 "Это реализация плана Кремля", - Березюк о новом распоряжении Кабмина по оккупированным территориям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.
"Это реализация плана Кремля, которая подтверждает, что России Донбасс не нужен, России нужна Украина. И, разрушив Донбасс, заселив его террористами, они теперь хотят ее откатать в страну и уничтожить эту страну этой территорией. А почему мы не слышим о Крыме? Крым уже не украинский? Так вот, играет международная карта размена, России - Крым, Украине - Донбасс. И не из-за санкции, а чтобы оставить там своих марионеток, которые будут с середины уничтожать эту страну, и создать процесс мира", - говорит Березюк.
Нардеп удивлен, почему в документе не указан оккупированный Крым, так как это такая же территория, где украинские власти не могут выполнять свои полномочия.
"Это типичная ползучая оккупация Украины, и мне странно, что правительство мудрых людей принимает такие вещи, которые наверняка не читает. А если не прочитал и подписал, тогда это действительно вопрос к Президенту Украины и СБУ. А почему о Крыме вы там не написали? Что произошло? Так давайте признаем, что в Украине война", - добавил он.
Напомним, 11 января Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 8-р "О планах мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не выполняют свои полномочия.
В документе расписаны 17 заданий, среди которых есть не только популяризация здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД, но и содействие проведению "народной дипломатии", обеспечение прав граждан, проживающих на неподконтрольной территории, в плане образования, социальных выплат, получения информации и прочее
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