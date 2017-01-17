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 Италия предлагает рассмотреть вопрос о возобновлении сотрудничества "Большой семерки" с Россией

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что мировые лидеры должны рассмотреть возможность вернуться к формату "Большой восьмерки", поскольку Россия является важным международным партнером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Стремясь создать предпосылки для хороших отношений между Италией и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, Альфано сказал, что мировое сообщество будет приветствовать более теплые отношения между Вашингтоном и Москвой. Он также дал понять, что Рим открыт для пересмотра глобальной роли НАТО.

Очередной саммит "Большой семерки" будет проходить в мае этого года в Италии, в городе Таормина на острове Сицилия.

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"Мы обсуждаем с Россией все самые острые международные кризисные ситуации. Это правда. Полагаю, что возвращение к формату "Большой восьмерки" будет не возможно во время саммита в Таормине, но мы должны рассматривать такую возможность в будущем", - заявил Альфано депутатам итальянского парламента.

Министр иностранных дел Италии отметил, что НАТО по-прежнему придерживается своей стратегии времен холодной войны. "Можно критиковать Трампа, но совершенно очевидно, что НАТО устремило свой взор на восток, в то время как асимметричные непредсказуемые угрозы все чаще появляются с юга", сказал Альфано, добавив, что западные союзники должны рассмотреть вопрос о создании "системы защиты от угроз с юга".

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Напоминаем, Россия участвовала в заседаниях стран так называемой "Большой восьмерки" пока ее членство не было приостановлено в 2014 году после незаконной оккупации Крыма.


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Суки конченные.
Хоть бы кто побомбил немного Рим или Милан для разнообразия.
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европейские друзяки постепенно открывают свое забрало, а там торчит козлячья борода и рога.
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Россия ещё Боинг 777 с итальянцами не сбивала.
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а яке відношення має 19-та економіка світу до великої сімки?
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Та на расеи спагетти не едят! Боярышник хряпнут, рукавом занюхают и весь мир в кармане!
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европидары думают лишь о выгоде, на рушащуюся систему международной безопасности им плевать. Сдача ЯО- большая ошибка.
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это те кто с границ рассеики до Урала, в других местах питаров нет, если несчитать часть педриотов рассеики.
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мы должны рассматривать такую возможность в будущем - ну это будущие не так уж близко, неизвестно что придёт первым - полныи пистец на рассеике или будушчие.
Говорят, выдели около рассеики пушистого зверька, как то глаза зажмурил и по запаху пошёл.
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Что то скоро должно произойти,так дальше мир не сможет существовать и жить в фальшивой демократии, в обмане,покрыванием преступлений и международных преступников, обманывая народы разных стран.
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От еврогеев меня уже просто тошнит.
Хотя кремлёвские пидары, безусловно, в сто раз хуже.
Простите мой итальянский
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