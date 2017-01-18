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Все про:Европарламент (1199) поздравление (554) Порошенко (10410) Таяни (2)

 Порошенко поздравил нового президента Европарламента Таяни

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Антонио Таяни с избранием на пост президента Европейского парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление Порошенко размещено в Twitter.

"Поздравляю Антонио Таяни с избранием на должность президента Европпарламента!", - написал Порошенко.
Президент Украины отметил, что надеется на неизменную поддержку Украины, командную работу и личные контакты с новым председателем Европарламента.

Как сообщал Цензор.НЕТ, новым председателем Европейского парламента во вторник в Страсбурге избрали итальянца Антонио Таяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти национализацию "Приватбанка" и финансирование реформ в Украине. ФОТО

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