 Приезд главарей боевиков Захарченко и Плотницкого в оккупированный Крым доказывает причастность РФ к терроризму, - Чубаров

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров ("Блок Петра Порошенко") заявил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не должны нервничать и заявлять протесты, мы должны тщательно фиксировать. Сегодня второй день, когда украинское государство подало иск в международный суд на Россию. Приезд в Крым лидеров террористических организаций и то, что это происходит на территории, контролируемой Россией, - это еще одно подтверждение того, что российское государство причастно к подготовке и организации террористических атак в современном мире", - сказал Чубаров.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированный Россией Крым с визитом прибыли главари террористических организаций "ДНР"/"ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Предполагается, что визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.
16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.
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https://www.youtube.com/watch?v=r839AEo6xIc
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Пропагондон, хитрый )))
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Воевавшим на Донбассе приготовиться
Pavel Pryanikov@netovetz
Спустя 23 года от российских офицеров, воевавших в Абхазии, потребовали вернуть командировочные
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Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону. ТАКОЕ НЕ ЛЮБОМУ ПОД СИЛУ, А ТОКМО С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ!
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