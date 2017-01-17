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Все про:Крым (17960) терроризм (19671) Чубаров (527) Захарченко (708) Плотницкий (145)

 Приезд главарей боевиков Захарченко и Плотницкого в оккупированный Крым доказывает причастность РФ к терроризму, - Чубаров

Визит главарей террористических организаций "ДНР"/"ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в оккупированный Крым является доказательством причастности России к терроризму.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров ("Блок Петра Порошенко") заявил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны нервничать и заявлять протесты, мы должны тщательно фиксировать. Сегодня второй день, когда украинское государство подало иск в международный суд на Россию. Приезд в Крым лидеров террористических организаций и то, что это происходит на территории, контролируемой Россией, - это еще одно подтверждение того, что российское государство причастно к подготовке и организации террористических атак в современном мире", - сказал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главари боевиков Захарченко и Плотницкий приехали в оккупированный Крым: "Запланирован торжественный митинг у памятника Хмельницкому в канун Переяславкой Рады"

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированный Россией Крым с визитом прибыли главари террористических организаций "ДНР"/"ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Предполагается, что визит Плотницкого и Захарченко приурочен к празднованию 363-й годовщины Переяславской Рады.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.
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Ну и нашли там Переяслав, эти два рЫцпублЕканскЫх географа и один намКрышский?
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А Гоблин с под"уйловником кОнстантиновым живы еще разве? С этими лугандонцами то всё ясно.
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У Константинова в Киеве есть стройки. Это " консоль". На б Хмельницкого здание на старом ипподроме.
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Эрефия не причастна к терроризму ,она есть источник и главный спонсор мирового террора.
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это доказывает, что, эта сволота будет сидеть по одной статье, если им повезёт, конечно ... хыыы
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ну,чого ви такі злі? Хай поп*ють чайку з полонієм або вина. Та й дорога ще теє ...
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Да вы шо?А до этого прям никто и не догадывался,ага)))
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Говорить о терроризме, не признав ДНР и ЛНР террористическими, это глупость. Да и в международном списке террористических организаций этих ...нет, единственный депутат, кто об этом сказал - Сыроид, да и то, кратенько и на мигах.
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чубаров умный мужик! петьку надо на него менять
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Приїхали відкривати новий сезон на Кримі. А чо?
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Рефат-ага, правильно говоришь, делайте своё правое дело! Крымские татары должны быть полноправными хозяевами Крымской области в составе Украины!
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Госдеп Хохланда ‏@hohland_gosdep 11 ч.11 часов назад
Воевавшим на Донбассе приготовиться

Pavel Pryanikov‏@netovetz

Спустя 23 года от российских офицеров, воевавших в Абхазии, потребовали вернуть командировочные
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Ты ватный кацап, который высунул морду из кучи говна и кукарекаешь.
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Эти клоуны рузгего мира в курятнике Шарикова встречались?
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Дядюшка Шу ‏@Shulz 13 ч13 часов назад
Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону. ТАКОЕ НЕ ЛЮБОМУ ПОД СИЛУ, А ТОКМО С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриезд главарей боевиков Захарченко и Плотницкого в оккупированный Крым доказывает причастность РФ к терроризму, - Чубаров
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