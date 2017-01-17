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 Нацкомиссия отказывается проверять захват частот мобильным оператором, работающим на оккупированной территории, - нардеп Веселова. ДОКУМЕНТ

Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере связи и информатизации отказывается проводить проверку относительно самовольного захвата украинских частот оператором "Феникс", работающим на подконтрольной боевикам территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала народный депутат от "Самопомочи" Наталья Веселова.

По ее словам, в то время, когда в Славянске ни один мобильный оператор не предоставляет услугу 3G, на неподконтрольной территории успешно работает оператор "Феникс", который самовольно захватил украинские частоты.

"Поражает ответ Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации, где обосновывают непроведение проверки тем, что я не указала "субъектов рынка телекоммуникаций, которыми осуществляется нарушение законодательства".
Пожалуй НКРСИ не знает о том, что в обязанности Народного депутата Украины не входит проведение расследований", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создателя "мобильного оператора" на оккупированной Луганщине подозревают в пособничестве террористам

документ веселова

документ веселова

документ веселова

документ веселова

документ веселова

документ веселова

документ веселова


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Мля, у меня только одно , и то, теоретическое, обоснование отказа: Всё отличненько прослушивается нашими спецслужбами, поэтому и удобно. Ну а как на самом деле - нам точно не будет известно никогда.
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На всіх частотах все прослуховується. З обох боків.
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Работника который отказывается выполнять служебные обязанности, увольняют по статье, с волчим билетом. Так и нацкомиссию нужно расформировать, как злостного нарушителя законодательства. Провести расследование и виноватых подвергнуть уголовному преследованию.
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Нет возражений, теоретически. А практически... выгляните в своё окно, поймёте...
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Этот Феникс давно работает, а украинские чиновники только проснулись
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Некогда Нацкомиссии эту проверку проводить, они сруцкие рубли привезенные из липецка, по карманам рассовывают.
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Вы такое забавное слово привнесли на соседней теме-теперь и мы видим близко ЖУЛИКОВ.
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Під-час операції з визволення окупованих територій цю "мережу" положать і спокійно без кіпішу відновлять котроль над кордонами України, правда, це відбудеться вже за кадерції наступного президента, в якого немає бізнесу в Ліпецьку і Криму...
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Ви, мабуть, хотіли сказати "не має активів поза межами України"?
Складно довіряти людині, на поведінку якої хтось може впливати.
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там, где крутятся большие бабки, все комиссии, сбу, прокуратуры и прочие карательно-познавательные органы становятся слепыми, глухими и немыми...
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Веселий цей пан Вєсєлов. Сам би поїхав у Донецьк (як нардеп) і перевірив би законність роботи "оператора".
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У этой мадам проблема либо с украинским языком ( не осилила тексты ответов), либо с бестолковой и для нее радиочастоты - это нечто, имеющее физическую субстанцию))) И СБУ нужно просто пойти и отобрать коробочку)))
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Хотя чему я удивляюсь? Поздно обратила внимание, что депутат от Самопомочи)) Зрада наше всё!!!!
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Ну, безусловно, отобрать коробочку, не выйдет, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не правильно.
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Я 100% блондинка и то понимаю, что это не кабель, который можно перерезать на линии разграничения с дынырой. А декодеры и приемо- передающая техника там в избытке.
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Дело не в этом.
Пример - в Крыму, кацапоиды проводят самые настоящие репрессии, против людей, которые выступают против оккупации.
Повлиять на это, Украина не может, есть только возможность выражать протесты по этому поводу в различных международных организациях.
Это кажется глупым и бессмысленным, но если этого не делать, то Украина, фактически, признает власть кацапов в Крыму, а все их действия - считает законными.
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А в этом случае нужно лить сопли, что бандиты частоты воруют? Ну глупо же.....засмеют 😊
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Сопли лить не надо.
Надо открывать против этих организаций и их организаторов уголовные дела, обращаться в международный розыск, вносить в санкционные списки.
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А делать вид, что проблем нет и все ок - тогда точно засмеют.
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Даже не знаю, что сказать. Юридически вроде бы все правильно - все, что "там" накрутили и "зарегистрировали", таки не является субъектом рынка в Украине. Но кто-то же должен этим заниматься?
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Сидят-отписки строчат,кофеи гоняют,да в бухгалтерию не забывают бегать. Я так понимаю,что аппарат чиновников можно уменьшить только путем физического уничтожения.
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Что мешает?))) Адреса контор сложно найти?)))
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Везде договорняки, что вы хотите когда бабло главная движущая сила в этом государстве можно получить не только 071 код а и все остальные.
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Та нормальна відповідь, вони ж його відключити не можуть, а дзвінки з 071... все одно в Україну не пропускають.
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значит, нацкомисия - сепаратисты и должны сидеть в буцегарне
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В Славянске оператор КS прекрасно предоставляет услугу 3G!

Наталья Веселова - проверяй информацию!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацкомиссия отказывается проверять захват частот мобильным оператором, работающим на оккупированной территории, - нардеп Веселова. ДОКУМЕНТ
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