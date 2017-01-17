 Парламент Молдовы не позволит Додону отменить ассоциацию с ЕС, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Демократической партии, обнародованном в связи с заявлением президента Игоря Додона о возможном аннулировании Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.
"Демократическая партия Молдовы выступает категорическим противником высказанной президентом Игорем Додоном позиции об аннулировании Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы готовы нейтрализовать любую попытку аннулирования этого Соглашения", - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается также, что "инициатива Игоря Додона о подписании рамочного Меморандума с Евразийским союзом лишена юридической силы, так как отсутствуют реальные механизмы реализации такого политического проекта, который не пользуется политической поддержкой в Молдове".
"Внешнеполитический вектор Республики Молдова определяется в Кишиневе, а не во время различных официальных визитов за рубежом", - отмечается в заявлении.
5021 112
"В Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - президент Додон о признании оккупированного Крыма частью РФ(43)
Додон в Москве заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС(169)
СБУ запрещала Додону въезд в Украину, однако после избрания его президентом запрет отменен. ДОКУМЕНТ(67)
Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским(298)
Друзья на час. Что общего у США, Молдовы и Болгарии?(0)
Молдова активизирует отношения с Румынией и Украиной, - Додон(64)
Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ(151)
Ответить
Надобраніч
Ответить
Ответить
Ответить
молдовани ви задоволені?
Ответить
Ответить
Висновок:в Молдові і Україні любітєлєй совка 50-60%.Поки покоління,яке не пам'ятає ті часи не прийде до влади,толку не буде,ці всі старі пердуни при владі сплять і бачать різні ТС і сєсєсєр.Тільки лозунги проевропейські перед виборами толкають, щоб за них голосували,а потім всі біжать до фуйла на поклін.
Ответить
Ответить
Ответить