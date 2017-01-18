 За прошедшие сутки боевики осуществили 61 обстрел, применяя 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 17 января 2017 г.
По данным штаба, на мариупольском направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. Кроме того, по Широкино огонь вел снайпер.
На луганском направлении из 120- и 82-мм минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новолександривку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому огонь вел и снайпер.
На донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.
"Всего за минувшие сутки зафиксирован 61 обстрел. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
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Убежденный путинец, друг Вилкула, организовывал Антимайдан и кричал "Задавить Майдан!",- Александр Голяков, командир Нацгвардии, полковник.
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Верните Крым - это не ваша земля.
Выведите войска из Украины - это не ваша земля.
Уйдите из Сирии - это не ваша земля.
Прекратите спонсировать палестинских террористов и диктаторов по всему миру - вы сеете зло и горе на это планете.
Хватит давить еду - миллионы ваших людей недоедают.
Не считайте газ в Украине - у вас половина страны выживает без тепла.
Не вмешивайтесь во внутреннюю политику других государств - у вас люди сотнями умирают от отравления жидкостями для ванн, а пенсионеры побираются.
Прокляните Сталина и Ленина - они до сих пор держат вас в кандалах.
Проклиная Сталина и Ленина - подумайте о Путине.
Вспомните Шаламова - этот человек вынес на своих плечах весь ужас вашей страны и рассказал обо всём в своих книгах.
Не любите слепо свою историю - ищите в ней правду, какой бы неприятной для вас она не была.
Вспомните миллионы замученных и репресированных - это ваша история.
Не гордитесь войнами прошлого - в них воевали не вы, десятки миллионов загубленных жизней не должны быть поводом для вашего самоутверждения, они должны быть причиной для вашей печали и поводом для осмысления своего страшного прошлого.
Не стыдите западный образ жизни - вы пользуетесь их благами и они живут намного лучше вас.
Не бойтесь НАТО, они не успеют прийти - вы истребите себя раньше.
Не преклоняйтесь перед своей властью и правителями - они лишь наёмные чиновники, они ничем не лучше вас.
Не верьте, когда вам сверху говорят о патриотизме - значит вас хотят пустить в расход.
Не в берёзках и завоеваниях ищите любовь к родине - ищите эту любовь в уровне своей жизни, в чистоте своих улиц и в качественной медицине.
Не оправдывайте цель любыми средствами - ведь эти средства и есть вы и ваше благосостояние.
Не смотрите телевизор - читайте.
Подумайте о будущем своих детей - вы хотите им такой жизни?
Начните уважать себя и людей вокруг.
Хотя бы попытайтесь измениться и понять, что дело всегда было и есть только в вас самих, а не в окружающем мире.
Почувствуйте необходимость в изменениях.
Усомнитесь в себе. Почувствуйте хоть раз себя оскорбленными.
Вознегодуйте. Может тогда что-нибудь и изменится.
Александр ТВЕРСКОЙ
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