 Крымчанина и москвича в США осудили на 25 лет за контрабанду 370 кг кокаина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщается на официальном сайте минюста США.
Отмечается, что выходец из оккупированной Ялты Игорь Польшин и москвич Алексей Цуркан были задержаны в ноябре 2016 года у берегов Пуэрто-Рико. Они пытались в ночное время на яхте доставить на территорию США 370 кг кокаина общей стоимостью 10 млн долл.
Яхту, на которой они плыли ночью без включенных огней, обнаружил патрульный пограничный самолет P-3 Orion, который передал координаты судна Береговой охране США. При обыске яхты удалось обнаружить в общей сложности 370 килограммов кокаина, в том числе смешанного с продуктами питания экипажа.
После проверки яхты по базе данных, которая шла под испанским флагом, выяснилось, что она является так называемым "судном-призраком", так как использует чужой регистрационный номер.
При этом уточняется, что ранее суд присяжных признал Польшина и Цуркана виновными в контрабанде наркотиков.
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Ну, партеся тепер на американських нарах.
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На рахунку в банку - так.
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Но, думаю, что там в любом заставляют класть ладони на сканер. Если я не прав, то обрадуйте.
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Они очень высокомерные, и с ними разговаривать неприятно.
Не пустили меня в ресторан только потому, что я был в майке, а не в футболке.
И вообще неприятные люди.
Я лучше отношусь к неграм и латиносам. Потому, что они не такие наглые как белые.
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Сейчас живу в самой европейской стране
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На думку слідства, від цього постраждали іспанські інвестори голландського холдингу ZED +.
Володимир Колокольцев. Фото:https://www.ridus.ru/
У Мадриді затриманий нідерландський адвокат і підприємець Пітер Уоккі. Влада Іспанії підозрює його в незаконній передачі частини коштів російської філії голландського холдингу ZED + близьким родичам міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева. Про це пише Радіо Свобода .
На думку слідства, від цього постраждали іспанські інвестори холдингу.Іспанське видання El Confidencial стверджує, що Уоккі, крім іншого, причетний до організації хакерських атак в США під час передвиборної кампанії.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переодетые американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции
Он не уточнил, с какой целью сотрудники посольства США прибегают к подобным действиям. По словам Лаврова, происходили также случаи, когда мужчины-дипломаты появлялись в женской одежде, после чего, зайдя в здание, переодевались в туалете в обычный костюм.По словам Лаврова, члены американского атташата также «любят ездить по России» на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров. Их замечали в Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, Чечне, а также «вдоль границы с Донбассом», где они «исколесили буквально все».Министр также рассказал о попытке спецслужб США завербовать сотрудника российского посольства. В машину дипломата «засунули» $10 тысяч, добавил Лавров.
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НБУ обязал банки менять купюры с надписью "Хабар"
Национальный банк обязал коммерческие банки проводить обмен поврежденных банкнот для правоохранительных органов. Об этом говорится в постановление правления Национального банка Украины №3 от 11 января "Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине"...
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А Трампу справу шиють за сексуальні домагання.
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-former-apprentice-contestant-lawsuit-summer-zervos-trump-20170117-story.html
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