 Нацкомиссия отказывается проверять захват частот мобильным оператором, работающим на оккупированной территории, - нардеп Веселова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала народный депутат от "Самопомочи" Наталья Веселова.
По ее словам, в то время, когда в Славянске ни один мобильный оператор не предоставляет услугу 3G, на неподконтрольной территории успешно работает оператор "Феникс", который самовольно захватил украинские частоты.
"Поражает ответ Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации, где обосновывают непроведение проверки тем, что я не указала "субъектов рынка телекоммуникаций, которыми осуществляется нарушение законодательства".
Пожалуй НКРСИ не знает о том, что в обязанности Народного депутата Украины не входит проведение расследований", - написала она.
2435 30
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В своем иске в Международный суд ООН Украина требует от России возобновить деятельность Меджлиса и разрешить украинские и крымскотатарские СМИ, - Климкин(35)
ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин(15)
МИД возмущен высказываниями французского политика Ле Пен об оккупации Крыма, "ничтожными как с исторической, так и правовой точек зрения"(57)
Проект резолюции оккупантов о "нарушении" Украиной прав человека в Крыму лишен смысла, - правозащитник(22)
Как в Украине маскируется российский бизнес(0)
"Дешевая манипуляция, которая появилась во время празднования Нового года с заменителями "Боярышника", - Фриз о проекте "крымской резолюции" оккупантов(30)
Оккупанты подготовили проект резолюции в ООН о "нарушениях" Украиной прав человека в Крыму(70)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Складно довіряти людині, на поведінку якої хтось може впливати.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пример - в Крыму, кацапоиды проводят самые настоящие репрессии, против людей, которые выступают против оккупации.
Повлиять на это, Украина не может, есть только возможность выражать протесты по этому поводу в различных международных организациях.
Это кажется глупым и бессмысленным, но если этого не делать, то Украина, фактически, признает власть кацапов в Крыму, а все их действия - считает законными.
Ответить
Ответить
Надо открывать против этих организаций и их организаторов уголовные дела, обращаться в международный розыск, вносить в санкционные списки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наталья Веселова - проверяй информацию!
Ответить