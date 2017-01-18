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Все про:санкции (5795) Сербия (170) США (11693)

 США ввели санкции против главы Республики Сербской Додика

Министерство финансов США ввело санкции в отношении главы Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Причиной такого шага назвали его действия, которые препятствуют выполнению Дейтонских соглашений о прекращении войны в Боснии и Герцеговине.

Санкции, введенные 17 декабря, позволяют властям США блокировать доступ Додику к любой собственности или активам, находящимся под американской юрисдикцией.

Запад раскритиковал Милорада Додика за продвижение празднования боснийскими сербами 9 января "Дня государственности" - праздника по случаю 25-й годовщины провозглашения в 1992 году независимости так называемой "Республики Сербской" на севере и востоке Боснии и Герцеговины. Четверть века назад эти действия ознаменовали начало боснийской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия угрожает применить войска для защиты сербов в Косово

По заключенным в 1995 году Дейтонским мирным соглашениям территория, на которой было провозглашено квазигосударство, стала составной федеративной Боснии и Герцеговины с тем же названием - Республика Сербская.

В сентябре 2016 на референдуме боснийские сербы проголосовали за сохранение праздника 9 января. Большинство боснийцев и хорватов выступили против референдума, опасаясь, что Республика Сербская таким образом может готовиться к отделению, разрушая зыбкую федеральную структуру, установленную в Боснии после войны.

Конституционный суд Боснии отменил голосование, указав, что праздник является незаконным, поскольку дискриминирует несербское население. Однако президент Республики Сербской, националист Милорад Додик все равно провел референдум, несмотря на решение суда и давление со стороны США и Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Сербии пообещали Лаврову не принимать санкции против РФ и не вступать в НАТО

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хороша фамілія Додік, русскомірская, скрепная
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Ты сам кто. Кацап? Додик это украинское слово. Оно в переводе на русский значит дождик.
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Исторические изменения налицо. Раньше сразу бомбили, а сейчас ввели санкции.
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И их через неделю снимут.
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Когда я был студентом, у нас была популярна поговорка, если кто-то что-то делал по своему и не слушал дельных советов:

"У каждого Додика - своя методика".
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А у нас была такая. -- Не могу смотреть без смеха на придурков с политеха.
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Ну о.хуеть вообще...Бедный,бедный Додик...
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Додик..Додон... какой то сплошной... *ондон в Европе)
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Дейтонское соглашение заложило основу конституционного устройства Боснии и Герцеговины, которое сохраняется до сегодняшнего дня. До восстановления взаимного доверия между тремя народами её отмена затруднительна. В последние годы западные страны более активно призывают к пересмотру Дейтонской системы и введению традиционной конституции. Этот план, в частности, позволил бы ускорить сближение Боснии и Герцеговины с Европейским союзом.
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Сербов надо с Россиией объединить..два народа идиота...
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Сербы большей частью как те же кассавы - имперский и нацистский дух свойственен большинству из них.
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отделение Косово от Сербии т.наз. запад поддержал, а отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины - почему то поддержать не хочет.
А если наоборот? Косово от Сербии не отделять, а Республику Сербскую от Би Г - отделить..
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потому что отделить и присоединить это разные вещи, никто не хочет РС отделять, додики хотят присоедить ее к Сербии
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а почему Украина не ввела санкции против хуйла?
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Запретить ему въезд в страну? Наложить арест на его активы?
впечатляюще..
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А у этого гавноеда есть хоть что-то "под юрисдикцией США"?
Оно же по своему фуфлопаспорту может только к х@йлу в 3/14дерацию поехать...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против главы Республики Сербской Додика
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