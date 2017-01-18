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Все про:Кабмин (9598) профессия (30) реестр (99) Министерство социальной политики (409)

 Кабмин планирует создать электронный реестр профессий

Кабинет Министров намерен создать электронный реестр профессий в 2018-2019 годах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в распоряжении правительства №1077 от 14 декабря, которым утвержден план мероприятий по внедрению Национальной рамки квалификаций.

Ответственным исполнителем назначено Министерство социальной политики.

До этого в 2017 году должен быть создан и начать функционировать национальный электронный реестр/база данных профессиональных стандартов.

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Также документом предусмотрено, что в 2018-2019 годах должна быть разработана и применена на практике новая редакция национального классификатора ДК 003:"Классификатор профессий", который соответствует требованиям Международной стандартной классификации профессий (ISCO-08).

Как сообщалось, Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению Национальной рамки квалификаций на 2016-2020 годы.




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предлагаю первым номером внести специальность - государственный брехун 1 ранга для всех слуг народа, кто публично обещает и ничего больше не делает... с пожизненным содержанием за счет народа его и членов его семьи...
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Лучше продолжение игры "Супер Марио" создайте.
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важніе) задачи, шо еще можно сделать не делая ни чего?!
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Возглавит список профессия продавца труселей 1-го разряда?
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