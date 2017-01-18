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Все про:выборы (21387) Европарламент (1200) Страсбург (42) Таяни (3)

 Таяни назвал свои главные задачи на посту главы Европарламента

Избранный председателем Европарламента итальянский евродепутат, представитель фракции Европейская народная партия Антонио Таяни после выборов поблагодарил участников голосования и своих соперников и обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я буду председателем всех (европарламентариев. - Ред.). Я не буду премьер-министром Европейского союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", - сказал Таяни вечером во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым президентом Европарламента избран итальянец Таяни

Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил Антонио Таяни с избранием на пост президента Европейского парламента.



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Таяни большой кореш Берлускони,думаю этим всё сказано и понятны его дальнейшие действия
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порошенко и его бандиты сбрасывают маски


список бесконечен...

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Те що серед актуальних проблем, названих Таяні, немає нічого про Україну і Росію - насторожує....
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Він бачить, що наш гарант сам легко вирішує всі проблеми,реформи йдуть,партнери аплодують,українці стогнуть і виють! Все за планом!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаяни назвал свои главные задачи на посту главы Европарламента
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