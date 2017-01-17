 Россия угрожает международному порядку, - постпред США при ООН Пауэр

Об этом она заявила 17 января на базирующемся в Вашингтоне "Атлантическом совете" во время последнего важного выступления в должности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.
В своем выступлении Пауэр вспомнила незаконную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.
"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают существующему", - отметила Пауэр.
Срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в Организации Объединенных Наций.
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А я про це. Суті все рівно не міняє....
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Некоторые школьники рискнули ответить:
«Гулаг это древняя валюта»,
«Немецкий лагерь в войну»,
«Огромное здание, построенное русским народом»
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Уильям Патрик Гитлер. Англичанин, племянник Гитлера. Сражался против дяди в ВМФ США, 1940-е.
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Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
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