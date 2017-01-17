 Италия предлагает рассмотреть вопрос о возобновлении сотрудничества "Большой семерки" с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Стремясь создать предпосылки для хороших отношений между Италией и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, Альфано сказал, что мировое сообщество будет приветствовать более теплые отношения между Вашингтоном и Москвой. Он также дал понять, что Рим открыт для пересмотра глобальной роли НАТО.
Очередной саммит "Большой семерки" будет проходить в мае этого года в Италии, в городе Таормина на острове Сицилия.
"Мы обсуждаем с Россией все самые острые международные кризисные ситуации. Это правда. Полагаю, что возвращение к формату "Большой восьмерки" будет не возможно во время саммита в Таормине, но мы должны рассматривать такую возможность в будущем", - заявил Альфано депутатам итальянского парламента.
Министр иностранных дел Италии отметил, что НАТО по-прежнему придерживается своей стратегии времен холодной войны. "Можно критиковать Трампа, но совершенно очевидно, что НАТО устремило свой взор на восток, в то время как асимметричные непредсказуемые угрозы все чаще появляются с юга", сказал Альфано, добавив, что западные союзники должны рассмотреть вопрос о создании "системы защиты от угроз с юга".
Напоминаем, Россия участвовала в заседаниях стран так называемой "Большой восьмерки" пока ее членство не было приостановлено в 2014 году после незаконной оккупации Крыма.
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Хоть бы кто побомбил немного Рим или Милан для разнообразия.
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Говорят, выдели около рассеики пушистого зверька, как то глаза зажмурил и по запаху пошёл.
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Хотя кремлёвские пидары, безусловно, в сто раз хуже.
Простите мой итальянский
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