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Все про:контрабанда (1603) наркотики (1222) приговор (396) США (11694)

 Крымчанина и москвича в США осудили на 25 лет за контрабанду 370 кг кокаина

В американском штате Флорида суд приговорил гражданина Украины и россиянина к 25 годам тюремного заключения за попытку ввезти в страну 370 килограммов кокаина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщается на официальном сайте минюста США.

Отмечается, что выходец из оккупированной Ялты Игорь Польшин и москвич Алексей Цуркан были задержаны в ноябре 2016 года у берегов Пуэрто-Рико. Они пытались в ночное время на яхте доставить на территорию США 370 кг кокаина общей стоимостью 10 млн долл.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Спрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники. ВИДЕО

Яхту, на которой они плыли ночью без включенных огней, обнаружил патрульный пограничный самолет P-3 Orion, который передал координаты судна Береговой охране США. При обыске яхты удалось обнаружить в общей сложности 370 килограммов кокаина, в том числе смешанного с продуктами питания экипажа.

После проверки яхты по базе данных, которая шла под испанским флагом, выяснилось, что она является так называемым "судном-призраком", так как использует чужой регистрационный номер.

При этом уточняется, что ранее суд присяжных признал Польшина и Цуркана виновными в контрабанде наркотиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перекрыла почтовый канал поставки психотропных наркотиков в Украину. ФОТО

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"Заробили", називається.
Ну, партеся тепер на американських нарах.
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Знали на что шли....Я бы нанял экипаж из мексиканцев....
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Кто-то может из читателей Цензора представить у себя в руках 10 лямов баксов?
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Это приблизительно килограммов тридцать , сейчас посчитаю !
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Одна купюра весит ровно 1 грамм. Значит, если купюры по 100, то будет ровно центнер.
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Почти правильно, ошибка всего в одном нуле.
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Правильно, но существуют купюры и по штуке, которые у нас не ходят.
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Эти купюры только в банках , в вободном обиходе их нет .
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Там с США уже, по моему, вообще нет наличных в обиходе. Правда, я там уже давно был, но все к этому шло.
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В мене ніколи нема грошей в гаманці (за ду-у-уже рідкісним винятком). Всі оплати - картками або через інтернет + чеки.
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Скоро и карточек не надо будет, достаточно будет иметь с собой телефон.
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Тут вже теж таке є: Apple Pay (не вникала в усі деталі, поки що не використовую). Але чек на рахунок можна покласти, лише сфоткавши.
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Хватает , но большинство рассчитываются карточками .
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Ненавижу пиндосов. Единственный раз в жизни, где у меня брали отпечатки пальцев - это аэропорт Нью-йорка.
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Их там несколько , в каком именно , помнишь ?
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Помню, тот который назван именем убитого президента.
Но, думаю, что там в любом заставляют класть ладони на сканер. Если я не прав, то обрадуйте.
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Ну конечно прав, сам знаешь. Зачем спрашивать? Я летел транзитом через Амстердам из Киева.
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За что ты их ненавидишь?...Объясни просто интересно.....Потом сравним мои претензии как Канадца и твои....
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С удовольствием объясню.
Они очень высокомерные, и с ними разговаривать неприятно.
Не пустили меня в ресторан только потому, что я был в майке, а не в футболке.
И вообще неприятные люди.
Я лучше отношусь к неграм и латиносам. Потому, что они не такие наглые как белые.
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Они используют любую возможность чтобы тебе белому нагадить.....
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Да я это понимаю. И это их отношение не только там испытывал.
Сейчас живу в самой европейской стране
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Это был чек из банка в банк на мое имя но налик мне подержать в руках не дали....
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Мда ребята не вту сторону вы поплыли , хуйло в свое время тоже с этого же начинал , правда он в питер ввозил , и оно как поднялся , кому то 25 лет нар а кому то 15 лет сцарь ...
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Обычный кацапский бизнес. Показали как нужно продвигать русский мир.
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Скрепні махинації ...
На думку слідства, від цього постраждали іспанські інвестори голландського холдингу ZED +.

Володимир Колокольцев. Фото:https://www.ridus.ru/
У Мадриді затриманий нідерландський адвокат і підприємець Пітер Уоккі. Влада Іспанії підозрює його в незаконній передачі частини коштів російської філії голландського холдингу ZED + близьким родичам міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева. Про це пише Радіо Свобода .
На думку слідства, від цього постраждали іспанські інвестори холдингу.Іспанське видання El Confidencial стверджує, що Уоккі, крім іншого, причетний до організації хакерських атак в США під час передвиборної кампанії.
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Вот такие адвокаты и организовывали референдум в Голландии. Чего теперь удивляться их нелюбви к Украине? Может лучше визы для голландцев, если даже компромисс их не устраивает?
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Обычные курьеры - таких за месяц сотнями посылают...
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Посмеяться хотите на ночь ? :D
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переодетые американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции


Он не уточнил, с какой целью сотрудники посольства США прибегают к подобным действиям. По словам Лаврова, происходили также случаи, когда мужчины-дипломаты появлялись в женской одежде, после чего, зайдя в здание, переодевались в туалете в обычный костюм.По словам Лаврова, члены американского атташата также «любят ездить по России» на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров. Их замечали в Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, Чечне, а также «вдоль границы с Донбассом», где они «исколесили буквально все».Министр также рассказал о попытке спецслужб США завербовать сотрудника российского посольства. В машину дипломата «засунули» $10 тысяч, добавил Лавров.
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Мне кажется, рашкин МИД нигде в мире не воспринимают всерьёз.
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Лавров перечитал слишком много статей про Керенского, вот примату с лошадиной мордой и приснились американские дипломаты в женских платьях.
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Коррупционерам на заметку

НБУ обязал банки менять купюры с надписью "Хабар"
Национальный банк обязал коммерческие банки проводить обмен поврежденных банкнот для правоохранительных органов. Об этом говорится в постановление правления Национального банка Украины №3 от 11 января "Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине"...

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Former 'Apprentice' contestant accuses Donald Trump of unwanted sexual advances, files defamation suit

А Трампу справу шиють за сексуальні домагання.
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-former-apprentice-contestant-lawsuit-summer-zervos-trump-20170117-story.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрымчанина и москвича в США осудили на 25 лет за контрабанду 370 кг кокаина
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