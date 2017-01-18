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 Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма, - Савченко

Освобождение Донбасса мирным путем от российской оккупации приведет к сдаче Крыма.

Такое мнение озвучила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ФОТОрепортаж

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться. Это сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - сообщила депутат, отвечая на вопрос о возможности освобождения оккупированных территорий в 2017 году.

Также читайте: "Последние полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться", - Тука объяснил, почему освобождение Донбасса может начаться уже в 2017-м



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песенку знаешь - болтается кораблик по волнам...?
так ты то, что перед корабликом поётся...\ может ты еще патриот Украины...?
я тебя и почитать могу - и выводы без друзей сделать...
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таких "друзей" как вы лучше за одно место и в музей(барыго-шоколадный) :D
ну да ладно,поболтайтесь среди "друзей" раз так хочется
привет Саше Крещатику
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мне ни ты ни Саша Крещатик не указ - ты так аморфное существо...
ты подлизываешь всем подряд - твой выбор...\мне фиолетово...\
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За неё топили все патриотично настроенные граждане, Европу подключили, регалий заочно надавали, лишь бы женщину-патриотку освободили из плена Мордора. А оно вышло и, двух недель не прошло, такого намолотила метлой, что на голову не надеть. Ошибки делают ВСЕ, и лишь мудрые имеют силу это публично признать.
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Одно дело добиваться всеми методами её освобождения (что было на тот момент правильно), а другое дело истошно вопеть "Надя- наше фсё!", "Надя придет- у "Юльки" БЮТ заберет и порядок в стране наведет!" Теперь эти же идиоты вопят про "Гадю". Раньше смотреть здраво на вещи у них мозгов не хватило.))
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я правда с первого дня заподозрил что оно что-то не так...
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Вот не поверите, встреча с тимохой внесла тоже бо-о-ооольшой сумнив м мой мосх такое кривляние неестественное просто так не возникает ниоткуда.
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Не знаю)) Мне было её жаль просто как женщину, которая находится в непростой для себя ситуации. Но даже в страшном сне не приходило в голову *топить за неё*, как за будущую главу государства. Каждое её публичное заявление говорило о тупости, ограниченности и хабальстве. На её фоне даже дважды судимый овощ - выпускник романовского кадетского корпуса))))
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Никаких глав государства, Вы что)) Топили за освобождение из плена, это я имел ввиду!
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Вы забыли похоже какие тут шли баталии под лозунгом *Надя - наш президент!*))
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И только это, без привязки к тимохе, без любой другой првязки. Только дайте женщине свободу. Лишь такой лейтмотив.
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tetyana_oksana

Jan. 17th, 2017 09:11 pm (UTC)


репресії за вишиванку


"За вишиванку Росія дискваліфікувала українського чемпіона світу з шашок
Правління Міжнародної федерації шашок (IDF), яке підконтрольне Росії (президент правління - росіянин з Санкт-Петербурга), прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва - тепер уже на 3 роки.
гросмейстера звинувачують у некоректній полеміці в ЗМІ, у претензійних роздумах на тему розвитку шашок, в образливих висловах про президента Росії Володимира Путіна. Основне звинувачення полягає в тому, що Анікєєв вийшов на церемонію нагородження у вишиванці."
http://24tv.ua/za_vishivanku_rosiya_diskvalifikuvala_ukrayinskogo_chempiona_svitu_z_shashok_n771999
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Как хочется снова увидеть её в клетке в кацапстане. Хай себе голодует, может мозг хоть трохи просветлеет. Зачем Кужель по голове бутылкой били, Яценюка за яйцы носили? Зря это всё. Это всё Надюхе надо! И бутылку об голову разбить и яйцы в тиски зажать.
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Ой да ладно тебе.Она ничем не хуже остальных
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Ага,а там все кристально честные сидят.Надюха она такая же как и все.
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Про Надюху можна вже забути. З нею усе зрозуміло.
А от з 451 вибраним громадянином ще треба розбиратись.
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Крим вже втратили, половину Донбасу також. Яка різниця, як повертати території?
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Да продали их.За хорошие деньги.Никто не втрачав ничого.Ну разве что путин несколько миллиардов
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Втратили ми 10 000 загиблих!
А території нікуди не дінуться. Хай педерація трохи їх погодує.
Ми не спішимося. Рано чи пізно все повернеться. Маю на увазі території, звичайно.
Тих дебілів прийдеться депортувати.
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Як депортувати русофілів, то тут кожного третього депортувати треба. Не забувайте, що Яник набирав 30% в першому ж турі.
А території де-факто вже ділись. Їх 100 років війська утримувати можуть.

Моя думка - будувати Україну окремо від Криму і Донбасу. Рух буде як у нас умови життя стануть кращими за них і це буде видно. Тягнути окуповані території в безробіття і бідність безрезультатно.
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Це зрозуміло, що зараз маємо все робити окремо від Криму та Донбасу.
Які території треба утримувати 100 років? Треба теперішній кордон утримувати.
Все одно, що зараз по лінії фронту, що так само треба буде на кордоні з педерацією.
І окуповані території нікуди тягнути не треба. Просто суцільна блокада.
Та й при умові, що хоч би якісь санкції діяли. Може за років 3 вони там здичіють остаточно.
А русофілів всіх до одного вирахувати і зробити їхнє життя в Україні неможливим.
Але то вже потім. Має бути якась пошукова і виконавча організація по цьому питанню.
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Я був у Криму під час окупації. Скажу тільки, що гроші їм дають більше за середнє по расії і вони візьмяться за зброю, як їх зараз повернути хоч марсіянами. І вони хапатимуться за расію, допоки вона їх сама не зрадить і не випхає

Щодо української влади.
Не впевнений на їхню волю у створенні організації, що захищає інтереси Країни, а не їх особисті.
А оці закони, то Байден приїжджав поговорити за невідоме, можна тільки бути впевненим, що наш курс до цього конфлікту встановлюється не в Києві і не цими торговцями.
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Когда ей уже ствол в задницу засунут и провернут три раза?
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так для нее это кайф!!! Кто же ей свой "ствол" захочет просунуть? Нет такого богатыря-боярышника на земле руццкой, а в Украине так и подавно на такую "красу" "слабы в коленках"
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Пинципово, скільки расія ще протримається під санкціями.
Як витримає стільки, що ми не витримаємо, то одна річ.
Як чекаємо на нафту по 12 і турбулентні процеси до кінця цього року - то треба триматись і не вестись ні на які компроміси.

Щодо Наді, то вона не економіст, її слово нічого не варте.
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Какие санкции,что за бред?!!Санкции последние настоящие к Кубе применяли.Они вот до сих пор на авто 50-х годов ездят.Вот то были санкции.А это....Нет никаких санкций,ложь это.Украинские СМИ лгут не худе кацапских.А ничего удиаительного.Школа то одна и таже...
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Подивились на Ладу Каліну і вирішили, що санкції гірше не зроблять)).
То вирішили не давати гроші надовго. А гарячі гроші - то ненадійні друзі.
Расійські фонди спустошуються доволі швидко, але чи можна оперувати офіційними цифрами, що вони ще мають 370 лярдів, чи то свої ж облігації, чи то просто брехня
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маразм крепчал)кацапы теперь врут что у них санкций нет))))))))))))))))))))
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Та я не против и 35. Но вопрос всё тот же - когда???
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Ольга, пока не будет, серьёзным пацанам нужны бабки, то, что было замучено с падением цены - для угандошивания педерации и не более, это же понятно. Теперь санкции и всё такое и нынешняя цена цапам шо 35, шо 65 одно"уйственно убийственно. А по 15 нефть будет лет через 5, когда Маск захомутает планету конкретно, что, собственно, о"уенно. Проходят времена сырьевых пи"децов, наступают совершенно иное время. И нам с вами посчастливилось жить во времена появления мобилок и возобновляемой энергии. Шануймося, браття!
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Ладно, Вы меня немного успокоили. Но 5 лет ждать - что-то долго
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Ну звыняйте, брякнул не подумавши))) быстрей бы...
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для знищення кацапстану треба не нафта по 12, а робочі місця в Україні, стабільна валюта, довіра до правоохоронної системи. Більш-менш успішна Україна буде погибеллю для кацапів.
А доки Україна в жопі, ніякі негаразди не зламають боєвой дух орків.
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Напевно, все в комплексі треба. Швидше буде!
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Ми на нафту вплинути не можемо, а ось домогтись перевиборів Ради навесні - можемо й самі
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и шо теперь с этой дурындой делать? Сами распиарили ,теперь не знают как рот заткнуть
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Да что там Крым да Донбасс! Остатки хоть спасите от развала.
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Блин, да мы сами не знаем как Сибирь от чина-сибирьнаш спасти!! Есть какие предложения? Может боярышник с Жень-шенем смешивать?
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какие остатки и от какого развала,нищеброд жрущий из мусорных баков?Иди петуха из дерьма лепи))))))))))))))Кацапы такой убогий народец...
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Мдя-я-я..школу ораторского мастерства Гадя точно с Педаликом Киевским одну и ту же заканчивала...Ясно видны следы заочно-досрочного обучения...
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Кличко хоч спортом займався, перемоги здобував. А ця ? Квасила і в самоволку ходила ?
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Дуже глибока думка, Андрію.
Якби була чоловіком, сказала б: Знімаю капелюх.
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Я с ней согласен, но причину вижу другую. Крым ВВП мирно не отдаст независимо от судьбы Донбасса. Я могу представить, что РФ без военного выдавливания, под давлением санкций, скорчив хорошую мину (насколько получится), в конце концов уползет из Донецка и Луганска. Но за Крым, за Севастополь и Керчь, ВВП будет цепляться до конца, скорее согласившись уйти из Сахалина, Курил, вообще из Сибири, и даже из Москвы и Петербурга.
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Все! На сегодня хватит.Надо выключаться.Несет какую то ерунду.Ничего из ее слов не пойму
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Панове, не треба виривати з контексту тільки те, що хочеться вам почути. Ось дослівно, що сказала Надія.
"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Нет, вижу, но военный и не за две недели. Военный путь возвращения границ - это не две недели и не два месяца".
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а что..если вернуть лугандон- бакс снова по 8 грн станет?)а если не станет- то нахрена этот лугандон вертать?
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гадя под видом голодовки капитально отожралась на харчах ху%ла, а теперь приехала в Украину срать кремлевским фекалиями.
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в кримльовских застенках. трехраразовое голодание плюс компот...
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сперва думал, что правильнее кобыла. Но нет, всё таки конь....
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Багато років був Вьєтнам поділений: З одного боку нормальна проамериканська частина, з іншого злидотна прокацапська. Закінчилось об'єднаням без кацапів.
Багато років була Німеччіна поділена - закінчилось без кацапів.
Багато років є Корея поділена... Кожен розуміє як усе закінчиться...
Навіщо жувати те, що люди давно пережували і висрали? У кацапів ядерна зброя - воювати неможливо. Але можливо назвати їх офіційно окупантами і повністтю відповідальними за усі біди в Долбокримі. І повністтю відгородитись від Долбокрима, як Корея від КНДР.
І толдичити кожен день в ООН, що кацапи відповідні за біди на окупованих ними наших територіях. Хоч сто років.
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Где больше вреда?

Киевская прокуратура не нашла оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности прокурора Оболонского района Киева 25-летнюю Алену Бобиту, которая при годовой зарплате в 75 тысяч гривен ведет роскошный образ жизни.
Об этом пишут в своем Facebook активисты из Центра противодействия коррупции.

«Помните гламурную столичную прокуроршу Бобиту? Коллеги по прокуратуре проверили ее стиль жизни и доходы - «и у них все сошлось» !! А что, кто-то сомневался в том, что Бобита на одну прокурорскую зарплату может себе позволить 4 дома, 2 машины и 3 гаража? Странные вы какие-то …», - говорится в сообщении.

Также на сайте ЦПК сообщили детали дела.
«Письмом от 15.12.2016 года заместитель прокурора г. Киева С.Репецкий сообщил, что по результатам проверки доброчестности оснований для привлечения Бобиты к дисциплинарной ответственности не установлено», - говорится в сообщении.
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петино "жыты па новаму" и самоотвержыная борьба с коррупцыей
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«Никакого освобождения мирным путём! Только через Большую Войну! С миллионами трупов! Месть, смерть и преисподняя!» Дева-валькирия, бялть. Лети в свою вальгаллу. За поребриком.
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Интересно, почему эта лярва еще не расстреляна за измену Родине? Порошенко за ней стоит? Немудрено, если вспомнить заводик в Липецке.
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Олена Монова
Наша Надя пошла Крым сдавать

Бутылки закончились, видимо, а канализационный люк тяжело катить, прилипает к рукам на морозе
Когда я уже перестану лазить в новости перед сном, ох
Теперь всю ночь будет снится, как я держу кого-то за горло
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Давайте каждый будет последователен в своей логике.
Россия - в своей.
Украина - в своей.
Россия устроила всю эту заваруху с Донбассом, чтобы блокировать военное воздействие на Крым со стороны Украины.
Но шутка юмора в том, что Украине военное воздействие на Крым тоже не интересно.
Только теперь к этому добавилась проблема Донбасса.
И как вариант, Украина может договориться с Россией о следующем. Россия обеспечит, мирный переход Донбасса под контроль Украины. Или хотя бы сделает для этого все возможное. Украина в свою очередь гарантирует, что не будет возвращать Крым военным путем.
Это, конечно, не самый лучший компромисс. И если у кого-то будут варианты, интересно послушать.
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Продажная кремлёвская шкура ( РУНО ) гадкая Гадя - Сявка по указке своего повелителя фюрера кацапов кровавого фашиста )(уйла - путлина требует подарить временно оккупированный российскими фашистами захватчиками украинский полуостров Крым проклятой фашистской педерации лапотной паРАШЕ.
НА НА ТАКУЮ ЕЁ ИЗМЕНУ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДАЁТ ОТВЕТ ЧЕРЧИЛЛЬ: «ТОТ, КТО МЕЖДУ ПОЗОРОМ И ВОЙНОЙ ВЫБИРАЕТ ПОЗОР, ПОЛУЧАЕТ И ВОЙНУ, И ПОЗОР ОДНОВРЕМЕННО»
Выбор небольшой, либо национально освободительная война Украинского народа за освобождение всей своей родной украинской земли, временно оккупированных кровавыми кремлёвскими фашистами захватчиками суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса. Или унизительная капитуляция и позор с полной потерей суверенитета свободы и независимости Украинского государства и превращение суверенной украинской державы в бесправную кацапскую колонию в составе мерзкой фашистской лапотной педерации паРАШИ.
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Сьогодні АП України повідомила про заплановану зустріч Президента Петра Порошенка
з Президентом США Дональдом Трампом. Це хороша новина.
"... пересічні громадяни просто пораділи інформації про перші ознаки налагодження стосунків між двома президентами. Насправді, в офіційних повідомленнях наведено доволі скупу інформацію і використано традиційні бюрократичні формулювання, тому вирішив детальніше зупинитись на тому, що вони означають. По-перше, сам факт розмови свідчить про те, що Україна знаходиться доволі високо на шкалі зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтону - Порошенко увійшов до неофіційного Топ-7 лідерів держав, з якими мав переговори Дональд Трамп після виборів.
Відтак, можемо зробити висновок, що Порошенко зумів налагодити дипломатичний контакт з новою президентською адміністрацією, що заперечує прогнози різноманітних експертів про те, що у відносинах Білого дому і Банкової настала криза. ....Досягнення домовленості про проведення двосторонньої зустрічі, а також те, що Трамп прийняв запрошення відвідати Україну, є доказом того, що наша держава все ще залишається на карті інтересів Сполучених Штатів....." Хваліть) http://replyua.net/news/politika/45569-nuss-pro-rozmovu-poroshenka-v-trampa-ukrayina-potrapila-do-top-7-nteresv-novoyi-admnstracyi-prezidenta-ssha.html
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Всего навсего 9% украинцев положительно оценивают продажные минские соглашения, - опрос.
Положительно оценивают результаты минских договоренностей только 9,2% граждан Украины, и это видно что продажных кацапских холуёв этих затаившихся бандитов сепаратистов, прокремлёвских фашистов террористов.... Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных российскими фашистами захватчиками украинских территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. И это отношение украинского народа к официальному продажному минскому сговору предателей Украины кучмы и медведчука, не говоря уже к закулисным предательским сговорам продажной путлинской шкуры Гади - Сявки... с кровавыми главарями бандитов сепаратистов - террористов оккупированной российскими фашистами бандитской резервации "Лугандонии" ( ДЛНР ).
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Понимаешь, ты вольно или невольно заставляешь всех играть по правилам России. У России нет нанотехнологий, зато она в большом количестве клепает танки и производит пушечное мясо. Перевести противостояние в военную сферу - это играть на чужом поле по чужим правилам.
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Якобы ставший частью фашистской России временно оккупированный Украинский Крым российскими фашистами захватчиками, уже никогда не сможет выйти из состава Российской Педерации, так сказал председатель конституционного комитета Госдумы ( сборище кацапов фашистов ) Владимир Плигин. Согласно Конституции, суверенитет России распространяется на всю ее территорию, права выхода субъекта из ее состава не предусмотрено даже при проведени референдума, пояснил парламентарий. Конституция о возможности выхода из состава России субъектов Федерации не предусматривается.
.
Так и в Украине тоже в Украинской Конституции есть СТАТЬЯ - 2. Которая подсказывает что также как и во вражеской лапотной фашистской педерации Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна !
Но кремль заявил что они фашисты, а значит не признают суверенные территории других стран и их Конституцию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма, - Савченко
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