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 Россия угрожает международному порядку, - постпред США при ООН Пауэр

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр обвиняет Россию в агрессии, которая, по ее словам, угрожает международному порядку.

Об этом она заявила 17 января на базирующемся в Вашингтоне "Атлантическом совете" во время последнего важного выступления в должности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия России в Сирии - это не борьба с террористами, это варварство, - постпред США в ООН

В своем выступлении Пауэр вспомнила незаконную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают существующему", - отметила Пауэр.

Срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в Организации Объединенных Наций.

Также читайте: РФ пыталась скрыть движение ракетной системы "Бук" на оккупированной территории, - постпред США при ООН Пауэр

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Воно його просто почала вже трішки діставати, тому буде знищена. Профілактично...
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Птатамушта миравой порядок угоржает сколеновставанию.
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Хех, прокинувся. Ще Кукурузник нахвалявся показати всім Кузькину мать і стукав туфльою по трибуні.
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Це суті не змінює. Нехай буде прокинулась.)))
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Взагалі то по столі, але суті не міняє... А от кукурудза кацапам подобатись перестала
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Кононов ‏@nickolaykononov 11 ч.11 часов назад
Некоторые школьники рискнули ответить:
«Гулаг это древняя валюта»,
«Немецкий лагерь в войну»,
«Огромное здание, построенное русским народом»
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Невероятно, но Факт! ‏@best_fact 1 дн.1 день назад
Уильям Патрик Гитлер. Англичанин, племянник Гитлера. Сражался против дяди в ВМФ США, 1940-е.


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А.С. Пушкин:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия угрожает международному порядку, - постпред США при ООН Пауэр
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