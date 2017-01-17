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Все про:Кабмин (9597) Донбасс (11907) Березюк (103)

 "Это реализация плана Кремля", - Березюк о новом распоряжении Кабмина по оккупированным территориям

Новое распоряжение Кабинета Министров Украины № 8-р "о планах мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не выполняют свои полномочия" является реализацией плана Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Это реализация плана Кремля, которая подтверждает, что России Донбасс не нужен, России нужна Украина. И, разрушив Донбасс, заселив его террористами, они теперь хотят ее откатать в страну и уничтожить эту страну этой территорией. А почему мы не слышим о Крыме? Крым уже не украинский? Так вот, играет международная карта размена, России - Крым, Украине - Донбасс. И не из-за санкции, а чтобы оставить там своих марионеток, которые будут с середины уничтожать эту страну, и создать процесс мира", - говорит Березюк.

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Нардеп удивлен, почему в документе не указан оккупированный Крым, так как это такая же территория, где украинские власти не могут выполнять свои полномочия.

"Это типичная ползучая оккупация Украины, и мне странно, что правительство мудрых людей принимает такие вещи, которые наверняка не читает. А если не прочитал и подписал, тогда это действительно вопрос к Президенту Украины и СБУ. А почему о Крыме вы там не написали? Что произошло? Так давайте признаем, что в Украине война", - добавил он.

Напомним, 11 января Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 8-р "О планах мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не выполняют свои полномочия.

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В документе расписаны 17 заданий, среди которых есть не только популяризация здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД, но и содействие проведению "народной дипломатии", обеспечение прав граждан, проживающих на неподконтрольной территории, в плане образования, социальных выплат, получения информации и прочее
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Белорусские добровольцы неожиданно стали популярными в российской социальной сети «Одноклассники».


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"Приморили гади,приморили.Отобрали волюшку мою."
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Я не звідтам , але думаю, що в лугандоні, на відміну від Криму, місцева вата вже повиздихувала. Тому процеси не можуть бути симетричними...
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Что тут возмущаться в пролете все, жадность и желание денег с откатов победили, ненасытность и коррумпированную власть прежде всего, внутренние враги оказались сильнее внешних. Пускай хоть со СПИДом борются, создавая иллюзии борьбы.
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Саме про власних гнид і казав Петлюра, за це застерегав Д. Байден з трибуни ВР, про це говорила Даля щирою українською мовою )))))
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А есть другие?Ну кроме базаркома конфетного?А по моему нет...
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Ну, как я понимаю, о Крыме не написали, патамушо "относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей". А вообще да, интересно было бы почитать. И обсудить, конечно.
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Этот сиротка енот нашел себе новую семью

via America's Funniest Home Videos. 0:38110162
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Нужно эту власть разогнать.А потом набрать новую из народа.Потом когда она скурвится как и порошенковская,выгнать и набрать новую.Потом ее разогнать пока она все не украла,и новую выбрать.Пусть она еще поворует.
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Так вся власть и есть кремляди.Точнее становится кремлядью как только до кормушки дорывается.И главное кого не поставь туда-конец одинаков.
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))) Будемо дружити сім'ями, там ооот тікіє парні. Захаршенко з плотвою в Раді з Хадюхою босякои ходитимуть. ЗаживьЙом.
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и шо ж теперь делать?може перевыборы опять в кривом рогу?
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Для начала пусть Березюк разберется в чем разница между оккупацией и аннексией. Элементарный учебник по политологии поможет.
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Какая-то параша ни о чем, но очередную зраду раздуть надобно.
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Найкраща боротьба з бандитами - це американські мисливці за головами. Платити призові за голову корупціонера - бажано мертвого, і все стане на свої місця.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это реализация плана Кремля", - Березюк о новом распоряжении Кабмина по оккупированным территориям
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