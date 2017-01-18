 США ввели санкции против главы Республики Сербской Додика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Причиной такого шага назвали его действия, которые препятствуют выполнению Дейтонских соглашений о прекращении войны в Боснии и Герцеговине.
Санкции, введенные 17 декабря, позволяют властям США блокировать доступ Додику к любой собственности или активам, находящимся под американской юрисдикцией.
Запад раскритиковал Милорада Додика за продвижение празднования боснийскими сербами 9 января "Дня государственности" - праздника по случаю 25-й годовщины провозглашения в 1992 году независимости так называемой "Республики Сербской" на севере и востоке Боснии и Герцеговины. Четверть века назад эти действия ознаменовали начало боснийской войны.
По заключенным в 1995 году Дейтонским мирным соглашениям территория, на которой было провозглашено квазигосударство, стала составной федеративной Боснии и Герцеговины с тем же названием - Республика Сербская.
В сентябре 2016 на референдуме боснийские сербы проголосовали за сохранение праздника 9 января. Большинство боснийцев и хорватов выступили против референдума, опасаясь, что Республика Сербская таким образом может готовиться к отделению, разрушая зыбкую федеральную структуру, установленную в Боснии после войны.
Конституционный суд Боснии отменил голосование, указав, что праздник является незаконным, поскольку дискриминирует несербское население. Однако президент Республики Сербской, националист Милорад Додик все равно провел референдум, несмотря на решение суда и давление со стороны США и Евросоюза.
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Можна й його під санкцію якусь
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"У каждого Додика - своя методика".
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А если наоборот? Косово от Сербии не отделять, а Республику Сербскую от Би Г - отделить..
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впечатляюще..
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Оно же по своему фуфлопаспорту может только к х@йлу в 3/14дерацию поехать...)))
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