 Порошенко поздравил нового президента Европарламента Таяни

"Поздравляю Антонио Таяни с избранием на должность президента Европпарламента!", - написал Порошенко.
Президент Украины отметил, что надеется на неизменную поддержку Украины, командную работу и личные контакты с новым председателем Европарламента.
Розраховую на послідовність та непохитну підтримку України, командну роботу та особисті контакти!- Петро Порошенко (@poroshenko) 17 января 2017 г.
Как сообщал Цензор.НЕТ, новым председателем Европейского парламента во вторник в Страсбурге избрали итальянца Антонио Таяни.