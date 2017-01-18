 Будущей администрации Трампа придется выбирать между разведкой США и WikiLeaks с Россией, - Белый дом

Об этом заявил во время брифинга во вторник представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В конце концов, следующая администрация должна сделать решение (по отношению к России. - Ред.), и здесь имеет место достаточно четкое разделение", - отметил Эрнест в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Путина, что администрация США занимается фальсификацией фактов.
"С одной стороны - это мужчины и женщины, которые представляют американское разведывательное сообщество, демократы и республиканцы в Конгрессе, которые глубоко обеспокоены тем, как Россия действует против нас, стремится поставить под сомнение легитимность и стабильность нашей демократии. С другой стороны - WikiLeaks и россияне", - пояснил представитель Белого дома.
Поэтому, по его словам, будущая администрация Трампа "должна определиться, какую сторону она выбирает".
Кроме того, Эрнест отметил, что это не первый случай, когда разведывательное сообщество США говорит "некомфортные вещи" про Россию. Он также отметил, что позиция новой администрации в отношении России начнет проясняться уже со следующей недели.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
1579 27
Материалы по теме: Президент Трамп
Верю, что поддержка Украины со стороны США сохранится, - Данилюк(40)
26 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации Трампа(170)
Руководство и народ должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов, - Байден(161)
Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала(444)
США ответят на атаки путинских хакеров «пропорционально» и неожиданно(0)
Директор ЦРУ призвал Трампа следить за словами и быть осторожным с Россией(114)
Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией, - будущий вице-президент Пенс(303)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подробнее на: http://podvodka.info/vlast-unichtozhaet-ukrainu-lyashko-video/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o7ES4MBk5v8
Ответить
Ответить