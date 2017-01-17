 Нацкомиссия отказывается проверять захват частот мобильным оператором, работающим на оккупированной территории, - нардеп Веселова. ДОКУМЕНТ

народный депутат от "Самопомочи" Наталья Веселова.



По ее словам, в то время , когда в Славянске ни один мобильный оператор не предоставляет услугу 3G, на неподконтрольной территории успешно работает оператор "Феникс", который самовольно захватил украинские частоты.



"Поражает ответ Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации , где обосновывают непроведение проверки тем , что я не указала " субъектов рынка телекоммуникаций , которыми осуществляется нарушение законодательства".

Пожалуй НКРСИ не знает о том , что в обязанности Народного депутата Украины не входит проведение расследований", - написала она.





Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook написала