пояснил представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ, - пресс-секретарь Белого дома

Поэтому, по его словам, будущая администрация Трампа "должна определиться, какую сторону она выбирает".

Кроме того, Эрнест отметил, что это не первый случай, когда разведывательное сообщество США говорит "некомфортные вещи" про Россию. Он также отметил, что позиция новой администрации в отношении России начнет проясняться уже со следующей недели.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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Трамп влюбился в кацаПсинское ГОФФНО с 1,2 % экономики в мире. :D Бюджет Бельгии на 2017 года больше Путлерского в 2 раза...,вяликкия ити вашу мать..
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И при этом, сцарь думает, что оно что-то может кому-то диктовать.
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Щоб там не вибрала адміністрація Трампа, а враховуючи те, ким являється його головний радник, Джаред Кушнер - Україні розраховувати на щось хороше не доводиться.........
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А чого очікувати від ортодоксального єврея та ще і онука білоруських партизанів?
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А что тут 'каркати'. Порошенко даже не пригласили на инаугурацию . Нам удалось потерять максимальную поддержку от очень многих - остались Канада и прибалты.Чтобы мы разосрались с штатами, есть самая большая мечта путина. Наша беспросветная коррупция только помогает этому. Путен может сказать- смотрите, они такие же как я, не лезьте в наши разборки- И все радостно спрыгнут с вопроса, оставив нас наедине с этим 'борцом за мир'
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Тиждень можна і почекати. Хоча це очікування вже й остогидло.
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Трампа обложили по полной программе. В общем, не дыхнуть не перднуть.
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Не смешите. Все эти "обложившие" буквально завтра станут безработными. Это похоже на то как уволенные орут с улицы на нового босса компании.
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Із політики "на вулицю" не йдуть. Це тільки при диктатурі із влади йдуть "ногами вперед". Як у рашці.
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Вы хотите сказать обслуживающий персонал Белого Дома и Госдепартамента заделается новой великой политической силой Америки?
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не путай рамсы чувак.это тебе не РАБссия.только вчера на Урале с заводов и фабрик уволено 20 000 рабов..
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Трампу надо готовиться к пилюлям со стороны Конгресса США,это вам не РАБссия вонючка,где всё решает ПЛЕШИВЫЙ фюрер и свора КГБэшная
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чего сравнивать Омерику и РАБссию? в США свыше 88 000 аэродромов ,на всю РАБсию около 900...
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Я хоть и аполитичен, но прекрасно вижу что Рф всего лишь плавает как говно по борту. Большие дяди сейчас заняты более важными вопросами, а проблемы Трампа всего лишь для отмазки.
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по делу об отмывании бабла при строительстве космодрома Восточный проходит около 30 кацаПсинов.на РАБсси не воруют по Сердюкову и бабам его
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудущей администрации Трампа придется выбирать между разведкой США и WikiLeaks с Россией, - Белый дом
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