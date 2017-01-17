EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  2226  36
Все про:выборы (21386) Европарламент (1198) Таяни (1)

 Новым президентом Европарламента избран итальянец Таяни

Итальянец Антонио Таяни, выдвинутый фракцией Европейской народной партии (Христианские демократы) избран новым председателем Европейского парламента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба ЕП.

Ранее Таяни был заместителем председателя Европейской комиссии и заместителем председателя Европарламента.

Ранее во вторник, представляя евродепутатам свою кандидатуру на пост председателя Европарламента, Таяни отметил, что Евросоюз переживает смутное время: вслед за кризисом евро возникли кризис беженцев и кризис безопасности. Граждане ЕС ожидают от Европейского парламента ответов на эти вызовы.

"Мы не всегда согласны друг с другом. Но мы все понимаем, что должны находить решения. Эти решения не обнаружились в том, чтобы иметь все больше и больше Европы, но они не находятся и в подрыве европейского проекта", - считает избранный председатель Европарламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Европарламента единогласно поддержал безвизовый режим для Грузии

По его словам, "не председатель Европарламента продвигает политическую повестку дня". "Это ваше дело, членов Европарламента. Вы вместе определяете, в каком направлении нам двигаться, и то, в какой форме производить эти изменения", - подчеркнул итальянский евродепутат, добавив, что задача председателя ассамблеи в том, чтобы гарантировать, что это будет делаться открытым и прозрачным образом, не предрешая выводов.

"Как председатель Европарламента я обязуюсь быть нейтральным, служа всем европейцам и будучи ориентированным на вопросы, которые действительно важны: безопасность, миграцию и создание рабочих мест", - заверил Таяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Франции Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нам вообще следует не комментировать. Ни этого, ни Трампа. У нас свои - ещё те ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кот Ученый ‏@TedTeddycat 2 часа назад
Італія закликає повернути Росію до "Великої вісімки" - Reuters
Здається, у тій "Сімці" сидять самі шістки хуйлові!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, не зря Путина из разведки вычистили. Даже не знает, что мировой рост около 3-х процентов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то не уничтожить а переселить, но кто же будет тараканов собирать и приносить к себе домой - даже теоретически не возможно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну на Корсике основная база Иностранного легиона, потому макаронникам очень сильно постараться придётся. Окромя люмпенша или фуйон выведут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он из партии:
Народ свободы (итал. Il Popolo della Libertà - PdL) - итальянскаяполитическая партия правоцентристской ориентации, существовавшая в 2007-2013 годах. Президентом партии являлся Сильвио Берлускони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбор был небольшой)) два кандидата итальянца) Этот который Таяни вроде как правоцентрист. Второй социал-демократ...хз после с-дэка Медведчука я к подобным "конторам" настроен отрицательно))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пасту лапшу будет вешать на всех подданных ЕС?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скопировать ссылку не могу, сижу с мобилы, но у него есть феерическая вещь по мотивам "Что такое хорошо".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно самое. Куча конечно и немного затянуто, но каждая фраза бьёт в точку))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ученые Мордовии выяснили, какое хобби было у неандертальцев,исследователи допускают, что был большой хобби как шесть бутылочек "Боярки" в длину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много итальяшек в Европарламенте, видать свою Коза-ностру там создают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слава, тут е ше вариант . Фестиваль "Сан Ремо" почнуть транслювати з Европарламенту !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все плохие у скакунов президенты, что Трамп, что Додон, что Путин. То ли дело Порошенко с компанией
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да уж получше вашего карлика с амбициями Наполеона из палаты N6.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор!! Где новость, что Франция выступила с инициативой создания единой АРМИИ ЕС?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовым президентом Европарламента избран итальянец Таяни
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Беркут бюджет ВР Гройсман Давос Додон Донбасс евромайдан задержание зарплата Кабмин Киев Климкин Крым МИД Нацполиция пенсия Порошенко преступность Россия санкции СБУ стрельба суд США Трамп финансирование Франция Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти