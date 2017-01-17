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 Парламент Молдовы не позволит Додону отменить ассоциацию с ЕС, - заявление

Правящая в Молдове коалиция во главе с Демократической партией заявила, что сближение страны с Европейским Союзом остается фундаментальным направлением внешней политики государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Демократической партии, обнародованном в связи с заявлением президента Игоря Додона о возможном аннулировании Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.

"Демократическая партия Молдовы выступает категорическим противником высказанной президентом Игорем Додоном позиции об аннулировании Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы готовы нейтрализовать любую попытку аннулирования этого Соглашения", - говорится в заявлении.

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В документе подчеркивается также, что "инициатива Игоря Додона о подписании рамочного Меморандума с Евразийским союзом лишена юридической силы, так как отсутствуют реальные механизмы реализации такого политического проекта, который не пользуется политической поддержкой в Молдове".

"Внешнеполитический вектор Республики Молдова определяется в Кишиневе, а не во время различных официальных визитов за рубежом", - отмечается в заявлении.

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Во! а у нас во власти граждане Израиля, Раиси, ЕС! Зачем им потужна краіна?
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Пойду готовиться к отлёту в США,на инаугурацию Трампа.
Надобраніч
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Перед виборами в Молдові був сюжет в новинах,як дві бабусі порпаются на городі,одна з них їздила до Европи і відповідно хоче, щоб Молдова була в складі ЕС,а інша прожила все життя в Молдові і нікуди не виїжджала,так воно хоче в єсєсєсєр.
Висновок:в Молдові і Україні любітєлєй совка 50-60%.Поки покоління,яке не пам'ятає ті часи не прийде до влади,толку не буде,ці всі старі пердуни при владі сплять і бачать різні ТС і сєсєсєр.Тільки лозунги проевропейські перед виборами толкають, щоб за них голосували,а потім всі біжать до фуйла на поклін.
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Хіба та бабуся що їздила до Європи не жила свого часу в СРСР, а може всіх бабусь звозити на екскурсію до Європи , щоб надихались європейським повітрям))))
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Чому ж не жила!? Жила! Але в неї є з чим порівняти,а в другої такого вибору не має і вона вважає що при СРСР жилось краще, і так вважає більшість.
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