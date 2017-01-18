EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  191  4
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1047) обстрел (5115) штаб (436) Антитеррористическая операция (15581)

 За прошедшие сутки боевики осуществили 61 обстрел, применяя 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб

Враг продолжает обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 17 января 2017 г.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. Кроме того, по Широкино огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 120- и 82-мм минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новолександривку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому огонь вел и снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 386 взрывов на Донбассе 16 января

На донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.

"Всего за минувшие сутки зафиксирован 61 обстрел. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кого порошенко и аваков набирают в нацГвардию! Как вы думаете с какой целью они им так сильно нужны?...
Убежденный путинец, друг Вилкула, организовывал Антимайдан и кричал "Задавить Майдан!",- Александр Голяков, командир Нацгвардии, полковник.

 показать весь комментарий
Ответить
 
демони біснуються.... смерть расіянським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обращение к россиянам: "Проклиная Сталина и Ленина - подумайте о Путине"



Верните Крым - это не ваша земля.

Выведите войска из Украины - это не ваша земля.

Уйдите из Сирии - это не ваша земля.

Прекратите спонсировать палестинских террористов и диктаторов по всему миру - вы сеете зло и горе на это планете.

Хватит давить еду - миллионы ваших людей недоедают.

Не считайте газ в Украине - у вас половина страны выживает без тепла.

Не вмешивайтесь во внутреннюю политику других государств - у вас люди сотнями умирают от отравления жидкостями для ванн, а пенсионеры побираются.

Прокляните Сталина и Ленина - они до сих пор держат вас в кандалах.

Проклиная Сталина и Ленина - подумайте о Путине.

Вспомните Шаламова - этот человек вынес на своих плечах весь ужас вашей страны и рассказал обо всём в своих книгах.

Не любите слепо свою историю - ищите в ней правду, какой бы неприятной для вас она не была.

Вспомните миллионы замученных и репресированных - это ваша история.

Не гордитесь войнами прошлого - в них воевали не вы, десятки миллионов загубленных жизней не должны быть поводом для вашего самоутверждения, они должны быть причиной для вашей печали и поводом для осмысления своего страшного прошлого.

Не стыдите западный образ жизни - вы пользуетесь их благами и они живут намного лучше вас.

Не бойтесь НАТО, они не успеют прийти - вы истребите себя раньше.

Не преклоняйтесь перед своей властью и правителями - они лишь наёмные чиновники, они ничем не лучше вас.

Не верьте, когда вам сверху говорят о патриотизме - значит вас хотят пустить в расход.

Не в берёзках и завоеваниях ищите любовь к родине - ищите эту любовь в уровне своей жизни, в чистоте своих улиц и в качественной медицине.

Не оправдывайте цель любыми средствами - ведь эти средства и есть вы и ваше благосостояние.

Не смотрите телевизор - читайте.

Подумайте о будущем своих детей - вы хотите им такой жизни?

Начните уважать себя и людей вокруг.

Хотя бы попытайтесь измениться и понять, что дело всегда было и есть только в вас самих, а не в окружающем мире.

Почувствуйте необходимость в изменениях.

Усомнитесь в себе. Почувствуйте хоть раз себя оскорбленными.

Вознегодуйте. Может тогда что-нибудь и изменится.

Александр ТВЕРСКОЙ
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики осуществили 61 обстрел, применяя 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Беркут бюджет ВР граница Гройсман Давос Донбасс евромайдан задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция пенсионная реформа пенсия Порошенко преступность Россия санкции СБУ суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти