 Начальница почтового отделения в Киеве присвоила соцпомощь и пенсии 29 человек на сумму более 130 тыс. грн, - прокуратура

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры города Киева, в течение января - октября 2016 года обвиняемая вносила ложные сведения в документы о получение гражданами пенсий и социальных пособий, зато сама получала эти средства и тратила их по собственному усмотрению.
Всего в ходе следствия выявлено 35 фактов подделки документов и присвоения злоумышленницей социальной помощи и пенсий 29 человек на общую сумму более 130 тыс. грн.
По результатам досудебного расследования начальницы отделения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
В настоящее время, обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.
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Из-за действий начальника ЦПС №5 Полтавского управления УГППС "Укрпочта", который просто не передал моим клиентам повестки и судебные решения из хозсуда Полтавской области, компания Григоришина "Полтаваоблэнерго" обесточила 6-этажное здание гостиницы. Думаю, ещё пару-тройку месяцев гостиница поработает на генераторах и обратится в суд о возмещении с "Укрпочты" причинённого ею вреда в двойном размере (каждый день генератор потребляет дизельного топлива на 3 тыс.грн).
И пусть потом Укрпочта в порядке регресса рвёт на жопе у Святенчука волосы...
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2 ч ·
"Я высоко оцениваю свои шансы стать президентом Украины".
Над дебилами и лузерами смеяться как бы грешно, но отмечу один нюанс в бреднях этого петрушки. Он регулярно повторяет, что решение Дорогомиловского суда, ЕСЛИ ЕГО НЕ ОПРОТЕСТУЕТ УКРАИНА, вступит в законную силу по какой-то там конвенции это решение обязаны признать 13 стран бывшего СССР. Ну типа, что в Украине был госпереворот.
Отсюда вывод. Украина рассмеялась клоунам-исковикам в лицо и это было ожидаемо. Их иск и решение московского суда спущены в унитаз. А ведь клоуны надеялись, что Украина будет что-то опротестовывать, лелеяли надежду втянуть ее в судебный спор с идиотами). И Олейник уже грозит. Украине. Тринадцатью странами) Только страны об этом не знают. Что они что-то должны клоуну Олейнику)
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а это чудо только с 29 присвоила!!!
и хто больший вор?!
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а шо там по поводу распространения/дистрибуции/создания-заводов сладостей?!
можна в пяти-шести) словах выдать?!
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нада сокращать прием с2н5он, а то орган мозговой совсем усохнет!
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вот минималку в два раза увеличили-зрада неописуемая.
рост ввп около 2 процентов-тоже та еще зрада.
приват оторвали у коломойши-ваще вероломная зрада.
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но по методичке))) перемога в кубе, а еще аванс даже бюджетникам по новому не выплатили,
хотя это уже было у яна с пенсами---повышение)))))))))))
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у других переход на личности в отсутствии метод-указаний,
а вот это шиза и это не лечится! ))))
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шиза у тебя диагностирована :D
и таблетки там не канают!
рубашка смирительная+электро-шок, читай класиков)), а не методичку)
может шо и поможет!
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покеда, не интересен!
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А вот на какие деньги Охендовский дворец построил НАБУ молчит. Хотя все знают- это благодарность за выборы. Он еще голова ЦВК?
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В Румынии, Лаура показывает результат в борьбе с коррупцией.
Лаура - молодец!
В Украине, Сытник не показывает результат.
Порошенко - гад!
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