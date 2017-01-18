 Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма, - Савченко

Такое мнение озвучила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.
"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться. Это сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - сообщила депутат, отвечая на вопрос о возможности освобождения оккупированных территорий в 2017 году.
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так ты то, что перед корабликом поётся...\ может ты еще патриот Украины...?
я тебя и почитать могу - и выводы без друзей сделать...
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ну да ладно,поболтайтесь среди "друзей" раз так хочется
привет Саше Крещатику
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ты подлизываешь всем подряд - твой выбор...\мне фиолетово...\
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Jan. 17th, 2017 09:11 pm (UTC)
репресії за вишиванку
"За вишиванку Росія дискваліфікувала українського чемпіона світу з шашок
Правління Міжнародної федерації шашок (IDF), яке підконтрольне Росії (президент правління - росіянин з Санкт-Петербурга), прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва - тепер уже на 3 роки.
гросмейстера звинувачують у некоректній полеміці в ЗМІ, у претензійних роздумах на тему розвитку шашок, в образливих висловах про президента Росії Володимира Путіна. Основне звинувачення полягає в тому, що Анікєєв вийшов на церемонію нагородження у вишиванці."
http://24tv.ua/za_vishivanku_rosiya_diskvalifikuvala_ukrayinskogo_chempiona_svitu_z_shashok_n771999
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А от з 451 вибраним громадянином ще треба розбиратись.
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А території нікуди не дінуться. Хай педерація трохи їх погодує.
Ми не спішимося. Рано чи пізно все повернеться. Маю на увазі території, звичайно.
Тих дебілів прийдеться депортувати.
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А території де-факто вже ділись. Їх 100 років війська утримувати можуть.
Моя думка - будувати Україну окремо від Криму і Донбасу. Рух буде як у нас умови життя стануть кращими за них і це буде видно. Тягнути окуповані території в безробіття і бідність безрезультатно.
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Які території треба утримувати 100 років? Треба теперішній кордон утримувати.
Все одно, що зараз по лінії фронту, що так само треба буде на кордоні з педерацією.
І окуповані території нікуди тягнути не треба. Просто суцільна блокада.
Та й при умові, що хоч би якісь санкції діяли. Може за років 3 вони там здичіють остаточно.
А русофілів всіх до одного вирахувати і зробити їхнє життя в Україні неможливим.
Але то вже потім. Має бути якась пошукова і виконавча організація по цьому питанню.
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Щодо української влади.
Не впевнений на їхню волю у створенні організації, що захищає інтереси Країни, а не їх особисті.
А оці закони, то Байден приїжджав поговорити за невідоме, можна тільки бути впевненим, що наш курс до цього конфлікту встановлюється не в Києві і не цими торговцями.
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Як витримає стільки, що ми не витримаємо, то одна річ.
Як чекаємо на нафту по 12 і турбулентні процеси до кінця цього року - то треба триматись і не вестись ні на які компроміси.
Щодо Наді, то вона не економіст, її слово нічого не варте.
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То вирішили не давати гроші надовго. А гарячі гроші - то ненадійні друзі.
Расійські фонди спустошуються доволі швидко, але чи можна оперувати офіційними цифрами, що вони ще мають 370 лярдів, чи то свої ж облігації, чи то просто брехня
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А доки Україна в жопі, ніякі негаразди не зламають боєвой дух орків.
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Якби була чоловіком, сказала б: Знімаю капелюх.
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"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Нет, вижу, но военный и не за две недели. Военный путь возвращения границ - это не две недели и не два месяца".
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в кримльовских застенках. трехраразовое голодание плюс компот...
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Багато років була Німеччіна поділена - закінчилось без кацапів.
Багато років є Корея поділена... Кожен розуміє як усе закінчиться...
Навіщо жувати те, що люди давно пережували і висрали? У кацапів ядерна зброя - воювати неможливо. Але можливо назвати їх офіційно окупантами і повністтю відповідальними за усі біди в Долбокримі. І повністтю відгородитись від Долбокрима, як Корея від КНДР.
І толдичити кожен день в ООН, що кацапи відповідні за біди на окупованих ними наших територіях. Хоч сто років.
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Киевская прокуратура не нашла оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности прокурора Оболонского района Киева 25-летнюю Алену Бобиту, которая при годовой зарплате в 75 тысяч гривен ведет роскошный образ жизни.
Об этом пишут в своем Facebook активисты из Центра противодействия коррупции.
«Помните гламурную столичную прокуроршу Бобиту? Коллеги по прокуратуре проверили ее стиль жизни и доходы - «и у них все сошлось» !! А что, кто-то сомневался в том, что Бобита на одну прокурорскую зарплату может себе позволить 4 дома, 2 машины и 3 гаража? Странные вы какие-то …», - говорится в сообщении.
Также на сайте ЦПК сообщили детали дела.
«Письмом от 15.12.2016 года заместитель прокурора г. Киева С.Репецкий сообщил, что по результатам проверки доброчестности оснований для привлечения Бобиты к дисциплинарной ответственности не установлено», - говорится в сообщении.
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Наша Надя пошла Крым сдавать
Бутылки закончились, видимо, а канализационный люк тяжело катить, прилипает к рукам на морозе
Когда я уже перестану лазить в новости перед сном, ох
Теперь всю ночь будет снится, как я держу кого-то за горло
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Россия - в своей.
Украина - в своей.
Россия устроила всю эту заваруху с Донбассом, чтобы блокировать военное воздействие на Крым со стороны Украины.
Но шутка юмора в том, что Украине военное воздействие на Крым тоже не интересно.
Только теперь к этому добавилась проблема Донбасса.
И как вариант, Украина может договориться с Россией о следующем. Россия обеспечит, мирный переход Донбасса под контроль Украины. Или хотя бы сделает для этого все возможное. Украина в свою очередь гарантирует, что не будет возвращать Крым военным путем.
Это, конечно, не самый лучший компромисс. И если у кого-то будут варианты, интересно послушать.
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НА НА ТАКУЮ ЕЁ ИЗМЕНУ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДАЁТ ОТВЕТ ЧЕРЧИЛЛЬ: «ТОТ, КТО МЕЖДУ ПОЗОРОМ И ВОЙНОЙ ВЫБИРАЕТ ПОЗОР, ПОЛУЧАЕТ И ВОЙНУ, И ПОЗОР ОДНОВРЕМЕННО»
Выбор небольшой, либо национально освободительная война Украинского народа за освобождение всей своей родной украинской земли, временно оккупированных кровавыми кремлёвскими фашистами захватчиками суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса. Или унизительная капитуляция и позор с полной потерей суверенитета свободы и независимости Украинского государства и превращение суверенной украинской державы в бесправную кацапскую колонию в составе мерзкой фашистской лапотной педерации паРАШИ.
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з Президентом США Дональдом Трампом. Це хороша новина.
"... пересічні громадяни просто пораділи інформації про перші ознаки налагодження стосунків між двома президентами. Насправді, в офіційних повідомленнях наведено доволі скупу інформацію і використано традиційні бюрократичні формулювання, тому вирішив детальніше зупинитись на тому, що вони означають. По-перше, сам факт розмови свідчить про те, що Україна знаходиться доволі високо на шкалі зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтону - Порошенко увійшов до неофіційного Топ-7 лідерів держав, з якими мав переговори Дональд Трамп після виборів.
Відтак, можемо зробити висновок, що Порошенко зумів налагодити дипломатичний контакт з новою президентською адміністрацією, що заперечує прогнози різноманітних експертів про те, що у відносинах Білого дому і Банкової настала криза. ....Досягнення домовленості про проведення двосторонньої зустрічі, а також те, що Трамп прийняв запрошення відвідати Україну, є доказом того, що наша держава все ще залишається на карті інтересів Сполучених Штатів....." Хваліть) http://replyua.net/news/politika/45569-nuss-pro-rozmovu-poroshenka-v-trampa-ukrayina-potrapila-do-top-7-nteresv-novoyi-admnstracyi-prezidenta-ssha.html
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Положительно оценивают результаты минских договоренностей только 9,2% граждан Украины, и это видно что продажных кацапских холуёв этих затаившихся бандитов сепаратистов, прокремлёвских фашистов террористов.... Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных российскими фашистами захватчиками украинских территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. И это отношение украинского народа к официальному продажному минскому сговору предателей Украины кучмы и медведчука, не говоря уже к закулисным предательским сговорам продажной путлинской шкуры Гади - Сявки... с кровавыми главарями бандитов сепаратистов - террористов оккупированной российскими фашистами бандитской резервации "Лугандонии" ( ДЛНР ).
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Так и в Украине тоже в Украинской Конституции есть СТАТЬЯ - 2. Которая подсказывает что также как и во вражеской лапотной фашистской педерации Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна !
Но кремль заявил что они фашисты, а значит не признают суверенные территории других стран и их Конституцию.
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