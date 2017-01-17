 Новым президентом Европарламента избран итальянец Таяни

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба ЕП.
Ранее Таяни был заместителем председателя Европейской комиссии и заместителем председателя Европарламента.
Ранее во вторник, представляя евродепутатам свою кандидатуру на пост председателя Европарламента, Таяни отметил, что Евросоюз переживает смутное время: вслед за кризисом евро возникли кризис беженцев и кризис безопасности. Граждане ЕС ожидают от Европейского парламента ответов на эти вызовы.
"Мы не всегда согласны друг с другом. Но мы все понимаем, что должны находить решения. Эти решения не обнаружились в том, чтобы иметь все больше и больше Европы, но они не находятся и в подрыве европейского проекта", - считает избранный председатель Европарламента.
По его словам, "не председатель Европарламента продвигает политическую повестку дня". "Это ваше дело, членов Европарламента. Вы вместе определяете, в каком направлении нам двигаться, и то, в какой форме производить эти изменения", - подчеркнул итальянский евродепутат, добавив, что задача председателя ассамблеи в том, чтобы гарантировать, что это будет делаться открытым и прозрачным образом, не предрешая выводов.
"Как председатель Европарламента я обязуюсь быть нейтральным, служа всем европейцам и будучи ориентированным на вопросы, которые действительно важны: безопасность, миграцию и создание рабочих мест", - заверил Таяни.
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https://www.youtube.com/watch?v=wEfWSSxsJa8
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тут всё в кучу, шедеврально местами..
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Видимо догнали..
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