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Все про:воровство (500) Киев (15829) пенсионеры (531) пенсия (1495) прокуратура (2538)

 Начальница почтового отделения в Киеве присвоила соцпомощь и пенсии 29 человек на сумму более 130 тыс. грн, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №9 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению начальника одного из отделений почтовой связи в г. Киеве в подделке документов и присвоении денежных средств, предназначавшихся для различных социальных выплат.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры города Киева, в течение января - октября 2016 года обвиняемая вносила ложные сведения в документы о получение гражданами пенсий и социальных пособий, зато сама получала эти средства и тратила их по собственному усмотрению.

Всего в ходе следствия выявлено 35 фактов подделки документов и присвоения злоумышленницей социальной помощи и пенсий 29 человек на общую сумму более 130 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева

По результатам досудебного расследования начальницы отделения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В настоящее время, обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.





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Наказания по уголовным делам касательно детей, пенсионеров инвалидов и участников АТО, в плане ущемления их прав, должно быть в диапазоне от максимально жёсткого, до жестокого.
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Саме так,особливо важкий злочин від10-до пожиттєвого,якщо пов"язан з матеріальними збитками,то з конфіскатом ))))
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В г.Миргороде Полтавской области начальник местной почты Святенчук сам решает, какие письма вручать моим клиентам гостинице "Миргород", а какие не вручать. Например, повестки из судов, судебные решения он не вручает, потому что ЗАЖРАЛСЯ.

Из-за действий начальника ЦПС №5 Полтавского управления УГППС "Укрпочта", который просто не передал моим клиентам повестки и судебные решения из хозсуда Полтавской области, компания Григоришина "Полтаваоблэнерго" обесточила 6-этажное здание гостиницы. Думаю, ещё пару-тройку месяцев гостиница поработает на генераторах и обратится в суд о возмещении с "Укрпочты" причинённого ею вреда в двойном размере (каждый день генератор потребляет дизельного топлива на 3 тыс.грн).

И пусть потом Укрпочта в порядке регресса рвёт на жопе у Святенчука волосы...
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Нормально. хапают все кому ни лень. вот тебе порядок и навели...
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В 90-ті це була дуже поширенна практіка на пенсах заробляти )))
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проблема здесь в людях в первую очередь, а они у нас быдло
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тільки ватніки - совкодрочєри отримують пенсії на пошті, прогресивні пенсіонери - впевнено користуються банківськими картками
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Якщо хворий то лікуйся,можливо ще не піздно і тебе вилікують ,поквапься)))))
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спочатку без помилок навчись писати, а потім зароби грошей та з"їздь у Європу, там пенсіонери на поштах пенсії не отримують, усі користуються банківськими картками
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Сергей Запорожский
2 ч ·

"Я высоко оцениваю свои шансы стать президентом Украины".
Над дебилами и лузерами смеяться как бы грешно, но отмечу один нюанс в бреднях этого петрушки. Он регулярно повторяет, что решение Дорогомиловского суда, ЕСЛИ ЕГО НЕ ОПРОТЕСТУЕТ УКРАИНА, вступит в законную силу по какой-то там конвенции это решение обязаны признать 13 стран бывшего СССР. Ну типа, что в Украине был госпереворот.
Отсюда вывод. Украина рассмеялась клоунам-исковикам в лицо и это было ожидаемо. Их иск и решение московского суда спущены в унитаз. А ведь клоуны надеялись, что Украина будет что-то опротестовывать, лелеяли надежду втянуть ее в судебный спор с идиотами). И Олейник уже грозит. Украине. Тринадцатью странами) Только страны об этом не знают. Что они что-то должны клоуну Олейнику)
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Украина, клать хотела на фантазии русни, так, шо утрись
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Та сегодня вообще их несёт, то Печальная лошадь про консулов в женских париках, то горячий Авакян после семизвёздочного про восстановление полного контроля над госграницей с Россией на Донбассе, видно магнитные бури просто повлияли
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А что? У каждого свои возможности.

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некотрые )) с со всего населения Украины бабло имеют,
а это чудо только с 29 присвоила!!!
и хто больший вор?!
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В больших размерах воровство - это реформы
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это да!
а шо там по поводу распространения/дистрибуции/создания-заводов сладостей?!
можна в пяти-шести) словах выдать?!
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в чан с патокой, на платформу и на юга, кормить вату. и назвать - наше вам с кисточкой! не лучше ... с косточкой.
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печалька, стареешь )) раньше ты мог шо-то прикольное выдать, а сейчас?!
нада сокращать прием с2н5он, а то орган мозговой совсем усохнет!
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это все обоснования? ты как был молодым,неотесаным-так тебе уже и не светит
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оторви глаза или шо там у тебя?! от методички, может увидишь, шо в Украине происходит
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да я фиг его знает,чего у тебя происходит...
вот минималку в два раза увеличили-зрада неописуемая.
рост ввп около 2 процентов-тоже та еще зрада.
приват оторвали у коломойши-ваще вероломная зрада.
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ты еще забыл меня кацапом обозвать!))))))))))))))))))))))))))))))))
но по методичке))) перемога в кубе, а еще аванс даже бюджетникам по новому не выплатили,
хотя это уже было у яна с пенсами---повышение)))))))))))
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а чо такая неустойчивость нервенная? сразу мириады скобочек нервного смеха...болеешь?
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ну каждому свое, у кого смех-зрада)))
у других переход на личности в отсутствии метод-указаний,
а вот это шиза и это не лечится! ))))
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родной!))))))))))))))))))))))
шиза у тебя диагностирована :D
и таблетки там не канают!
рубашка смирительная+электро-шок, читай класиков)), а не методичку)
может шо и поможет!
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ну вот...опять обострение,опять скобочки .что ж ты так волнуешься,ребёнок?ляг,полежи...
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повторяешся! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
покеда, не интересен!
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У нас любого начальника ЖЭКа проверь, найдутся большие сумы, не говоря про мэров и выше
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Мой знакомый женился на девушки которая работала в пенсионном фонде , через месяц после свадьбы , он уже разъезжал на мерседесе и на него оформили трех комнатную квартиру .
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ему с перепугу после нашего Майдана, теперь везде майданы мерещатся. это непродуманное заявление. пустое и никчемное.
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Ну шо такое 130 тыс? Ну гдето больше 4000евро.
А вот на какие деньги Охендовский дворец построил НАБУ молчит. Хотя все знают- это благодарность за выборы. Он еще голова ЦВК?
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не ну это не значит, что надо на это закрывать глаза и по одной причине, - охендовский один, а этих уйма, то на то и выходит, - дворец.
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Сын Отца ‏@Sin_otca 11 ч.11 часов назад
В Румынии, Лаура показывает результат в борьбе с коррупцией.
Лаура - молодец!
В Украине, Сытник не показывает результат.
Порошенко - гад!
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Бо люди в Україні знають, звідки ноги ростуть.
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неправильно...то румыны знают,где голова и как ею правильно пользоваться...а не телявизер в нее смотреть
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крассава! такій дорога в команду гройсмана!
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Сподіваюся не допомогу біженцям?- Бо половині Патріотів Цензора нічим буде за інтернет заплатити.
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Дайте їй зарплату 100.000 гр в місяць, шоб не крала.
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Или 9 грамм свинца и другие задумаются, - а стоит ли?
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Наверное решила помочь государству эта начальница,заплатить сотрудникам почтового отделения минимальные зарплаты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальница почтового отделения в Киеве присвоила соцпомощь и пенсии 29 человек на сумму более 130 тыс. грн, - прокуратура
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