 Кабмин планирует создать электронный реестр профессий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в распоряжении правительства №1077 от 14 декабря, которым утвержден план мероприятий по внедрению Национальной рамки квалификаций.
Ответственным исполнителем назначено Министерство социальной политики.
До этого в 2017 году должен быть создан и начать функционировать национальный электронный реестр/база данных профессиональных стандартов.
Также документом предусмотрено, что в 2018-2019 годах должна быть разработана и применена на практике новая редакция национального классификатора ДК 003:"Классификатор профессий", который соответствует требованиям Международной стандартной классификации профессий (ISCO-08).
Как сообщалось, Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению Национальной рамки квалификаций на 2016-2020 годы.
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