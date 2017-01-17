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Все про:заложник (1033) плен (1664) Минск (1004) Олифер (119) пленные (42)

 Запланированная на среду скайп-конференция по вопросу освобождения заложников перенесена на следующую неделю, - Олифер

Запланированная на среду скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, посвященная вопросам разблокирования процесса освобождения заложников, перенесена на следующую неделю.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По взаимной договоренности, видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю", - сказала Олифер в комментарии агентству во вторник вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы снова настаивают на обмене почти 700 человек на 50 украинских заложников, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

Как сообщалось, 16 января по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что в среду, 18 января, должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы указали на те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения. По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Л.Кучмы и М.Сайдика (представитель ОБСЕ в ТКГ - ИФ). Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - написала она на странице в Фейсбуке.
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А всё почему? А всё потому, что все зехерко-плоти со своими ( прости Господи) министрами укатили к гоблину в намКрыш отмечать Переяславскую раду.

И не удивляйтесь, что в намКрыш. В узком мире с географией дружат примерно так же, как и с историей.
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Кучма, в Давосе поехал кататься на лыжах !
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А куда спешить? Ни они и не их дети в заложниках, можно подождать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапланированная на среду скайп-конференция по вопросу освобождения заложников перенесена на следующую неделю, - Олифер
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